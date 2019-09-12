Онлайн-позика Miloan — без відмов і поручителів

Зараз фінустанови намагаються ефективно конкурувати на ринку, тому пропонують оптимальні умови позики. У той же час кожна компанія має свої правила та обмеження, які не завжди зручні для споживачів.

Навіть якщо потрібна не дуже велика сума грошей, кредитори можуть вимагати значний пакет документів, а також дані родичів або друзів, готових поручитися за клієнта. При цьому позичальник повинен довести свою платоспроможність та відповідати масі вимог, щоб не отримати відмову.

Де і яким чином можна швидко взяти в борг без зайвої бюрократії?

Хто видає кредити на вигідних умовах без відмов і поручителів?

В Україні термінові позики з мінімальними вимогами пропонують мікрофінансові організації. Вони дають можливість отримати кредит онлайн без відмови на карту банку при наявності лише паспорта та ІПН.

Однією з кращих МФО в країні є Miloan. За підсумками 2018 року компанія увійшла в ТОП-5 лідерів своєї галузі та отримала престижну нагороду «Вибір споживача». Miloan створила максимально зручні умови для того, щоб кожен клієнт міг ефективно використовувати позикові кошти.

Тут при першому зверненні доступно до 12 тис. грн. під 0% на термін до 30 днів. А при повторних — до 15 тис. грн. з комісією 1,5% в день. Клієнти онлайн-сервісу регулярно користуються знижками, бонусами і промокодами, які діють в рамках програми лояльності.

З їх допомогою можна зменшити відсоток, збільшити термін або суму кредиту. Якщо позичальник з якихось причин затримує повернення коштів, він може продовжити період договору на 3, 7 або 15 днів. Пролонгація дозволяє уникнути прострочення і нарахування штрафів.

Компанія не вимагає довідок про доходи, застави та наявності поручителів.

МФО схвалює більше 90% запитів користувачів, надає послуги навіть безробітним, а також особам з поганою кредитною історією. Якщо за споживачем числиться не більше трьох незакритих позик з простроченням до 90 днів, то Miloan не відмовить у підтримці.

Як отримати кредит на сервісі?

Процедура оформлення запиту на miloan.ua досить проста і займає не більше 15 хвилин. Клієнтові потрібно виконати всього кілька дій:

зареєструватися на сайті;

вибрати суму і термін позики на кредитному калькуляторі;

заповнити анкету користувача;

верифікувати банківську карту;

відповісти на дзвінок оператора, якщо звертається за послугою вперше.

Після схвалення заявки гроші надходять на рахунок миттєво.

Дуже важливо при оформленні вказувати достовірні дані без описок і друкарських помилок, а також використовувати особисту банківську карту з діючим терміном. В іншому випадку користувач може отримати відмову, а також зіпсувати свою кредитну історію.

Вимоги до позичальників мінімальні:

мати паспорт громадянина України, ІПН та активний номер телефону;

перебувати у віці від 20 до 65 років;

бути власником картки українського банку.

Тепер отримати кредит без поручителів, довідок і тривалих перевірок не складає особливих труднощів.

Miloan — це лідер українського мікрокредитування, який створює зручні та вигідні умови для всіх своїх клієнтів!