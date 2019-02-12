Найбільші українські ІТ-компанії: EvoPlay

EvoPlay сьогодні - це потужна міжнародна компанія, яка зібрала кращих фахівців серед IT-розробників, дизайнерів та маркетологів

ІТ-сфера сьогодні стрімко розвивається завдяки великому попиту на послуги. Кількість компаній швидко зростає, а тому конкуренція теж достатньо висока.

EvoPlay сьогодні - це потужна міжнародна компанія, яка зібрала кращих фахівців серед IT-розробників, дизайнерів та маркетологів. Регулярно проводяться розробки в області ігрової математики, ігрових систем, мультиплатформових CMS, платіжних рішень, підтримки й утримання користувачів, аналітики й фінансів, а також залучення й управління трафіком.

Варто нагадати чим у загальному займається EvoPlay. Це велика міжнародна компанія, провідний розробник комплексних рішень й продуктів для ігрової онлайн-індустрії. Бренд з'явився на ринку понад 10 років тому та з того часу активно розвивається. Головним напрямком діяльності EvoPlay є створення онлайн-розваг та, крім того, можна побачити рейтинг казино, які працюють з даною компанією.

Компанія, з недавніх часів, почала працювати в новому напрямку, а саме: e-sports. В рамках проєкту кожен прихильник може знайти всі матчі по Доті 2 і CS: GO, дивитися стріми поточних матчів і відео минулих, детальну статистику по командах, гравцях і матчах, давати прогнози на майбутні турніри та багато іншого. EvoPlay працює на ринках СНД і Європи, також готується до старту проєкту в Азії.

ІТ-сфера сьогодні стрімко розвивається завдяки великому попиту на послуги. Кількість компаній швидко зростає, а тому конкуренція теж достатньо висока. Штат працівників найбільших складає від 4 тисяч осіб. Станом на 2019 рік рейтинг ІТ-компаній виглядає наступним чином: