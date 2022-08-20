Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

Пропонуємо вам погляд відомого у всьому світі професора історії Єльського університету, історика та публіциста Тімоті Снайдера на "фальшиві референдуми" на окупованих територіях України, які як він вважає, є "могілізацією" - примусовою "мобілізацією просто до могили" російських громадян.

Яскравим прикладом цього в російсько-українській війні на видноті є форма російського плану фальшивих "референдумів" про приєднання до росії на окупованих українських територіях.

Досі не було примусової мобілізації громадян росії для війни в Україні. Натомість громадяни росії (якщо вони не азіати чи бідні) зазвичай дивилися війну по телевізору. Виставу, яку незабаром покажуть їм по телебаченню, – це "референдуми" на окупованих росією територіях України. Хоча росіяни можуть цього не усвідомлювати, "референдуми" насправді про них. Ці "референдуми" є традиційним інструментом незаконних анексій Москви. СРСР зробив те саме в 1939 році після нападу на Польщу. За підробленими результатами була широкомасштабна примусова мобілізація польських громадян до Червоної армії як "радянських громадян" (пам’ятайте про це).

Ніхто в Україні серйозно сприймати фейкові "референдуми" не буде, хіба що як ще один елемент незаконної загарбницької війни росії. "Референдуми" порушуватимуть міжнародне право настільки очевидно, що ніхто за кордоном також сприйматиме їх серйозно.

"Референдуми" матимуть значення лише в одному місці: самій росії. І який це матиме сенс? Це свідчитиме, що телевізійна вистава війни добігає кінця, і що більше росіян скоро побачать війну на власні очі.

путін не може оголосити загальну мобілізацію, оскільки це було б визнанням того, що він програє війну. Це надто відверто порушило б "суспільний договір", згідно якого вмирають бідняки, азіати та примусово мобілізовані українці. Отже, російська держава робить ставку на тихі ініціативи, які не схожі на мобілізацію, але зводяться до мобілізації. "Референдуми" є останнім кроком у цьому напрямку, але очікувано, що росіяни не побачать цього вчасно.

Російська внутрішня пропаганда зробить з росіянами таке: наполягатиме на тому, що "референдуми" справжні, а злий Захід висловлює своє звичне лицемірство. Історія "ми-вони" приховає реальність як росіяни гноблять росіян. Оскільки росіяни вболівають за "референдуми", вони насправді підтримують примусову мобілізацію російських громадян для війни в Україні. Як так?

На цей момент російська армія проводить примусову мобілізацію громадян України на окупованих територіях. Після фейкових "референдумів" у цих регіонах російська влада оголосить цих людей своїми громадянами – і продовжить їх примусову мобілізацію. Без офіційного оголошення російська армія проводитиме примусову мобілізацію громадян росії. Суспільний договір буде розірвано без попередження.

Встановивши принцип примусової мобілізації на своїх "нових територіях", російська влада, ймовірно, перейде на суміжні російські території. Це може бути доволі швидко, оскільки більшість чоловіків військового віку на територіях, охоплених "референдумами", або втекли у вільну Україну, або вже були примусово мобілізовані та вбиті.

Самі російські військові блоґери називають примусову мобілізацію на окупованих територіях "могілізацією", тобто "примусовою мобілізацією просто до могили". Ось у цьому сенс "референдумів" для росіян: "могілізація" - примусова мобілізація до могили.

Джерело: Твітер Тімоті Снайдера