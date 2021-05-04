Огляд новобудов в передмісті Києва від БГ Синергія

Місто парків, набережної й зручного сполучення зі столицею. Місцеві називають Ірпінь європейським містечком, в якому життя мало відрізняється від столичного.

Майже двісті років тому прямо посеред лісу заснували залізничну станцію Ірпінь, а містечко заселили її співробітниками. Потім столичні багатії й творча інтелігенція побудували тут дачі, пізніше з'явилися санаторії та рекреаційні зони.

Зараз тут активно будують багатоповерхівки та всебічно розвивають місто. Тут добре розвинена транспортна та комунікаційна інфраструктура. Речі, які потрібні в побуті, а також їжу можна купити в мережевих супермаркетах. Кожну другу суботу місяця в центрі проходить ярмарок продуктів, свіжі овочі можна купити на центральному міському ринку в невеликому красивому дерев'яному павільйоні. У місті працюють великі столичні мережі й маленькі аптеки, вони розташовуються в різних районах без прив'язки до міської поліклініки для дітей і дорослих або центральної міської лікарні.

Для Ірпеня характерно рекреаційне планування, основи якого були закладені ще під час заснування міста. Зелені парки, штучні озера, фонтани, набережна річки Ірпінь - за ритмом життя місто більше схожий на великий парк, розділений спальними блоками. Тут розташовано більше двадцяти парків і скверів, і в кожному є розваги для дітей різного віку.

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Вибір новобудови в Ірпені

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