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Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Найбільшим імпортером соняшкової олії є Китай
За результатами 2020 року обсяг збуту соняшникової олії групи компаній "Юґ Русі", одного з провідних світових виробників такої продукції, на міжнародному ринку зросла більше ніж на 30 % у порівнянні з 2019.
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію Фото: з вільних джерел

За результатами 2020 року обсяг збуту соняшникової олії групи компаній "Юґ Русі", одного з провідних світових виробників такої продукції, на міжнародному ринку зросла більше ніж на 30 % у порівнянні з 2019 роком і перевищив 500 тис. тонн. Ця цифра охоплює як гуртову сиру соняшникову олію так і рафіновану олію в пляшках. 

Зокрема, обсяг постачання соняшникової олії до Китаю збільшився у 25 разів.

 "Зараз спостерігається зростання зацікавленості в соняшниковій олії в багатьох азійських країнах", - зазначає Серґей Кіслов. "На тлі переймань через власне здоров’я та імунну систему через пандемію COVID-19, люди все частіше переходять до використання соняшникової олії. Цей продукт - один зі світових лідерів за вмістом Omega-6 та вітаміну "Е", що позитивно впливає на здоров’я клітин людського організму та зміцнює імунну систему. Цілком природно, що люди прагнуть частіше використовувати соняшникову олію у власному раціоні".

У 2021 році компанія "Юґ Русі" планує і далі розширювати географію збуту власної продукції та відкривати для себе нові ринки. Зокрема, соняшникова олія "Юґу Русі" братиме участь у міжнародному ярмарку GULF FOOD 2021 у Дубаї з 21 до 23 лютого.

 
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26 03 2021 09:48
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