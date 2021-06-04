Платформа MRIYAR - ваш швидкий старт бізнесу в сфері онлайн продажу автозапчастин
Автомобілістів в нашій країні з кожним роком стає все більше, тому продаж запчастин - дійсно прибутковий бізнес. Але розраховувати на отримання прибутки вдасться лише в тому випадку, якщо все правильно організувати, і в цьому допоможе Mriyar - платформа із автоматизованим підбором товарів. Широкий функціонал сервісу дозволяє навіть новачкам в сфері онлайн реалізації автокомпонентів знайти клієнтів та налагодити процес взаємодії з ними. Від потенційного продавця потрібно лише пройти за 1 годину просту реєстрацію та завантажити інформацію про власну продукцію, строки поставок та ціни.
Мріяр - серйозний проект, над яким вже третій рік плідно працює команда професіоналів, зібрана Олександром Поповим. Фахівці продумали все до дрібниць, починаючи від СЕО й програмного забезпечення, закінчуючи інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та швидкодією. Вже зараз через інтелектуальну платформу продають автозапчастини в Україні 750 компаній, а загальна кількість товарів в системі перевищує 30 мільйонів, і це ще сервіс працює в бета-версії!
Кому буде цікаво та вигідно брати участь у проекті? Всім, хто в тій чи іншій мірі пов'язаний з автомобільними деталями: станціям техобслуговування, вже запущеним регіональним магазинам, а також тим, кому необхідно оперативно збути залишки товару. Є сенс приєднатися й тим, хто вже має у своєму розпорядженні стіл замовлень і витратився на сайт-візитку, але додатково інвестувати в каталог з фільтрами підбору не хоче.
Маркетплейс автозапчастин Мріяр: що це таке, які можливості є у користувачів
Як у продавців, так і у покупців виникають труднощі з організацією купівлі-продажу. Першим доводиться шукати способи проінформувати потенційних клієнтів про своє існування, а другим - шукати найбільш привабливу пропозицію, бажано десь поближче, щоб не переплачувати за доставку. Мріяр дозволяє мінімізувати витрати часу й зусиль на забезпечення взаємодії між клієнтом та компанією. Продаж автозапчастин через платформу зручний і в рівній мірі вигідний для всіх учасників, оскільки дозволяє:
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знаходити деталі із певними характеристиками в безпосередній близькості - для цього є спеціальна опція "Найближчий товар на карті";
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збільшувати якість обслуговування сервісних центрів і майстерень, які орієнтовані, перш за все, на місцевих замовників, але не знають, як їх залучити та проінформувати про свої послуги;
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вибрати компоненти, які підходять по більш, ніж за 55 критеріями - платформа передбачає релевантну видачу, автоматично вивчаючи модель поведінки користувача. Крім оригінальних товарів система повідомляє також про продаж аналогів із необхідними параметрами. У підсумку, підбір запчастин по каталогу займає лічені хвилини;
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відразу перейти на сайт продавця для оформлення покупки, не сумніваючись у тому, що деталі є в наявності і в потрібній кількості. Це дуже зручно, коли автозапчастини потрібні терміново.
Що треба зробити для запуску бізнесу?
Перші користувачі зареєструвалися на сайті в серпні минулого року. Зараз триває процес формування партнерської бази по всій Україні, і шанс забезпечити своєму бізнесу інтерес цільової аудиторії є у кожного. Щоб стати партнером Мріяр, необхідно:
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перейти на офіційний сайт;
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клікнути в верхньому лівому кутку на кнопку «Для продавців»;
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перейти в реєстраційну форму та уважно її заповнити;
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подбати про оформлення профілю;
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підготувати і завантажити прайс, який дозволить системі включити ваші товари у видачу відповідно до запитів клієнтів.
Витративши лише 1 годину, ви зможете вивести свою справу в сфері автокомпонентів на принципово новий рівень!
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