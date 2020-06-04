Шахи против коронавірусу В онлайн-марафоні візьмуть участь кращі гросмейстери України: чемпіонка країни Євгенія Долуханова, тренер жіночої збірної Михайло Бродський, а також дворазові олімпійські чемпіони Павло Ельянов і Олександр Моіссенко

В Харкові пройде благодійний шаховий онлайн-марафон. Організатори направлять зібрані кошти на боротьбу з COVID-19.

Фото: internetua.com

10 квітня відбудеться перший в Україні благодійний шаховий онлайн-марафон. Про це повідомили в Харківській обласній федерації шахів передає newsroom.kh.ua. Зібрані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом. Стати учасником спортивного заходу зможуть всі бажаючі, обмежень у віці та рейтингу немає. В онлайн-марафоні візьмуть участь кращі гросмейстери України: чемпіонка країни Євгенія Долуханова, тренер жіночої збірної Михайло Бродський, а також дворазові олімпійські чемпіони Павло Ельянов і Олександр Моїсеєнко. Всі учасники отримають відеозапис своєї гри з фаховими коментарями від гросмейстерів.

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