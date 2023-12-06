Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс

російська офіційна пропаганда в невіданні, що робити – росіяни втрачають інтерес до теми війни, а подекуди починають протестувати. Зокрема жінки, які вимагають повернути додому чоловіків, мобілізованих на початку війни. Робочої сили не вистачає для економіки, а путін знову хоче назбирати 170 тисяч добровольців. Про це та дещо більше в огляді російської пропаганди від Джулії Девіс у колонці The Daily Beast.

кремлівські пропагандисти просувають ідею, що Захід втомився від цієї війни. Це може бути правдою, але очевидно, що росіяни втомилися від неї ще більше.

Невпинна російська телевізійна пропаганда вступила в нову еру глибокої депресії. Ця тенденція почалася минулого місяця, коли з'явився аудіозапис дуету російських пранкерів, які, вочевидь, обманом змусили італійську прем'єр-міністерку зробити необережну репліку.

У кліпі, який був записаний у вересні, Владімір Кузнєцов і Алєксєй Столяров, відомі як Вован і Лєксус, зображують африканських дипломатів, а голос, схожий на Мелоні, відверто зізнається, що настала втома від вторгнення росії в Україну: "З усіх боків відчувається велика втома".

Протягом кількох тижнів після цього російські державні ЗМІ поширювали це твердження, продовжуючи останній пропагандистський наратив про те, що Захід втомився від України і хоче домовитися з кремлем. російські балакучі голови з гордістю стверджують, що москва не зацікавлена в жодних угодах, і просторікують про вторгнення в інші країни для продовження розширення російської імперії.

Ця абсурдна пропаганда покликана приховати важливу деталь: росіяни також втомилися від задуманого їхнім багаторічним лідером вторгнення, якому не видно кінця.

В останні місяці Сєргєй Мардан, один із ведучих "Соловйов Live", почав вголос дивуватися, чому висвітлення війни та її "героїв" його босом не набирає обертів у соціальних мережах і не підхоплюється іншими державними телеканалами. Соловйов сам помітив зниження уваги громадськості і згадав про це минулого тижня у своєму ранковому шоу "Повний контакт". Він поскаржився, що "люди психологічно втомилися від цієї теми", і попросив своїх глядачів повідомити його, що їх насправді цікавить.

Втомлені чи ні, але будь-які мрії про можливе послаблення були розвіяні, коли президент росії владімір путін підписав указ про збільшення чисельності російських військ на 15 відсотків, або приблизно на 170 000 осіб. Отже, загальна чисельність російських військовослужбовців становитиме близько 2,2 мільйона, в тому числі 1,32 мільйона військовослужбовців сухопутних військ. Міністерство оборони росії звинуватило НАТО у вимушеному збільшенні російської армії і запевнило, що воно буде досягнуто виключно за рахунок набору добровольців, а не за рахунок призову або мобілізації.

Дружини тих, хто був мобілізований на початку вторгнення, нещодавно почали висловлювати своє обурення – не злом розпочатої їхньою країною війни-геноциду проти сусіднього народу, а тим, що їхні чоловіки досі не звільнені через ротацію. Жінки написали петицію та розповсюдили наліпки з написом: "Поверніть мого чоловіка. Я до біса втомилася від цього". Наразі цей рух намагаються придушити, а дружин військових викликають на допити і погрожують висунути їм звинувачення у "дискредитації армії".

Указ путіна не мав на меті відповісти на ці скарги, а лише заповнити прогалини, створені масовими втратами росії, у той час як справжні масштаби втрат залишаються табу всередині країни. Під час свого суботнього шоу на "Соловйов Live" Мардан зробив усе можливе, щоб розвіяти думку про те, що нове вливання мало замінити 300 тисяч загиблих – цифру, яку він також заперечив.

Гість Мардана, депутат Державної думи Андрєй Гурульов, стверджував, що указ був розроблений для протидії загрозам, з якими росія нібито стикається в усьому світі: від неназваних західних ворогів в Арктиці; через розширення тайванської кризи; ескалацію між Північною і Південною Кореєю, Фінляндією і, можливо, Швецією, що вступають до НАТО; війну на Близькому Сході і проблеми на Кавказі.

Гурульов поскаржився на мілітаризацію країн Балтії, Польщі та інших країн і додав, що не виключає чергової мобілізації. Замість того, щоб визнати, що багато країн готуються до захисту від російської агресії, Гурульов зобразив їх як потенційних агресорів, які оточують росію і готуються напасти на неї. Він стверджував: "Сьогодні наша армія повинна бути готова до Третьої світової війни".

Окрім зменшення кількості солдатів, які можуть підтримувати путінські війни, виснажується і російська робоча сила. Минулого вівторка в ефірі державної телепрограми "60 хвилин" директор Центру стратегічних комунікацій Дмітрій Абзалов зазначив: "Наша головна проблема, обмежуючий фактор – це відсутність робочої сили. Наступного року наш ВВП може зменшитися, тому що у нас не вистачає робочих рук". Абзалов натякнув, що робітників відправили на фронт або перевели працювати на заводи, які виробляють зброю, техніку та амуніцію для військових.

Ведучий Євгєній Попов зазначив, що один із нещодавніх указів путіна мав на меті вирішити цю проблему, спростивши процес репатріації росіян, які зараз проживають в інших країнах. Він додав: "Це робиться тому, що у нас не вистачає людей". Депутат Держдуми Лєонід Калашніков запропонував імпортувати робітників з Північної Кореї.

Голова RT Маргаріта Сімоньян запропонувала ще кращу ідею.

Минулої неділі вона виступила у програмі "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим" і передбачила, що демографічна криза в росії буде вирішена в недалекому майбутньому, коли зневірені американці потягнуться до росії, щоб зайняти робочі місця, яких не хочуть місцеві жителі. Самочинний безлад у росії настільки невблаганний, що путінські рупори змушені вдаватися до все більш безглуздих припущень і прогнозів, але навіть їм важко затушувати похмуру реальність життєрадісною поведінкою.

Минулого четверга ведуча "60 хвилин" Ольга Скабєєва сказала: "Таке враження, що останнім часом кожен день є якимось важливим". Дмітрій Абзалов відповів: "У минулому все було так добре, що тепер кожен день має особливе значення".

Джерело: The Daily Beast