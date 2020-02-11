Особливості зовнішніх акумуляторів

Втомились від того, що смартфон розряджається у найбільш невідповідний момент?

Cаме час подумати про вибір портативного зовнішнього акумулятора для мобільного телефону.

Тип елементів живлення

Сьогодні усі зовнішні акумулятори оснащені елементами живлення, які працюють на одній із двох технологій:

Li-Ion (літій-іонна)

Батареї, які побудовані на цій технології, не схильні до впливу так званого "ефекту пам’яті". Тобто акумулятор “не буде пам'ятати”, що при попередніх циклах роботи його ємність не була використана повністю і надалі буде працювати справно.

Крім того, Power Bank, оснащений цією технологією, розрахований на значно довшу автономну роботу.

Li-Pol (літій-полімерна)

Це покращений аналог попереднього варіанту технології живлення, що характеризується більшою компактністю при аналогічній ємності. В той же час, ці моделі більш чутливі до холоду.

Габарити

Габарити так само як і вага зовнішнього акумулятора залежать від його ємності. Сьогодні вибір форм портативних акумуляторів дуже широкий. Якщо вам потрібний компактний Power Bank, то потрібно обирати серед маломістких моделей. Якщо ж багатоємнісний - то габарити будуть майже вдвічі більшими, що може спричинити певні незручності зі зберіганням пристрою.

Ємність

Цей показник є ключовим при виборі зовнішнього акумулятора. Тут варто пам'ятати, що чим більша ємність, тим дорожче буде коштувати Power Bank. Так для прикладу, акумулятор на 10 тис. мА/год підійде для двох повних зарядок смартфона із батареєю до 5 тис. мА/год.

Варто відзначити, що для сучасних флагманів цілком достатньо однієї-двох підзарядок вдень. Таким чином, оптимальною ємністю зовнішнього акумулятора є 15-20 тис. мА/год. Крім того, не так давно на ринку були представлені так звані “моделі-гіганти”. Їх потужність складає 50 тис. мА/год.

Різноманітність дизайну

Фото: mta.ua