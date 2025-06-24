Пропагандистська гойдалка Кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс

Джулія Девіс, яка послідовно і наполегливо моніторить та досліджує російську телепропаганду, звертає увагу як кремлівські пропагандони реагували на удари США по їхньому союзнику Ірану. Зокрема, вона бачить як кремлівські пропагандони намагаються залишатися послідовними на тлі поширення глобальних криз.

Удари США по Ірану спричинили чергове різке розгойдування російської пропагандистської гойдалки, злети і падіння якої характерні для кремлівської пропаганди за часів президентства Дональда Трампа.

З одного боку, урядовці та державні пропагандисти в захваті від того, що Україну відсувають на задній план у зовнішній політиці США. З іншого боку, вони набагато менш захоплені підходом Трампа до їхнього союзника Ірану, навіть якщо путін чітко дав зрозуміти, що мулли не отримають жодної прямої допомоги.

Намагання грати на всі боки – це акт балансування, і кремлівські балакучі голови роблять все можливе, щоб йти по хиткому канату контрольованих державою меседжів.

Незабаром після ударів ведучі ранкового шоу "На світанку" на каналі "Соловйов Live" Христина Бусарова і Роман Гузь відразу ж провели паралелі між Трампом і Адольфом Гітлером, зазначивши, що він запланував операцію на ранок 22 червня, на річницю операції "Барбаросса", коли нацистська Німеччина напала на СРСР у 1941 році. Ця дата не має жодного історичного резонансу в США.

У дещо передбачуваному, хоча й дивакуватому світі балакучих голів режиму, Бусарова натякнула, що США беруть участь у якійсь змові: "Можливо, в цьому щось є, і це не просто збіг", – сказала вона, не уточнюючи деталей.

Гузь продовжив порівнювати заяву Трампа після удару з промовою Гітлера, яка виправдовувала вторгнення Німеччини до Радянського Союзу, стверджуючи, що знайшов дивовижну схожість. Він процитував прокламацію Гітлера, де той сказав: "У цю хвилину розпочався напад, безпрецедентний у світовій історії за своїми масштабами і розмірами". Ведучий зіставив це із заявою Трампа, який сказав, що "це історичний момент для США, Ізраїлю і всього світу". Гузь сказав: "Обидва вони стверджували, що роблять це заради світу".

Такі паралелі проводили численні ведучі та експерти, що, ймовірно, свідчить про те, що ця тема входила до переліку тез, які зазвичай поширюються серед російських ЗМІ їхніми державними кураторами. Однак не всі дотримувалися сценарію. В ефірі "Недільного вечора з Володимиром Соловйовим" Андрій Сидоров, заступник декана факультету світової політики Московського державного університету, відкинув думку про те, що Трамп навмисно обрав сумнозвісну дату. Натомість він звинуватив президента США в невігластві. "Що стосується того, що сталося сьогодні, то я не думаю, що Трамп коли-небудь читав якусь книгу про Другу світову війну", – зазначив він.

До того, як 21 червня відбулися удари, російське державне телебачення створювало умови для того, щоб показати, що Кремль підтримує політику Трампа. Військові експерти та фахівці з міжнародних відносин виступали на найпопулярніших московських ток-шоу, пояснюючи, що удари США по Ірану були майже неминучими. 23 червня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: "Сама тема Ірану неодноразово обговорювалася президентами під час їхніх останніх розмов".

Минулого тижня під час свого шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" провідний пропагандон і його телеведучий не лише стверджував, що Трамп завдасть удару по Ірану, але навіть передбачив, що він зрештою вдасться до ядерної зброї. Після нападів Соловйов був ще більш категоричним у тому, що після того, як Іран завдасть удару у відповідь, президент США посилить свій підхід і застосує ядерну зброю. російські експерти потирають руки, оскільки, на їхню думку, це відкрило б Кремлю шлях до використання ядерних ударів для виходу з глухого кута в Україні.

Військовий експерт Євген Бужинський зазначив, що відплата Ірану може з часом стати ядерною. Він сказав: "З моєї точки зору, у них є всі можливості створити ядерну боєголовку". Коли інші експерти запитали, де ця зброя буде випробовуватися, Соловйов припустив, що вони можуть пропустити цей крок і одразу використати її для удару. Бужинський, сміючись, погодився з ним: "Так, вони можуть вдарити нею по Ізраїлю".

Директор Центру вивчення Близького Сходу і Центральної Азії Семьон Багдасаров зазначив, що нинішній режим є відносно безпечним, оскільки США "не мають 500-тисячної чи 1 мільйонної армії, щоб окупувати Іран". Він стверджував, що коли ситуація стабілізується, Іран може розробити ядерну зброю. Він додав: "Заперечувати це безглуздо".

Соловйов неодноразово засуджував невиправдані напади Америки на Іран, але водночас підкреслював, що якщо Україна піде шляхом створення ядерної бомби, то "будуть катастрофічні наслідки. Україна перестане існувати. Вона і зараз не потрібна. Все, що наше, потрібно, а все, що їхнє, не потрібно".

Ще одним бонусом для росії є очікування зростання цін на нафту (хоча реакція ринку поки що приглушена). Соловйов насолоджується цією думкою: "Це означає божевільне зростання цін для всіх. Для нас це буде вигідно. Ціна на нафту злетить до небес, що для нас добре".

Аналіз егоїстичного режиму пронизував більшість висловлювань пропагандонів. Під час свого недільного шоу 22 червня Соловйов заявив: "Нам потрібно переходити до дуже активної політичної гри. Час для цього ідеальний – просто ідеальний".

Він закликав Москву формувати військові союзи з іншими країнами і заявив: "Зрозуміло, що велика світова війна неминуча. Те, як вона зараз розкручується по спіралі, дає впевненість у тому, що весь світ буде охоплений". Соловйов також піддався спокусі поцілити в США, традиційного ворога росії, як він іронізував: "Якщо [Іран] вдарить по базі, значить, це була його доля. Американці, безумовно, зустрінуть ці труни красиво. Американці вміють організовувати красиві поховання".

Принаймні, на публіці путін був радий висловити слова підтримки іранській теократії. Він прийняв міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі в Москві 22 червня і сказав йому, що немає ніякого виправдання бомбардуванню його країни США.

Він запевнив Аракчі, що росія намагається допомогти іранському народу, не даючи жодних детальних обіцянок. Напередодні ударів військові експерти звертали увагу на те, що пакт про стратегічне партнерство між росією та Іраном, підписаний лише в січні, не містить пункту про взаємну оборону.

В ефірі програми "Право знати" голова ради із зовнішньої та оборонної політики Федір Лук'янов розповів, що партнери росії на Близькому Сході уважно стежать за тим, чи простягне Москва руку допомоги Ірану після того, як той активно сприяв путінському вторгненню, постачаючи "Шахеди" та інше озброєння.

У такому випадку вони візьмуть до уваги, що в Ірані, а віднедавна і в Сирії, росія була не більше, ніж спостерігачем. Закладаючи основу для позиції росії як такої, що не бере на себе зобов'язань, державні телепропагандони неодноразово перекладали провину за нездатність захистити Іран на її союзника по безмежній політиці – Китай.

Виступаючи на російській програмі "60 хвилин", військовий експерт Ігор Коротченко підкреслив, що Китай повинен взяти на себе основну частину роботи з надання допомоги Ірану, тому що росія вже зайнята в Україні, "борючись з колективним Заходом".

Джерело: CEPA