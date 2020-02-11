Особливості зовнішніх акумуляторів
Тип елементів живлення
Сьогодні усі зовнішні акумулятори оснащені елементами живлення, які працюють на одній із двох технологій:
Li-Ion (літій-іонна)
Батареї, які побудовані на цій технології, не схильні до впливу так званого "ефекту пам’яті". Тобто акумулятор “не буде пам'ятати”, що при попередніх циклах роботи його ємність не була використана повністю і надалі буде працювати справно.
Крім того, Power Bank, оснащений цією технологією, розрахований на значно довшу автономну роботу.
Li-Pol (літій-полімерна)
Це покращений аналог попереднього варіанту технології живлення, що характеризується більшою компактністю при аналогічній ємності. В той же час, ці моделі більш чутливі до холоду.
Габарити
Габарити так само як і вага зовнішнього акумулятора залежать від його ємності. Сьогодні вибір форм портативних акумуляторів дуже широкий. Якщо вам потрібний компактний Power Bank, то потрібно обирати серед маломістких моделей. Якщо ж багатоємнісний - то габарити будуть майже вдвічі більшими, що може спричинити певні незручності зі зберіганням пристрою.
Ємність
Цей показник є ключовим при виборі зовнішнього акумулятора. Тут варто пам'ятати, що чим більша ємність, тим дорожче буде коштувати Power Bank. Так для прикладу, акумулятор на 10 тис. мА/год підійде для двох повних зарядок смартфона із батареєю до 5 тис. мА/год.
Варто відзначити, що для сучасних флагманів цілком достатньо однієї-двох підзарядок вдень. Таким чином, оптимальною ємністю зовнішнього акумулятора є 15-20 тис. мА/год. Крім того, не так давно на ринку були представлені так звані “моделі-гіганти”. Їх потужність складає 50 тис. мА/год.
Різноманітність дизайну
Фото: mta.ua
Питання естетики є не менш важливим при виборі цього товару. Зараз існує безліч кольорів та форм, серед яких кожен може обрати те, що йому до вподоби. Крім того, не варто забувати про аксесуари, які можуть зробити ваш Power Bank унікальним.
Додаткові функції
Сучасні зовнішні акумулятори, окрім підзарядки вашого смартфона, оснащені додатковими функціями:
- Індикатори заряду. Завдяки миготливим вогникам ви завжди будете знати рівень заряду вашого акумулятора.
- Ліхтарик. Деякі моделі оснащені світлодіодним ліхтариком, який практично не споживає заряду.
- Ударостійкість. Корпус такої батареї виготовлений з міцних матеріалів.
- Сонячні панелі. Все частіше, зовнішні акумулятори починають оснащувати сонячними батареями, які здатні накопичувати заряд.
- Мультизаряд. Більшість акумуляторів оснащені двома, а подекуди і трьома USB-виходами для зарядки одночасно декількох пристроїв.
- Чохол-акумулятор. Такий Power Bank не потребує додаткового місця, адже вміщений прямо в телефон.
- Безпровідна зарядка. Тепер достатньо лише прикласти телефон до поверхні додаткового акумулятора, щоб підзарядити його.
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