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Новорічні та Різдвяні свята з розмахом в Князівстві Київська Русь

У ніч з 31 грудня 2019 р з 20:00 на 1 січня 2020 року тут пройде грандіозне шоу з новорічним маскарадом, шоу двійників, кінними виступами, живим вокалом та інтерактивним мюзиклом зі спецефектами
У Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") з 14 грудня 2019 р. до 19 січня 2020 р. пройде шоу-програма "Зимова казка" для дітей і дорослих.
Новорічні та Різдвяні свята з розмахом в Князівстві Київська Русь Фото: з вільних джерел

У місті казок на амфітеатрі Князівства гостей чекає справжня казкова феєрія в стилі Київської Русі, з кінно-трюковими шоу, давньослов’янськими забавами, живим вокалом і запальними хороводами. А ще: Головна резиденція Нового Року і фотолокація, катання на конях, екстремальні атракціони, майстер-класи, ярмарок новорічних сувенірів ручної роботи, флеш-моби, ігри, конкурси та розіграші подарунків.

І не важливо, чи будуть морози в ці дні, ніхто в Древньому Києві не змерзне! Адже жителі Князівства запалять жаркі багаття і запросять усіх гостей взяти участь у давньослов'янських зимових забавах і веселих хороводах.

Унікальний інтерактивний авторський спектакль чекає гостей у новорічні свята. Веселий і легкий сценарій на основі "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя захопить і подарує задоволення від перегляду всім: і діткам і дорослим. А розбавлять гру акторів живий вокал, виступи кінного театру і спецефекти.

Древньокиївські кухарі порадують усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття в теплій Княжої корчмі.

У ніч з 31 грудня 2019 р з 20:00 на 1 січня 2020 року тут пройде грандіозне шоу з новорічним маскарадом, шоу двійників, кінними виступами, живим вокалом та інтерактивним мюзиклом зі спецефектами. Древній Київ засяє різнобарвними вогнями та гірляндами, багаттями та смолоскипами. Також на гостей чекають гарячі напої та смачні страви з багаття, середньовічні настоянки, безкоштовне катання на конях (з 19:00 до 21:00), подарунки та частування для кожного, а на завершення - феєрверк.

На Різдво і Водохреще гостей чекає особлива тематична програма з різдвяним вертепом і зануренням в ополонці озера.

Заплануйте веселощі на кілька днів! Адже в Древньому Києві можна залишитися на ніч з комфортом в антуражних середньовічних номерах, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ у Князівстві Київська Русь - найбільший історико-розважальний комплекс, де території понад 25 га, на основі даних сучасної науки, відтворюється Древній Київ Х століття.

"Парк Київська Русь" розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Детальніше: https://parkkyivrus.com/ru/novosti/zimnyaya-skazka-v-drevnem-kieve

 

 

 

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02 12 2019 15:10
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