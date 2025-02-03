Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер

Відомий історик з Єльського університету Тімоті Снайдер закликає правильно називати те, що відбувається зараз у США: олігархічний переворот, коли технологічні олігархи хочуть нахрапом захопити федеральний уряд країни. При цьому жертвами побудови блаженства для обраних можуть стати не тільки звичайні громадяни, але й сам Трамп. Снайдер пропонує низку кроків, як можна цьому протистояти, щоб не втратити країну, яку ці олігархи просто зруйнують.

Що таке країна? Те, як її народ керує собою. Америка існує тому, що її народ обирає тих, хто створює і виконує закони. Припущенням демократії є те, що люди мають гідність і права, які вони реалізують і захищають, діючи разом.

Люди, які зараз домінують у виконавчій гілці влади, заперечують все це і діють, цілком свідомо, щоб знищити націю. Для них права мають лише кілька людей, дуже багатих, з певним світоглядом, і перше з них – домінувати.

Для них не існує такого поняття, як Америка, чи американці, чи демократія, чи громадяни, і вони діють відповідно. Тепер, коли олігархи та їхні клієнти перебувають у федеральному уряді, вони намагаються незаконно і неконституційно захопити його інституції.

Частини уряду, які працюють над виконанням законів, десятиліттями піддавалися нападкам. Американцям говорили, що люди, які надають їм послуги, є змовниками в "глибинній державі". Нас навчили, що мільярдери – це герої.

Вся ця робота була підготовкою до перевороту, який відбувається зараз. Федеральний уряд має величезні можливості та контролює трильйони доларів. Ця влада була створена американським народом. Вона належить йому. Олігархи з оточення Трампа зараз працюють над тим, щоб забрати її собі.

Це логіка руйнування. Дуже важко створити великий, легітимний, функціонуючий уряд. Олігархи не мають плану управління. Вони візьмуть те, що зможуть, а решту виведуть з ладу. Руйнування –ось у чому суть. Вони не хочуть контролювати існуючий порядок. Вони хочуть безладу, в якому їхня відносна влада зростатиме.

Уявіть собі федеральний уряд як автомобіль. Ви могли б подумати, що вибори – це як обслуговування автомобіля. Натомість, коли ви приходите в майстерню, механіки, які чомусь не схожі на механіків, кажуть вам, що вони взяли частини вашої машини, які працюють, продали їх і залишили собі гроші. І що це було найефективніше, що можна було зробити. І що ви повинні їм подякувати.

Прірва між статками олігархів і всіх інших буде зростати. Знаючи, що вони самі будуть робити і коли, вони заздалегідь зроблять ставку на фондовий ринок перед навмисно руйнівними тарифами Трампа і будуть готові сказати всім, щоб купували крипту, якою вони вже володіють. Але це лише завтра і післязавтра.

Загалом, економічний колапс, який вони планують, більше схожий на зворотний потоп з Книги Буття, в якому всі праведники будуть затоплені, а найгірші попливуть на ковчезі Сатани. Обрані будуть їхати на ковчезі сорок днів і сорок ночей. Коли вода вщухне, вони залишаться наодинці, щоб панувати.

Тарифи Трампа (які також, ймовірно, є незаконними) мають на меті зробити нас бідними. Атаки Трампа на найближчих друзів Америки, такі країни, як Канада і Данія, мають на меті зробити ворогами країни, де працює конституціоналізм і люди процвітають. Поки їхня країна руйнується, американці не повинні вірити в те, що щось інше можливо.

Депортації – це видовище, яке має на меті налаштувати американців один проти одного, змусити нас боятися, змусити нас сприймати біль і табори як нормальне явище. Вони також створюють багато роботи для правоохоронних органів, розшукуючи "злочинців" на робочих місцях по всій країні, оскільки злочин століття відбувається в самому центрі влади.

Звільняються найкращі люди в американських федеральних правоохоронних органах, національній безпеці та національній розвідці. Причинами цього є різноманітність і рівноправ’я, яке Трамп хоче залишити в минулому. Звісно, якщо звільнити всіх, хто так чи інакше був причетний до розслідувань подій 6 січня або росії, то це буде значна частина або навіть більшість ФБР. Це погані причини, але реальність ще гірша: метою є беззаконня – прибрати поліцію і патріотів зі свого шляху.

За логікою руйнування, немає необхідності потім відбудовувати. У цьому хаосі олігархи скажуть нам, що немає іншого вибору, окрім як поставити сильну людину на чолі. Це може бути розгублений Трамп, який підписує все більші папірці перед камерами, або підступний Венс, який, на відміну від Трампа, завжди знав, що відбувається. Або хтось інший.

Після того, як ми всі бідні та ізольовані, за логікою речей, нас втішатиме думка про те, що є принаймні людина, до якої ми можемо звернутися з проханням. Ми задовольнимося таким собі антропологічним мінімумом, бажаним контактом із сильною людиною. Як і в росії, жалюгідні відео-селфі, надіслані вождю, будуть межею політики.

Для людей, які зараз грабують федеральний уряд, дані з цих селфі важливіші, ніж люди, які їх робитимуть. Новий світ, який вони собі уявляють, є не лише антиамериканським, але й антилюдським. Люди – це лише дані, засіб для накопичення багатства.

Вони вважають себе служителями свободи обраних, але насправді вони одержимі, як і тирани тисячоліттями до них, фантастичними мріями: вони будуть жити вічно, вони полетять на Марс. Нічого цього не станеться; вони помруть тут, на Землі, разом з усіма нами, і єдиною їхньою спадщиною, якщо ми дозволимо цьому статися, будуть руїни. Вони прогнили на рівні богів.

