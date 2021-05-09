Програмне забезпечення для медицини

Щоб медичним організаціям поліпшити якість обслуговування пацієнтів, підвищити продуктивність праці і рентабельність, часом необхідні нові програмні рішення.

Звичайно, програмні рішення для охорони здоров’япацієнта вилікувати не зможуть, але допоможуть поліпшити багато процесів в медустановах.

Особливості розробки ПЗ для медицини

З якими проблемами щодня стикається будь-яка медична клініка або лікарня:

постійні витрати на паперову документацію і реєстратуру, де історії хвороб і амбулаторні карти плутаються і пропадають практично кожен день;

дезорганізація робочого процесу через черги, неузгодженості роботи різних установ, несвоєчасної доставки інформації з лабораторій;

відсутність швидкого доступу до наявної інформації;

порушення схеми лікування через брак медпрепаратів;

несвоєчасне надходження оплати від страхових компаній;

високе адміністративна паперова навантаження на фахівців.

Динамічне підвищення рівня охорони здоров'я - важливе завдання для нашої країни. Завдяки розробці і впровадженню нових інформаційних технологій, медичні послуги надаються людям на принципово новому рівні. Фахівці компанії Exoft або створюють новий спеціалізований софт, або допрацюють наявний в сфері охорони здоров'я.

ПЗ для медустанов дозволяє вирішувати проблеми доступності медичної допомоги, своєчасного її надання, призначення правильного лікування. Крім цього, комплекс профілактичних заходів, які можуть бути забезпечені за допомогою ПЗ, сприяє запобіганню ризиків розвитку важкого захворювання або частих загострень.

Які найбільш популярні напрямки ПЗ впроваджуються в сучасну медицину:

Телемедицина - це дистанційне надання медичних клінічних послуг, завдяки якому підвищується ефективність і доступність медичної допомоги. Надійне рішення телемедицини дозволить лікарям консультувати, діагностувати, призначати лікування пацієнтам на відстані.

CRM-системи - автоматизація адміністративних процесів дозволяє скоротити операційні витрати і, відповідно, поліпшити якість обслуговування хворих. Грамотно вибудувана CRM-система допоможе оптимізувати робочі процеси в медичній організації, а медперсоналу зосередитися на лікуванні.

Рішення EMR / EHR - це оцифровка інформації, що гарантує точність медичних записів. Система електронних медкарт допоможе скоротити паперову роботу в клініці і поліпшити координацію між фахівцями.

LIMS - унікальна система для лабораторій допоможе швидко передати результати лабораторних досліджень за призначенням, минаючи посередників віднімають час.

Медичні інформаційні системи

Для будь-якого медзакладу надзвичайно важлива наявність індивідуальної медичної інформаційної системи. Це система обміну даними всередині однієї медустанови або декількох філій, користуючись якою можна вносити і обробляти інформацію про стан пацієнтів, процес їх лікування і обмінюватися даними з іншими відділеннями, як, наприклад, лабораторії.

Важливий етап розробки ПЗ - визначення специфічних вимог. Залежно від специфіки установи, будь-то медична або стоматологічна клініка, клініка пластичної хірургії або санаторій можуть бути різні потреби у функціональності системи, в певному наборі модулів і додатків.

При розробці медичного ПО існує ряд вимог:

гнучка масштабована архітектура;

захист персональних даних;

омніканальние інтерфейси - коли для кожного користувача: лікаря, пацієнта, менеджера, лаборанта розробляється власний зручний клієнт - веб-кабінет або додаток, окрема програма для робочого столу і ін .;

можливість доробок, щоб система могла розвиватися одночасно з ростом і розвитком бізнесу і всього ринку;

відкритість до інтеграцій: можливості по установці сторонніх модулів та ін.

Плюси індивідуальних ПЗ для медустанов

Що отримує клієнт при замовленні медичного ПО:

підвищення продуктивності;

зниження витрат;

ефективне управління обладнанням;

автоматизацію трудомістких завдань;

оптимізацію потоку пацієнтів;

кращу координацію лікування.

Автоматизація щоденної медичної практики в клініках і лікарнях позбавляє персонал від зайвої рутини, що істотно збільшує ефективність роботи фахівців. Створені під замовлення додатки для лікарів дозволяють ефективніше організувати роботу не тільки клінік, але також приватних кабінетів фахівців (лікарів-стоматологів, домашніх лікарів, психотерапевтів).

Що стосується управлінських аспектів, надійне ПЗ допоможе оптимізувати робочі процеси і зменшити кількість помилок через людський фактор в 3 рази. Система управління допомагає контролювати обмін інформацією між клініками, філіями, держорганами, страховими компаніями тощо.