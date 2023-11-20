російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA

Підозрілі фінансові операції російського посольства в Італії виявили журналісти-розслідувачі. У матеріалі для Центру аналізу європейської політики вони розповідають про зняття величезних сум готівки з рахунків. Така активність росіян зацікавила італійські розвідувальні органи, які підозрюють, що готівка спрямовується на фінансування багатоскладової підривної роботи у кращих традиціях КДБ в Італії. Звісно, таке росія робить не лише в Італії.

З посольства росії в Римі йшли такі великі суми готівки, що це привернуло увагу італійської розвідки. "Очевидно, що це системна проблема", – вважає член Комітету з питань розвідки Італійського парламенту сенатор Енріко Боргі.

Проведене підрозділом фінансової розвідки Банку Італії розслідування виявило низку аномалій, у тому числі виведення близько 4 млн євро (4,35 млн доларів) готівки з двох рахунків посольства росії в Римі з моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Західні санкції обмежили можливості росії переказувати гроші через банківську систему, але її дипломатична мережа, звісно, продовжує працювати. Італійські спецслужби вивчають, чи не використовується тіньова готівка для фінансування операцій кремля з впливу. Адже представники посольства знімали готівку 21 раз, подекуди по 100 тисяч євро за раз.

Італійські посадовці вважають, що найбільш вірогідна гіпотеза – багатоскладова стратегія часів КДБ. Найбільш очевидне використання грошей – це оплата пов'язаним із державою особам в Італії за доступ до конфіденційної інформації, наприклад, нових зразків зброї або навіть секретів НАТО (2021 року за це був заарештований офіцер італійських ВМС). Інший, більш витончений підхід полягає у виплатах так званим агентам впливу – журналістам, експертам, впливовим особам, письменникам і блогерам, професорам університетів і дослідникам аналітичних центрів – за озвучування наративів на підтримку кремля.

Новина про це з'явилася в той же день, 14 листопада, що і розслідування Cyprus Confidential, яке викрило кілька каналів, через які прихильники путіна переказували гроші та приховували свої статки за кордоном. Один із них, російський олігарх Алєксєй Мордашов, який перебуває під санкціями ЄС і США, нібито заплатив німецькому журналісту близько 700 тисяч доларів за видання книги під назвою "Сила путіна" про те, чому Європі потрібна росія. Гуперт Зайпель заперечує, що угоди були неприйнятними, і каже, що платежі пов'язані з підтримкою його книжкових проєктів. Видавець зупинив продаж його книг.

Під час Холодної війни виплати КДБ симпатикам на Заході були звичним явищем. Наприклад, літературний редактор The Guardian Річард Готт подав у відставку 1994 року після того, як стало відомо, що він неодноразово зустрічався з агентами КДБ, подорожував за рахунок кремля і передавав імена потенційних симпатиків. Він заперечував, що прийняв 300 фунтів стерлінгів (373 долари США) готівкою, які йому передали за столиком у ресторані. Його випадок був далеко не поодиноким.

"росія здійснює комунікаційну та інформаційну дестабілізацію", – заявив сенатор Боргі. Він нагадав про нещодавній інцидент з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, яку обманом змусили виступити перед двома російськими коміками, пов'язаними з кремлем, з приводу втоми від війни в Україні (внаслідок чого її дипломатичний радник подав у відставку, що є непрямою перемогою росії). Він також нагадав про перші дні пандемії COVID, коли тодішній прем'єр Джузеппе Конте дозволив російським військовим в'їзд до країни нібито для "допомоги".

Рим опинився під прицілом москви через свою рішучу підтримку Києва, можливо, навіть більше, ніж інші союзники України. Колись Італія вважалася м'яким підчерев'ям європейського опору росії, але з часів Конте вона скоригувала курс і стала на стійку атлантичну траєкторію. кремль відреагував не дуже добре.

Значна частина російської офіційної пропаганди, що передається через таких осіб, як речниця МЗС рф Марія Захарова, колишній президент Дмітрій Мєдвєдєв та посол в Італії Алєксєй Парамонов, нарікає на те, що Італія показує себе як недружня країна.

Тим часом гібридна війна росії триває: від хакерських атак на об'єкти критичної інфраструктури, кібершпигунства до старих добрих кібератак. За словами голови Національного агентства кібербезпеки Італії Бруно Фраттазі, кількість російських кібератак зростає. Згідно з останніми даними італійської асоціації інформаційної безпеки Clusit, кількість останніх зросла в чотири рази з початку війни росії, що є набагато вищим показником, ніж будь-де в світі.

У нещодавній доповіді українська аґенція оприлюднила інформацію про досить складну кібератаку, організовану групою APT29, відомою як Cozy Bear – передовою групою для постійних загроз, що діє від імені Служби зовнішньої розвідки росії (СЗР), однією з цілей якої були італійські посольства.

Незаконні перекази готівки, "дзвінки-жарти" та кібератаки, хоч і не пов'язані між собою, є частиною одного середньо- та довгострокового плану: посилити політичний розкол, розпалити суспільну дискусію, посіяти інформаційний хаос і недовіру до демократичних інститутів, втрутившись у демократичний процес, нав'язати прокремлівські наративи та шпигувати.

Про авторів: Отто Ланцавеккіа – італійський журналіст, працює у виданнях Formiche.net та Decode39. Він спеціалізується на міжнародних відносинах, технологіях, енергетиці та екологічному переході. Габріель Каррер – журналіст римського видання Formiche.net. Він досліджував іноземну дезінформацію та загрози втручання в Італії як запрошений науковий співробітник римського офісу Європейської ради з міжнародних відносин.

Джерело: CEPA