Спроба олігархів знищити наш уряд є незаконною, неконституційною і більш ніж трохи божевільною. Однак люди, які керують ними, дуже розумні з політичної точки зору, і у них є план. Я описую його не тому, що він має бути успішним, а тому, що він має бути описаний, щоб ми могли зробити так, щоб він провалився. Для цього потрібні і ясність, і швидкість, і коаліції. Я намагаюся передати цей настрій у своїй маленькій книжці "Про тиранію". Ось кілька ідей.

Якщо ви голосували за республіканців і дбаєте про свою країну, будь ласка, дійте, а не розмірковуйте. Якщо ви не віддали свій голос за те, щоб південноафриканські олігархи могли вкрасти ваші дані, ваші гроші, вашу країну і ваше майбутнє, дайте знати вашим обранцям, що ви хочете чогось іншого. І будьте готові протестувати разом з тими, з ким ви не згодні.

Майже все, що відбувалося під час цієї спроби поглинання, є незаконним. Можна подавати позови до суду, а суди можуть ухвалити рішення про зупинення виконання указів. Це дуже важлива робота.

Однак значна частина того, що відбувається, пов'язана з приватними особами, чиї імена навіть не відомі, і які не мають жодних юридичних повноважень, блукають урядовими кабінетами і видають накази, що виходять за межі навіть сумнівних повноважень виконавчих наказів. Вони думають, що своєю сміливістю зроблять собі імунітет. Треба довести, що це не так.

Дещо з цього швидко дійде до Верховного Суду. Я не маю жодних ілюзій щодо того, що більшість суддів дбають про верховенство права. Однак вони знають, що наша віра в нього робить їхню посаду чимось більшим, ніж недостойною служницею олігархії. Якщо вони легалізують переворот, вони назавжди втратять свою актуальність.

Окремі демократи в Сенаті та Палаті представників мають правові та інституційні інструменти, щоб уповільнити спробу олігархічного поглинання. Також має бути прийняте законодавство. Це може зайняти деякий час, але навіть лідери республіканців можуть визнати, що Сенат і Палата представників більше не матимуть значення в пост-американській олігархії без громадян.

Очевидно, що Трампу має бути оголошений імпічмент. Або він втратив контроль, або він використовує свою владу для того, щоб робити очевидно незаконні речі. Якщо республіканці розуміють, до чого це призведе, вони можуть проголосувати за імпічмент і судове переслідування.

До тих, хто розглядає можливість імпічменту, варто віднести і Венса. Він ближчий до відповідних олігархів, ніж Трамп, і, швидше за все, краще за нього розуміє логіку руйнування. Олігархи, ймовірно, врахували або, можливо, навіть хочуть імпічменту і судового переслідування Трампа. На відміну від Венса, Трамп має харизму і послідовників, і теоретично може їм протистояти. Він цього не зробить, але він становить гіпотетичну загрозу для олігархів, якої немає у Венса.

Демократи, які обіймають посади губернаторів штатів, мають шанс заявити про себе, або, що важливіше, про Америку, яка все ще працює. Генеральні прокурори штатів мають шанс забезпечити дотримання законів штатів, які, без сумніву, будуть порушуватися.

Демократична партія отримала нового талановитого голову. Демократам знадобляться інструменти активної опозиції, такі як Народний кабінет, в якому видатні демократи беруть на себе відповідальність за контроль над урядовими департаментами. Було б дуже корисно мати когось, хто міг би звітувати перед пресою і народом про те, що відбувається в міністерствах юстиції, оборони, транспорту, фінансів і всіх інших, починаючи з цього тижня.

Федеральні службовці повинні залишатися на своїх посадах, якщо вони можуть, так довго, як тільки можуть. Це не політичне, а екзистенційне питання для них і для всіх нас. У них буде більше шансів отримати роботу після звільнення. І логіка їхнього звільнення полягає в тому, щоб зробити так, щоб весь уряд зазнав невдачі. Чим більше ми будемо гальмувати цей процес, тим більше часу буде у решти з нас, щоб набратися сил.

А компанії? Як відомо кожному генеральному директору, функціонування ринків залежить від створення урядом чесних правил гри. Поточні поглинання зроблять життя неможливим для всіх, окрім кількох компаній. Чи можуть американські компанії відповідально сплачувати податки до казни США, яку контролюють їхні приватні конкуренти? У 2024 році Tesla взагалі не сплатила жодного федерального податку. Чи повинні інші компанії платити податки, які, наскільки їм відомо, лише збагатять власника Tesla?

Коментаторам слід припинити використовувати такі слова, як "цифровий", "прогрес", "ефективність" і "бачення", коли вони описують цю спробу перевороту. Олігархи-змовники мають гроші, що залишилися від попередньої епохи програмного забезпечення, які вони зараз намагаються використати, застосовуючи деструктивні політичні технології, щоб зруйнувати людські інститути. Ось і все. Вони не пропонують жодного майбутнього, окрім як зіграти свою кризу середнього віку на решті нас. Принизливо вдавати, що вони представляють щось, окрім логіки руйнування.

Щодо решти: переконайтеся, що ви говорите з людьми і щось робите. Логіка "рухатися швидко і ламати речі", як і логіка всіх переворотів, полягає в отриманні швидких драматичних успіхів, які стримують, деморалізують і створюють враження неминучості. Ніщо не є неминучим. Не будьте самотніми і не лякайтеся. Знайдіть когось, хто робить те, що вас захоплює, і приєднуйтесь до нього.

Що таке країна? Те, як її люди керують собою. Іноді самоврядування означає лише вибори. А іноді це означає визнання глибинної гідності та значення того, що означає бути народом. Це означає говорити, виділятися і протестувати. Ми можемо бути вільними лише разом.

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