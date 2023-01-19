російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal

Пам'ятаєте дивні обставини загибелі (чи то вбивства, чи то знищення?) банкіра Дениса Кіреєєва... За кілька годин до того, як російські війська перетнули українські кордони, Кірєєв попередив про план москви захопити Київ. Через декілька днів його вбили агенти СБУ. Цю історію вирішила згадати у розслідуванні відома американська газета Wall Street Journal. Втім, зі статті так і не зрозуміло за зраду якої саме держави його вбили - України чи росії. Але і до тих, хто нібито дав наказ на знищення є аналогічні запитання.

Через кілька днів після російського вторгнення українські спецслужби лишили на тротуарі в центрі Києва тіло з кульовим отвором у потилиці, нагадує Wall Street Journal. Загиблий, 45-річний банкір Денис Кірєєв, був убитий як зрадник. Співробітники Служби безпеки України застрелили Кірєєва через те, що він нібито шпигував на користь москви.

Проте через кілька днів, пише видання, його як героя поховали поруч з першим міністром закордонних справ України. За словами генерала Кирила Буданова, голови української військової розвідки, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, що допомогла українським військам успішно захистити столицю в лютому минулого року. "Якби не Кірєєв, Київ, швидше за все, захопили б", – цитує генерала газета.

Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва медаллю за "винятковий особистий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки" посмертно.

WSJ відзначає, що росія роками інвестувала мільярди доларів у розвідку серед політичних та розвідувальних кіл України, прагнучи підкупити українські шпигунські служби і налагоджували мережу агентів на випадок, якщо москва захоче захопити країну. І нам це добре відомо, адже за часів Януковича росіяни очолювали навіть СБУ та Міноборони. До того ж політична корупція, що тривала десятиліттями, підірвала довіру суспільства.

Видання нагадує, що Кірєєв у різні часи належав до різних протиборчих таборів. Він проміняв кар'єру в західних фінансових установах на управління грошима та активами братів Клюєвих, "які мали тісні зв'язки з проросійськими українськими політиками". Хоча нам відомо, що вони мали не просто зв'язки, а й самі були проросійські налаштованими політиками і бізнесменами.

Згодом, по службі, за словами генерала Буданова, Кірєєв розвивав зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими та урядовцями. Він також погодився представляти Київ на перших переговорах про припинення вогню між росією і Україною. А це було ризикованим і гучним завданням. За словами одного з друзів, Кірєєву "подобалося грати роль агента 007".

WSJ зазначає, що вторгнення 24 лютого стало тестом для російських інвестицій та отримало спротив в Україні. Кірєєв мав бізнес в обох країнах і опинився посередині.

Як стверджує газета, її стаття ґрунтується на фінансових і розвідувальних документах та інтерв'ю з американськими й українськими урядовцями, нинішніми і колишніми співробітниками українських спецслужб, а також з родиною, друзями, охоронцями та діловими партнерами Кірєєва.

Заробляння грошей. Робота на Клюєвих і патріотизм Кірєєва

Кірєєв народився в Києві і розпочав свою професійну діяльність у сфері фінансів, працюючи у місцевих відділеннях західних банків – CréditLyonnais, Citibank та ING.

За словами людей, які з ним працювали, він був міцним і комунікабельним, і вміло працював з клієнтами. Кірєєв володів українською, російською, французькою та англійською мовами.

Його родич у 2003 році став заступником голови СБУ. Як подейкує його близьке оточення, цей зв'язок розпалив інтерес Кірєєва до шпигунства. Критики стверджують, що українська Служба безпеки вже давно перебувала під впливом москви. Відомство заперечило це і відмовилося від коментарів для американського видання. Це дивує, адже про російський вплив від часів Деркача-старшого і до призначення громадянина рф Олександра Якименка (з 2014 року переховується в росії) на посаду голови СБУ в часи Януковича широко відомо.

У 2006 році Кірєєв перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, бізнесменів з Донецька. Брати Клюєви, які заробили свої статки на металургії та нерухомості, були близькі до Віктора Януковича – політика з російськими зв'язками, який згодом став президентом України. 2015 року Андрій Клюєв потрапив під санкції США за спроби підірвати демократію в Україні – події на Майдані.

Вдова Кірєєва розповіла, що її чоловік досить туманно пояснив своє рішення працювати з оточенням Януковича. "Ми не можемо поміняти цих людей на інших. Маємо те, що маємо", – згадує вона його слова.

Під час президентства Януковича Андрій Клюєв був секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а також першим віцепрем'єр-міністром. Як стверджує оточення, Кірєєв користувався зв'язками Клюєвих, обіймав керівні посади в державних банках і полював на дичину з керівниками розвідки Служби безпеки в Карпатах. Він подорожував з охороною з елітного підрозділу СБУ.

