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ПОЛІТИКА

Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс

Переклад iPress
26 вересня 2024, 16:36
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Невтомна Джулія Девіс продовжує аналізувати телепропаганду кремля. Цього разу вона наголошує, що кремлівські пропагандони публічно визнають свої помилки і прогнозують, що ця війна назавжди.

Державні телевізійні "експерти" переймаються неминучими ударами по російській землі та нескінченним конфліктом. Візит президента України Володимира Зеленського до США помітно затьмарив настрої в росії.

Напередодні цієї гучної поїздки, яка явно роздратувала кремль, речниця міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Америка – це як Третій Рейх. Інші коментатори, очевидно, отримали той самий набір тез і почали описувати США як нацистську державу.

Напередодні візиту більшість аналітиків та експертів на державних телеканалах попереджали глядачів, що рішення дозволити Україні завдати удару вглиб російської території є майже неминучим. Щоб розвіяти ці побоювання, деякі з найвідоміших "балакучих голів" намагаються переконати населення, що навіть удари на великі відстані не є такою вже й значною проблемою.

Чоловік сумнозвісної головної редакторки підконтрольного державі телеканалу RT Маргаріти Сімоньян Тігран Кєосаян наробив чимало галасу, коли з'явився на шоу Владіміра Соловйова на початку вересня і негласно розкритикував людей, які вимагають ядерних ударів у відповідь на контрнаступ України на російську територію. Кєосаян стверджував, що такі удари не загрожують існуванню росії і тому не вимагають ядерної відповіді.

Соловйов, який є відомим прихильником превентивного ядерного удару по західних столицях, схоже, був шокований, коли йому заперечили на його власному шоу. Оскільки Сімоньян тісно пов'язана з кремлівськими колами путіна, тези, з якими її чоловіка відправили виступати, найімовірніше, були заздалегідь схвалені.

Зі свого боку під час програми "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим" на державному телебаченні ведучий наполягав на тому, що росія повинна позбавити Україну будь-яких засобів виробництва електроенергії, включно з атомними електростанціями.

Соловйов навіть стверджував, що ясла і дитячі садки повинні бути переведені виключно на бензинові генератори. Ця бездушна пропозиція вкотре продемонструвала, що кремль не відмовляється від ідеї контролювати українські території, а отже, радше знищить будь-які сучасні зручності, аніж дозволить сусідам жити вільно від колишніх московських володарів.

Після дебатів між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом більшість ведучих російського державного телебачення та експертів похмуро дійшли висновку, що їхній улюблений кандидат Трамп, вірогідно, зазнає поразки на президентських виборах, а це означає, що не можна очікувати, що Америка відмовиться від України і просто віддасть її в лапи москви. Однак, якщо Трамп переможе і росія зможе перемогти Україну, на думку військового експерта Алєксєя Анпілогова, "російський каток" продовжить рух по всій Європі, і Польща буде наступною в переліку цілей кремля.

Перед вторгненням путінських військ в Україну у 2022 році Наталія Макєєва, прогнозистка Центру геополітичних експертиз, виступала на шоу "Місце зустрічі" і запевняла глядачів, що "абсолютна більшість людей в Україні налаштована проросійськи" і зустріне вторгнення російських військ "із солодким хлібом і квітами".

Під час понеділкового ефіру програми "Місце зустрічі" політолог Алєксандр Ситін, навпаки, звернувся до кричущої помилки, яка підштовхнула кремль до злощасного вторгнення. Він запитав: "Ви все ще впевнені, що через майже три роки на вас там чекають, що вони вас люблять і готові вам підкоритися?"

Ведучий Андрєй Норкін прямо визнав: "Справа не в тому, чи чекають вони нас, чи люблять, а в тому, що ми просто повинні навести там якийсь порядок – інакше вони так і будуть стрибати на нас".

"Секундочку, хто на кого стрибає?" – відповів Ситін, здивований спробою звинуватити Україну у війні.

У вересневому ефірі Ситін відкинув обережність, розмірковуючи над тим, чому росія взагалі розпочала вторгнення, враховуючи, що вона не в змозі отримати контроль над Україною за допомогою звичайної війни і, найімовірніше, не бажає використовувати ядерну зброю. Сам путін заявив 2022 року, що "в ядерній війні не може бути переможців" і вона "ніколи не повинна бути розв'язана".

Під час понеділкового ефіру програми "Місце зустрічі" журналіст Максім Юсін закликав експертів і глядачів не обманювати себе і подивитися правді в очі.

"Давайте спустимося на землю, – сказав він, пізніше додавши, – цей конфлікт назавжди, ваші онуки будуть воювати в ньому".

Джерело: The Daily Beast

Джулія Девіс

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