Пенсії в Україні будуть тричі підвищені навесні 2020 року
Пенсії в Україні в квітні і травні будуть перераховані для різних категорій пенсіонерів, про це повідомляє РБК-України. Це стосується індексації виплат, одноразової допомоги та доплат за віком. Хто може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії.
"Карантинна тисяча"
У квітні понад 10 млн українських пенсіонерів отримають обіцяну доплату через введення карантину в Україні - 1 тисячу гривень.
Крім того, міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що на доплату можуть також розраховувати люди з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій. Всього в Україні близько 400 тисяч таких людей.
Індексацію проведуть у травні
Індексацію трудових пенсій з урахуванням інфляції і рівня середньої зарплати проведуть у травні. На гарантоване підвищення щомісячних виплат після індексації можуть розраховувати близько 7 млн українських пенсіонерів.
На індексацію не можуть розраховувати: працюючі пенсіонери (їм проводять перерахунок окремо), ті, хто оформив пенсію нещодавно (у 2019-2020 роках), отримувачі соціальних пенсій (які не мають необхідного страхового стажу), одержувачі максимальних пенсій, довічного утримання та інші категорії.
Доплата тим, кому за 80
У Міністерстві соціальної політики також пообіцяли у травні додати по 500 грн до щомісячних виплат тим пенсіонерам, яким 80 років і більше. Таких в Україні близько 1,5 мільйона.
У відомстві нагадали, що індексацію і додаткові виплати проведуть автоматично. Нікуди ходити не потрібно.
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