Найбільші українські ІТ-компанії: EvoPlay
EvoPlay сьогодні - це потужна міжнародна компанія, яка зібрала кращих фахівців серед IT-розробників, дизайнерів та маркетологів. Регулярно проводяться розробки в області ігрової математики, ігрових систем, мультиплатформових CMS, платіжних рішень, підтримки й утримання користувачів, аналітики й фінансів, а також залучення й управління трафіком.
Варто нагадати чим у загальному займається EvoPlay. Це велика міжнародна компанія, провідний розробник комплексних рішень й продуктів для ігрової онлайн-індустрії. Бренд з'явився на ринку понад 10 років тому та з того часу активно розвивається. Головним напрямком діяльності EvoPlay є створення онлайн-розваг та, крім того, можна побачити рейтинг казино, які працюють з даною компанією.
Компанія, з недавніх часів, почала працювати в новому напрямку, а саме: e-sports. В рамках проєкту кожен прихильник може знайти всі матчі по Доті 2 і CS: GO, дивитися стріми поточних матчів і відео минулих, детальну статистику по командах, гравцях і матчах, давати прогнози на майбутні турніри та багато іншого. EvoPlay працює на ринках СНД і Європи, також готується до старту проєкту в Азії.
ІТ-сфера сьогодні стрімко розвивається завдяки великому попиту на послуги. Кількість компаній швидко зростає, а тому конкуренція теж достатньо висока. Штат працівників найбільших складає від 4 тисяч осіб. Станом на 2019 рік рейтинг ІТ-компаній виглядає наступним чином:
- EPAM є визнаним лідером на ринку в декількох категоріях серед провідних світових незалежних дослідницьких агентств і була однією з чотирьох технологічних компаній, які з'явилися в списку Forbes 25. Офіси в Україні є в таких містах: Київ, Харків, Львів, Дніпро та Вінниця.
- SoftServe - найбільша українська ІТ-компанія, команда якої складається із 5 тисяч з половиною справжніх професіоналів. Від інженерії до архітектури, від бізнес-аналітики до управління проєктами, від штучного інтелекту до рішень щодо підтримки клієнтів та багато іншого. Долучитися до команди можна в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківську.
- Компанія GlobalLogiс співпрацює із більше ніж 4 тисячами спеціалістів із різних сфер. Основний офіс розташований в Кремнієвій долині в США, проте офіси знаходяться по всьому світу. В Україні приєднатися команди можна в Києві, Харкові, Львові й Миколаєві.
- Luxoft пропонує висококласні бізнес-рішення для клієнтів по всьому світу. Маючи глибокий досвід у галузі фінансів, телекомунікацій, енергетики, автомобілебудування та подорожей. Компанія постійно виходить за рамки, об'єднуючи технології, таланти, інновації та найвищі стандарти якості. Філії є в Києві, Дніпрі та Одесі.
- Міжнародна ІТ-компанія Ciklum, яка створює програмне забезпечення та надає послуги та рішення в різних сферах бізнесу та технологій. Більше як 3 тисячі IT-фахівців працюють зі всесвітньо відомими клієнтами в центрах розробки в Україні, Білорусі, Польщі та Іспанії. На території України офіси є в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці.
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