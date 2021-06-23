Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

Нічний сон - важлива частина нашого життя. Від того, в яких умовах він проходить, частково залежать наше самопочуття та настрій протягом дня. Однією із запорук комфортного відпочинку є зручне ліжко.

Про те, які ліжка можна придбати в сучасних магазинах меблів і як гармонійно вписати їх в спальний інтер'єр - читайте далі.

Класичний варіант

Меблі, які завжди залишаються актуальними - це ліжка в класичному стилі. Подібні вироби можуть бути дорогими й не дуже, мати різний розмір та бути наділені додатковим функціоналом.

Односпальне або полуторне ліжко стане чудовим рішенням для комфортного сну однієї дорослої людини або підлітка. Для виготовлення подібних видів меблів використовують дерево або метал. Окремі моделі виконуються з металу з дерев'яною обробкою.

Двоспальне ліжко розраховане на двох дорослих людей. Воно характеризується зручністю, великими розмірами й стильним вбранням. Дерев'яні та металеві моделі відмінно впишуться в класичний дизайн спальні.

Ліжко з балдахіном

Фото: ars.ua

Сьогодні повісити балдахін над ліжком можна навіть в невеликих кімнатах. Головне, щоби стелі були високими. Подібний вид меблів гармонійно вписується майже в будь-який стиль, в якому оформлений інтер’єр спальні. Кантрі, середземноморський, мінімалізм, етно, романтичний і навіть хай-тек - всі вони допускають, а часом навіть вітають установку ліжка з балдахіном.

Переваг у ліжка, прихованого під покровом балдахіна, достатньо. Воно здатне надати людині почуття захищеності та затишку, особливо якщо в приміщенні відсутні міжкімнатні двері.

Кругле ліжко

Якщо ви бажаєте оригінально оформити спальню - можна придбати ліжко незвичної форми. Виготовлене в формі кола, воно виглядає цікаво та стильно, відмінно вписується в дизайн інтер'єру, оформленого в стилі прованс, ампір, хай-тек, арт-деко, ампір або класичний.

Спочатку може здатись, що кругла модель не настільки комфортна та зручна, як класичне ліжко, але це зовсім не так. Кругле ліжко ідеально підходить людям, які під час сну часто перевертаються або люблять спати в нестандартних позах, наприклад, по центру у вигляді зірки.

Підвісне ліжко

У сучасному світі дизайнери із задоволенням використовують підвісні ліжка в заміських інтер'єрах і міських квартирах. Ширяюче ложе в дизайні інтер'єру - це прерогатива сміливих та креативних людей. Воно прикрасить будь-яку кімнату, роблячи її більш цікавою, незвичайною.

Підвісне ліжко може мати як класичну прямокутну форму, так і форму кола. Очевидно, що під ним спрощується прибирання підлоги.

Софа-ліжко

Диван-ліжко - зручний та функціональний вид меблів, який можна використовувати не тільки для короткого відпочинку, але й для повноцінного сну. Він економить простір у малогабаритній квартирі, а також може стати незамінним спальним атрибутом в інтер'єрі дитячої та підліткової кімнати.

Більшість моделей диванів-ліжок доповнені великими шухлядами, в яких зручно зберігати постільну білизну. Від типу відкривання залежить простота експлуатації та розмір спального місця.