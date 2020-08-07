Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО СТАТТІ

Розкішні троянди від Dicentra - настрій вашого свята

Що може бути прекрасніше розкішного букета троянд, презентованого до свята?
Освідчення в коханні, пропозиція руки та серця, весілля, день народження, виписка з пологового будинку... Приводи для вручення запашних квітів можуть бути самими різними. До того ж приємні сюрпризи теж ніхто не відміняв.
Розкішні троянди від Dicentra - настрій вашого свята dicentra

Завдяки спеціалізованим онлайн-сервісам здійснювати спонтанні або заплановані покупки набагато простіше, зручніше і швидше.

Вибір букетів на сайті "Діцентра"

Флористичний салон Dicentra надає можливість вибору і замовлення троянд на сайті, в режимі online. У каталозі магазина представлена ​​величезна кількість варіантів готових букетів. Покупцеві залишається тільки визначитися з найбільш підходящим за ціною та оформленням.

Зорієнтуватися в цій пишноті допомагають зручні фільтри. Якщо немає часу на ознайомлення з усіма пропозиціями каталогу, покупець може впорядкувати варіанти за колірною гамою, типу свята, ціною і розміром букета. Всього кілька кліків, мінімум даних для оформлення замовлення - і флористи приступлять до підготовки композиції, яка вам сподобалася.

Кур'єрська доставка квітів

Звичайно, приємно бути на святі і особисто вручати квіти винуватцю торжества. Проте життєві обставини не завжди надають таку можливість. Особливо в період дії обмежувальних заходів або інших, що ускладнюють можливість особистого спілкування обставин. І в такому випадку на допомогу приходить доставка.

Розторопні і ввічливі кур'єри салону "Діцентра" оперативно привозять квіткові подарунки адресатам. І це значить, що разом з квітами вони доставляють гарний настрій і радість уваги і турботи. Незалежно від погоди і часу доби. Цінність такої послуги вимірюється чимось більш важливим, ніж вартість букета.

Букети троянд на будь-який смак

Отже, якщо вам потрібні свіжі пахучі троянди, купити їх в Києві не проблема: потрібно просто зайти на сайт Dicentra і визначитися з вибором.

Салон-магазин пропонує:

  • звичайні троянди і квіти елітних сортів;
  • тільки найсвіжіші здорові рослини;
  • всіх кольорів і відтінків;
  • в букетах, поштучно, в капелюшних коробках;
  • монобукети і оригінальні мікси.

При бажанні ви завжди можете замовити ексклюзивне оформлення. Детально обговорити деталі дизайну і наповнення букета можна з консультантами салону "Діцентра". В онлайн-чаті або по телефону.

Індивідуальне складання композицій - це та послуга, яку пропонують далеко не всі квіткові магазини. Скористайтеся VIP-пропозицією кращих флористів столиці! 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2020 14:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.