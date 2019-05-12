Наш захід відбувся. 3 грудня відбулось нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією" з нагоди річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України 1 грудня.

Нам видалось доречним говорити про «об’єднання мрією» саме у Верховній Раді, тому самому місці де колись, у вже далекому 1991 році реалізувалась віковічна мрія українців про незалежність, коли було проголосовано «за» Акт проголошення незалежності України. І ми знайшли підтримку.

Якось, одна з переможниць нашого попереднього конкурсу запитала: «А навіщо вам це? Навіщо вам проводити такі заходи? Дуже слушне й правильне питання. Тоді чіткої відповіді не було, було лише внутрішнє відчуття, що це важливо і комусь потрібно. Та вже на сьогодні ми маємо чітке розуміння важливості таких проектів.

Це, в першу чергу відзнака та нові враження, які отримує наша творча креативна молодь, що має силу надихнути їх в майбутньому на нові високі «дорослі» досягнення. Наші переможці, а точніше переможниці, нагадаємо їх імена: Ольга В’юн (м. Дніпро); Ольга Сидоренко (м. Дніпро); Леся Нізійова (м. Харків); Оксана Шахова (м.Київ); Тетяна Галенко (м. Київ) вирішили, що колись зберуться у цій залі вже в статусі народних депутатів, - на підтвердження думки про враження.

І друге, не менш важливе - комунікація. Такі проекти створюють можливість молодим творчим активним людям познайомитись, обмінятись думками, почути поради старших колег і самим бути почутими: наші дві переможниці, тезки Олі з Дніпра, зізнались, що навчаючись в одному університеті, познайомились лише в Києві, завдяки конкурсу.

Від імені ініціаторів та організаторів висловлюємо персональну подяку всім причетним:

Народному депутату Ірині Верещук. Завдяки її постійній організаційній та фінансовій підтримці наші ініціативи та проекти втілюються в життя.

Міжнародному Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик та Наталі Зубченко як співорганізаторам за сприяння, витрачений час та допомогу в організаційних клопотах.

Видавництву «Саміт-Книга» та особисто Ігорю Степуріну, члену правління Української асоціація видавців та книгорозповсюджувачів за подарунки переможцям, особисту зацікавленість, готовність сприяти в наступних проектах та ініціативу видати альманах з творчими роботами переможців наших конкурсів.

Освітньому центру Верховної Ради України за чудову затишну сучасну залу та організацію екскурсії для наших переможниць.

А також нашим членам журі:

Легендарній особистості Богдану Павловичу Будзану, професійному коучу і бізнес-консультанту. Академіку Української академії наук в галузі стратегічного менеджменту. Одному з перших директорів Міжнародного фонду "Відродження", першому президент Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), котрий знайшов час та натхнення особисто підтримати конкурс, прискіпливо вичитати та оцінити кожне есе. Дякуємо Вам, Богдане Павловичу, за ваші мудрі влучні слова, якими, переконані, надихнули всіх учасників заходу ставити перед собою високу мету та сміливо діяти для її досягнення.

Голові правління ГО "Громадське радіо", знаному журналісту, радіоведучому, медіа-експерту Андрію Куликову за підтримку та надану можливість вийти в ефір Громадського радіо переможцям та організаторам та висловитись.

Народним депутатам Ірині Борзовій та Василю Мокану за сприяння та фінансову підтримку. За те, що знайшли час в своєму щільному графіку особисто взяти участь в заході, нагородити переможців та сказати важливі напутні слова.

Конкурс завершено. Але ми не зупиняємось і вже готуємо нові цікаві, і, сподіваємось таки важливі проекти. Тож, до зустрічі!