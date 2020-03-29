Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ СТАТТІ

Пенсії в Україні будуть тричі підвищені навесні 2020 року

У квітні понад 10 млн українських пенсіонерів отримають обіцяну доплату через введення карантину в Україні - 1 тисячу гривень
Це стосується індексації виплат, одноразової допомоги та доплат за віком. Хто може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії.
Пенсії в Україні будуть тричі підвищені навесні 2020 року Фото: news.dtkt.ua

Пенсії в Україні в квітні і травні будуть перераховані для різних категорій пенсіонерів, про це повідомляє РБК-України. Це стосується індексації виплат, одноразової допомоги та доплат за віком. Хто може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії.

"Карантинна тисяча"

У квітні понад 10 млн українських пенсіонерів отримають обіцяну доплату через введення карантину в Україні - 1 тисячу гривень.

Крім того, міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що на доплату можуть також розраховувати люди з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій. Всього в Україні близько 400 тисяч таких людей.

Індексацію проведуть у травні

Індексацію трудових пенсій з урахуванням інфляції і рівня середньої зарплати проведуть у травні. На гарантоване підвищення щомісячних виплат після індексації можуть розраховувати близько 7 млн українських пенсіонерів.

На індексацію не можуть розраховувати: працюючі пенсіонери (їм проводять перерахунок окремо), ті, хто оформив пенсію нещодавно (у 2019-2020 роках), отримувачі соціальних пенсій (які не мають необхідного страхового стажу), одержувачі максимальних пенсій, довічного утримання та інші категорії.

Доплата тим, кому за 80

У Міністерстві соціальної політики також пообіцяли у травні додати по 500 грн до щомісячних виплат тим пенсіонерам, яким 80 років і більше. Таких в Україні близько 1,5 мільйона.

У відомстві нагадали, що індексацію і додаткові виплати проведуть автоматично. Нікуди ходити не потрібно.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2020 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.