З роками Кірєєв налагодив закордонні зв'язки. На День військово-морського флоту росії він спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб і знав імена багатьох, - цитує американське видання його друга.

У 2014 році громадянське повстання проти політичного тиску росії занурило Україну в кризу. У Києві відбулися жорстокі протести, а Янукович втік до росії разом із головою СБУ та більш ніж десятком високопосадовців відомства. Брати Клюєви також переїхали до росії, а Кірєєв допомагав управляти деякими їхніми активами з Києва, - про це WSJ розказали партнери Кірєєва. Чи це не дивує?

Під шумок росія захопила Крим і ініціювала нібито повстання на сході України. Після початку війни між українськими військами та підтримуваними росією ополченцями Кірєєв, за словами його начальника служби безпеки, купував обладнання для добровольчих бригад, що воювали на боці Києва. За даними видання, він нарікав друзям і родині на неспроможність України реалізувати свій потенціал, бо її гальмує могутній сусід.

Коли Зеленського обрали президентом у 2019 році, Кірєєв був у списку кандидатів на посаду голови великого державного банку, але, за словами його вдови та колег-банкірів, цю посаду не отримав. Статті й телевізійні репортажі піднімали питання про його лояльність до країни-агресорки. Вдова Кірєєва заявила, що він вважав ці повідомлення наклепом, але як ще може виглядати робота на Клюєвих?

І ось у 2021 році місце Кірєєва на перетині сфер російського та українського бізнесу та безпеки привернуло увагу генерала Буданова, на той час новоспеченого голови військової розвідки України, відомої як ГУР.

Про зв'язки Буданова з Кірєєвим. Як Кірєєв потрапив на "Острів"

За інформацією WSJ, генерал Буданов, колишній спецназівець, відновлювався після поранення в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді. Там він познайомився з представниками американської розвідки. За словами колишнього високопоставленого американського чиновника, час потому він заслужив репутацію надійного співрозмовника і опонента російському впливу в СБУ.

Коли навесні 2021 року росія почала збирати війська на кордоні з Україною, генерал Буданов повідомив, що викликав Кірєєва до штабу військової розвідки України - комплексу, відомого під назвою "Острів", розташованого на півострові Дніпра в Києві.

За словами Буданова, пише видання, генерал апелював до патріотизму Кірєєва і попросив його використати свої фінансові та безпекові зв'язки, щоб спробувати проникнути до російської військової розвідки. "Він мав необхідне коло знайомств. Через нього проводилися фінансові операції, - сказав генерал. - Тому він спілкувався з усіма, в тому числі з дуже впливовими людьми".

Кірєєв погодився, вмотивувавши це обов'язком і азартом до шпіонських ігор. Супровід віз Кірєєва до Харкова. За словами генерала Буданова і одного з охоронців Кірєєва, там він і ще один співробітник української розвідки мали перетнути кордон іншою машиною.

Кірєєв повернувся за кілька днів. "Він отримував інформацію про все, - цитує Буданова WSJ. - Світ агентури і світ фінансів завжди пов'язані. І зі злочинним світом. Ну, в наших країнах – це точно".

Восени 2021 року, пише газета, коли американські військові та шпигуни почали попереджати про російську загрозу, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що москва готується до вторгнення, розповів генерал Буданов, і став першим, хто забив на сполох в Україні.

22 січня минулого року Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що росія розглядає одного з колишніх босів Кірєєва, Андрія Клюєва, як кандидата на участь у маріонетковому уряді, який москва планує посадити в Україні. У лютому вторгнення стало очевидно і мільйони українців почали тікати на захід, щоб знайти притулок за кордоном. 18 лютого, за ніч до того, як планувалося виїхати з України на щорічний лижний відпочинок у французькі Альпи з дружиною і сином, Кірєєв повернувся додому пізно. "Я не поїду", - сказав Кірєєв дружині. "Якщо я поїду у відпустку, - згадує вона слова чоловіка, - я не зможу пробачити собі". Вона з сином полетіли до Франції без нього.

Загадкові обставини вбивства Кірєєва. WSJ називає прізвище Поклада

П'ять днів потому, 23 лютого, Кірєєв передав генералу Буданову нові розвідувальні дані: президент росії владімір путін віддав наказ про вторгнення рано вранці. За словами генерала Буданова, Кірєєв також знав головну мішень для удару.

