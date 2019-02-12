Новорічні та Різдвяні свята з розмахом в Князівстві Київська Русь

У ніч з 31 грудня 2019 р з 20:00 на 1 січня 2020 року тут пройде грандіозне шоу з новорічним маскарадом, шоу двійників, кінними виступами, живим вокалом та інтерактивним мюзиклом зі спецефектами

У Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") з 14 грудня 2019 р. до 19 січня 2020 р. пройде шоу-програма "Зимова казка" для дітей і дорослих.

У місті казок на амфітеатрі Князівства гостей чекає справжня казкова феєрія в стилі Київської Русі, з кінно-трюковими шоу, давньослов’янськими забавами, живим вокалом і запальними хороводами. А ще: Головна резиденція Нового Року і фотолокація, катання на конях, екстремальні атракціони, майстер-класи, ярмарок новорічних сувенірів ручної роботи, флеш-моби, ігри, конкурси та розіграші подарунків.

І не важливо, чи будуть морози в ці дні, ніхто в Древньому Києві не змерзне! Адже жителі Князівства запалять жаркі багаття і запросять усіх гостей взяти участь у давньослов'янських зимових забавах і веселих хороводах.

Унікальний інтерактивний авторський спектакль чекає гостей у новорічні свята. Веселий і легкий сценарій на основі "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя захопить і подарує задоволення від перегляду всім: і діткам і дорослим. А розбавлять гру акторів живий вокал, виступи кінного театру і спецефекти.

Древньокиївські кухарі порадують усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття в теплій Княжої корчмі.