Пропагандони путіна майже марять, малюючи майбутнє покарання Європи за допомоги США, пише дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс на сторінках Центру аналізу європейської політики. Вона розповідає, як вони націлилися не лише на Україну, але й ділять Європу.

Мрія стає реальністю. Принаймні, для медійних пропагандонів, які отримують накази на щотижневих зустрічах у Кремлі. Вони кажуть, що США збігаються з російським світоглядом. Тепер росія може почати уявляти собі справедливе покарання для своїх старих ворогів у європейських демократіях.

Ведучий держТВ Володимир Соловйов, якого дехто вважає головним рупором, в минулому висловлював сумніви щодо адміністрації США, яку він довгий час вважав головним ворогом (старий термін КДБ).

Тепер це не так. Заяви адміністрації, що перегукуються з російськими наративами, і продовження мирних переговорів змінили настрій з досить оптимістичного на бурхливий.

Соловйов тепер стверджує, що новий альянс вже на горизонті. Під час свого ранкового радіошоу "Повний контакт" на початку місяця Соловйов сказав: "Маски зняті! Тепер ми бачимо, що за цією війною стоїть Європа. . . Це центр ліберальної демократії... Вони абсолютно сатанинські!"

Він додав: "Я буду спостерігати за тим, як Трамп буде воювати з Європою – це принесе мені величезне задоволення. Ось як це буде: анексія Гренландії, розпад НАТО, знищення ЄС, який Трамп більше не визнає, і економічна війна між Америкою і Європою".

Але навіщо на цьому зупинятися? Трамп може навіть перенаправити американську допомогу, призначену для України, до росії – нового союзника Америки. Соловйов мріяв про це: "Трамп скаже: "Чому б нам не вступити у військово-технічну співпрацю з росією? Ось хто справжні вороги Америки: сатанинська Європа і Європейський Союз".

Соловйов, нагороджений Кремлем орденом Вітчизни четвертого ступеня, продовжив розвивати цю тему, проголошуючи, що союз між США й росією завершиться невизначеними спільними діями проти Європи.

В іншому епізоді "Вечора з Володимиром Соловйовим" ведучий та експерти, які брали участь у програмі, розмірковували про прийдешній "поділ Європи", якому сприятиме росія, турбуючись лише про те, що термін Трампа недостатньо довгий, щоб зробити все, що потрібно. Американіст Дмитро Дробницький погодився, що Москві потрібно більше часу, а віцепрезидент Джей Ді Венс є золотим квитком росії для продовження глобальної експансії, за умови його перемоги на президентських виборах у 2028 році.

Під час останньої передачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" ведучий заявив, що війна росії проти демократичної Європи є неминучою. Соловйов висловив думку, що ця "жахлива війна" не буде вестися на суші, а базуватиметься на використанні різних сучасних систем озброєнь, які є в розпорядженні Москви. Він закликав росію підготуватися до цього конфлікту, зокрема, шляхом поліпшення своєї економіки.

Радість не обмежується телевізійними пропагандонами. російські газети не менш задоволені. Московський кореспондент ВВС Стів Розенберг у своєму огляді преси за 24 березня зазначає: "Американські та російські чиновники почали говорити однією мовою", – написала одна російська газета. Інша стверджує, що Трамп планує стати акціонерним власником України та "пропонує росії стати його соратником і діловим партнером".

Повернувшись на телебачення декан факультету управління і політики Московського державного інституту міжнародних відносин Генрі Сардарян підкреслив, що довгострокова перспектива є дуже позитивною для росії, оскільки США під керівництвом Трампа із задоволенням відмовилися від принципів міжнародного права та непорушності кордонів, і більше не засуджують вторгнення в Україну, а натомість готові дозволити Кремлю насолоджуватися військовою здобиччю. Він зазначив: "Стратегічно все йде дуже добре".

Скориставшись очевидною готовністю спецпредставника Стіва Віткоффа визнати окуповані українські регіони російськими, Сардарян закликав Москву негайно повідомити йому, що росія також претендує на Київ, Миколаїв, Одесу, "і російські території цим не обмежуються". Соловйов додав, що проведення референдумів у вищезгаданих регіонах має задовольнити адміністрацію Трампа у визнанні додаткових частин України російськими.

Сардарян заявив, що порядок денний російсько-американських переговорів виходить далеко за межі України й, серед іншого, передбачає переосмислення "архітектури європейської безпеки". Він сказав, що наразі в Європі є сім правих урядів, які "надзвичайно позитивно" ставляться до Трампа та його порядку денного.

Він також зазначив, що росія хоче, щоб ця кількість зросла з семи до принаймні 10 або навіть 20, щоб вирвати величезні європейські ресурси з рук "хворих людей", таких як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Він закликав Москву зосередитися на розпалюванні "антивоєнних рухів", які блокуватимуть дороги й перешкоджатимуть функціонуванню вільно обраних парламентів по всій Європі, а також "дестабілізуватимуть ситуацію в усіх країнах, які наважаться діяти проти інтересів росії".

США були проголошені заклятим ворогом росії як до, так і після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У грудні 2021 року Ольга Скабєєва, ведуча державної телепрограми "60 минут", заявляла: "США доведеться розписатися в тому, що їхня гегемонія закінчилася".

Вона додала: "росія ставить Сполучені Штати в безвиграшну ситуацію: або вони відступають добровільно, або ми їх змусимо".

Щось подібне зараз, схоже, відбувається. У росіян є всі підстави радіти.

Джерело: CEPA