О 8 годині ранку 24 лютого російські бойові вертольоти висадили десант в аеропорту "Антонов", що за кілька кілометрів на північ від Києва. кремль планував захопити аеропорт, щоб перекинути туди, за словами генерала, війська і техніку для штурму столиці. Інформація Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському нападу. Після запеклого бою з росіянами аеропорт було пошкоджено і окупанти не змогли його використовувати, - пише WSJ. Але цей момент ще потребуватиме розслідування після війни, адже сили, які тримали аеропорт були незначні, не підготовлені заздалегідь, і боєприпасів їм не вистачало, особливо переносних засобів ППО.

Після того, як плани росії на швидке захоплення Києва зірвалися, сторони домовилися про переговори в Білорусі. Оскільки Кірєєв був знайомий з двома членами російської делегації, генерал Буданов запитав, чи буде він присутній на переговорах, - пише видання. Генерал робив ставку на те, що зв'язки Кірєєва зможуть домогтися паузи в бойових діях і дати Україні більше часу для мобілізації оборони.

Кірєєв знав, що для нього було б ризиковано брати на себе таку публічну роль у конфлікті, і він не хотів їхати. Багато років він розвивав відносини по обидва боки кордону. Війна змусила його заявити про свою лояльність, - вважає видання.

Кірєєв приєднався до міністра оборони України та інших офіційних осіб, які входили до складу переговорної групи, готової до від'їзду з київського залізничного вокзалу, - цитує WSJ колишнього співробітника контррозвідки СБУ.

Фотографії Кірєєва за столом переговорів 28 лютого здивували багатьох, хто його знав, у тому числі його дружину, яка залишилася за кордоном. Він їй нічого не розказав.

Кірєєв повернувся з Білорусі і зустрівся з генералом Будановим на кілька годин. Кірєєв усвідомлював, що йому загрожує небезпека, і, за словами співробітника служби безпеки, мовчав.

Через кілька днів до будинку Кірєєва на північній околиці Києва завітав друг, - пише видання. За словами друга, Кірєєв зустрів його з великокаліберною мисливською рушницею в руках і виправдався, що стріляв з неї в російських оперативників, які наблизилися до його будинку кількома ночами раніше.

Коли росія і Україна домовилися про другий раунд переговорів, запланувавши його на 3 березня, генерал Буданов, за інформацією WSJ, знову наполіг на тому, щоб Кірєєв взяв у них участь.

За словами генерала Буданова, у ніч перед переговорами в Білорусі Кірєєву зателефонували з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ. Він сказав, що Поклад, який відповідає за затримання співробітників розвідки і безпеки, підозрюваних у роботі на росію, хоче зустрітися. І Поклад, і речник СБУ відмовилися давати коментарі WSJ, посилаючись на закон про державну таємницю.

Видання пише, що Кірєєв їхав на київський залізничний вокзал разом з особистою охороною та агентами військової розвідки для поїздки до Білорусі. За словами охоронця, він повідомив, що по дорозі його можуть заарештувати та наказав охороні не втручатися. Але, за інформацією WSJ, "група поїхала в центр Києва і зупинилася біля Софійського собору. Під'їхало кілька мікроавтобусів з агентами СБУ, які наказали співробітникам військової розвідки та охоронцям Кірєєва скласти зброю. Кірєєва відвели до мікроавтобуса. Його охорона залишилася лежати на вулиці, поки мікроавтобус від'їжджав".

Як повідомляє WSJ, приблизно через 90 хвилин агентів військової розвідки викликали на місце, де вони і знайшли тіло Кірєєва. Державне бюро розслідувань України теж відмовилося коментувати все це американському виданню.

Упродовж наступних місяців київський уряд викорінював російських посібників у спецслужбах. "У мене немає часу розбиратися з усіма зрадниками, - заявив Зеленський у березні. - Але поступово покараємо усіх".

У липні Зеленський звільнив голову СБУ і звільнив чи притягнув до відповідальності десятки генералів відомства за ймовірну роль у сприянні російському вторгненню. Україна відкрила понад 650 справ про державну зраду за участю державних службовців.

Кірєєва поховали з військовими почестями на Байковому кладовищі в Києві, біля могил українських героїв, - завершує своє розслідування американське видання.

Оскільки навколо вбивства згадано лише прізвище Поклада, наведемо лише два суперечливі за змістом факти з його біографії. За президентства Януковича він працював на громадських засадах помічником ексдепутата від Партії регіонів і "Опозиційного блоку", колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного. У 5-му управлінні контррозвідки СБУ керував спецоперацією із затримання полковника СБУ Юрія Расюка, якого звинуватили у підготовці вбивства генерала Наумова (наразі вже відомо, що Наумов працював на рф, Расюк звинувачував СБУ у катуваннях, але Поклад досі очолює контррозвідку).

Джерело: Wall Street Journal