Розкішні троянди від Dicentra - настрій вашого свята
Завдяки спеціалізованим онлайн-сервісам здійснювати спонтанні або заплановані покупки набагато простіше, зручніше і швидше.
Вибір букетів на сайті "Діцентра"
Флористичний салон Dicentra надає можливість вибору і замовлення троянд на сайті, в режимі online. У каталозі магазина представлена величезна кількість варіантів готових букетів. Покупцеві залишається тільки визначитися з найбільш підходящим за ціною та оформленням.
Зорієнтуватися в цій пишноті допомагають зручні фільтри. Якщо немає часу на ознайомлення з усіма пропозиціями каталогу, покупець може впорядкувати варіанти за колірною гамою, типу свята, ціною і розміром букета. Всього кілька кліків, мінімум даних для оформлення замовлення - і флористи приступлять до підготовки композиції, яка вам сподобалася.
Кур'єрська доставка квітів
Звичайно, приємно бути на святі і особисто вручати квіти винуватцю торжества. Проте життєві обставини не завжди надають таку можливість. Особливо в період дії обмежувальних заходів або інших, що ускладнюють можливість особистого спілкування обставин. І в такому випадку на допомогу приходить доставка.
Розторопні і ввічливі кур'єри салону "Діцентра" оперативно привозять квіткові подарунки адресатам. І це значить, що разом з квітами вони доставляють гарний настрій і радість уваги і турботи. Незалежно від погоди і часу доби. Цінність такої послуги вимірюється чимось більш важливим, ніж вартість букета.
Букети троянд на будь-який смак
Отже, якщо вам потрібні свіжі пахучі троянди, купити їх в Києві не проблема: потрібно просто зайти на сайт Dicentra і визначитися з вибором.
Салон-магазин пропонує:
- звичайні троянди і квіти елітних сортів;
- тільки найсвіжіші здорові рослини;
- всіх кольорів і відтінків;
- в букетах, поштучно, в капелюшних коробках;
- монобукети і оригінальні мікси.
При бажанні ви завжди можете замовити ексклюзивне оформлення. Детально обговорити деталі дизайну і наповнення букета можна з консультантами салону "Діцентра". В онлайн-чаті або по телефону.
Індивідуальне складання композицій - це та послуга, яку пропонують далеко не всі квіткові магазини. Скористайтеся VIP-пропозицією кращих флористів столиці!
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