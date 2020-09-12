Prozorro чи Prozorro Market — де можна заробити швидше?

Навіть якщо ви лише нещодавно вийшли на ринок, ви можете претендувати на великі замовлення, не вкладаючись у просування чи рекламу.

Як це зробити? Для цього вам достатньо пройти реєстрацію в Прозорро та стати постачальником державних закупівель чи електронних каталогів Prozorro Market. Розповідаємо детальніше про кожен спосіб.

Cистема Prozorro - місце, де замовники щоденно купують на мільйони гривень

Електронна система Prozorro створена для проведення прозорих і чесних закупівель з боку державних установ. Головні її переваги, які приваблюють все більшу кількість постачальників, такі:

В закупівлі перемагає той учасник, що запропонував замовнику найбільш вигідну цінову пропозицію за предмет закупівлі. Покупець не має права обирати постачальника лише за власними уподобаннями.

Кожен постачальник має однакові шанси на перемогу, незалежно від досвіду роботи чи інших факторів. Єдине, що від нього вимагається - відповідати умовам тендерної документації, з якою можна ознайомитися до початку участі в закупівлі.

В системі Prozorro доступні закупівлі на будь-які суми від десятків тисяч до мільярдів гривень. Абсолютно всі ці закупівлі можна знайти на майданчику SmartTender.biz.

На будь-якому етапі тендера неправомірні дії замовника можуть бути оскаржені в Антимонопольному комітеті. Якщо скарга постачальника буде схвалена, гроші за оскарження йому повертають. Тобто, захист своїх прав обходиться підприємцям безкоштовно.

Приклади актуальних на сьогодні тендерів

Як вже зазначалося, в систему Prozorro купують все що завгодно, і вартість закупівель може бути абсолютно різною. Ось декілька цікавих прикладів актуальних на сьогодні тендерів, в яких ви можете взяти участь:

Комплекти жіночого одягу до балетної вистави "Лускуник" придбає Дніпропетровський академічний театр опери та балету за 127 504 грн (код закупівлі - UA-2020-12-01-003203-c).

Пугача (Bubo budo) шукає Одеський зоологічний парк і готовий заплатити 6 000 грн (код - UA-2020-12-02-002373-b).

Комп’ютер Apple iMac 27 придбає КНУБА за 75 000 грн (код - UA-2020-12-01-003695-c).

Приціл коліматорний купить Служба зовнішньої розвідки України за 1 млн грн (код - UA-2020-11-27-004156-b).

Пиво Павлівське живе закуповує КП "Червонограджитлокомунсервіс" за 50 300 грн (код - UA-2020-12-01-002734-a).

Якщо ви хочете працювати з великими бюджетами та різноманітними замовленнями - обирайте Prozorro.

Prozorro Market - кращий спосіб продажів без витрат часу

Прозорро Маркет - це офіційний маркетплейс, покупцями якого є виключно державні установи. Працює він аналогічно, як і звичні нам інтернет-магазини: покупець обирає товар в каталозі, оформляє замовлення та отримує його через декілька днів.

Найголовніша вигода для постачальників тут в тому, що можна пасивно продавати свої товари без реклами чи будь-якого іншого просування. Замовники знаходять ваші товари самостійно та роблять замовлення на суми до 1 млн гривень. Для роботи вам достатньо один раз пройти кваліфікацію у своїй категорії, внести всі позиції в каталог, а далі залишиться лише приймати замовлення та вчасно доставляти їх покупцям.

Що ж краще обрати, роботу в Prozorro або Prozorro Market? Насправді рекомендуємо комбінувати обидва ці способи. Кожен з них вигідний по-своєму, та допоможе вам успішно розвивати ваш бізнес, залучати більше клієнтів і суттєво збільшити рівень заробітку.