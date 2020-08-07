Розкішні троянди від Dicentra - настрій вашого свята

Що може бути прекрасніше розкішного букета троянд, презентованого до свята?

Освідчення в коханні, пропозиція руки та серця, весілля, день народження, виписка з пологового будинку... Приводи для вручення запашних квітів можуть бути самими різними. До того ж приємні сюрпризи теж ніхто не відміняв.

Завдяки спеціалізованим онлайн-сервісам здійснювати спонтанні або заплановані покупки набагато простіше, зручніше і швидше.

Вибір букетів на сайті "Діцентра"

Флористичний салон Dicentra надає можливість вибору і замовлення троянд на сайті, в режимі online. У каталозі магазина представлена ​​величезна кількість варіантів готових букетів. Покупцеві залишається тільки визначитися з найбільш підходящим за ціною та оформленням.

Зорієнтуватися в цій пишноті допомагають зручні фільтри. Якщо немає часу на ознайомлення з усіма пропозиціями каталогу, покупець може впорядкувати варіанти за колірною гамою, типу свята, ціною і розміром букета. Всього кілька кліків, мінімум даних для оформлення замовлення - і флористи приступлять до підготовки композиції, яка вам сподобалася.

Кур'єрська доставка квітів

Звичайно, приємно бути на святі і особисто вручати квіти винуватцю торжества. Проте життєві обставини не завжди надають таку можливість. Особливо в період дії обмежувальних заходів або інших, що ускладнюють можливість особистого спілкування обставин. І в такому випадку на допомогу приходить доставка.

Розторопні і ввічливі кур'єри салону "Діцентра" оперативно привозять квіткові подарунки адресатам. І це значить, що разом з квітами вони доставляють гарний настрій і радість уваги і турботи. Незалежно від погоди і часу доби. Цінність такої послуги вимірюється чимось більш важливим, ніж вартість букета.

Букети троянд на будь-який смак

Отже, якщо вам потрібні свіжі пахучі троянди, купити їх в Києві не проблема: потрібно просто зайти на сайт Dicentra і визначитися з вибором.

Салон-магазин пропонує:

звичайні троянди і квіти елітних сортів;

тільки найсвіжіші здорові рослини;

всіх кольорів і відтінків;

в букетах, поштучно, в капелюшних коробках;

монобукети і оригінальні мікси.

При бажанні ви завжди можете замовити ексклюзивне оформлення. Детально обговорити деталі дизайну і наповнення букета можна з консультантами салону "Діцентра". В онлайн-чаті або по телефону.

Індивідуальне складання композицій - це та послуга, яку пропонують далеко не всі квіткові магазини. Скористайтеся VIP-пропозицією кращих флористів столиці!