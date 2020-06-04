СПОРТ СТАТТІВ Харкові пройде благодійний шаховий онлайн-марафон. Організатори направлять зібрані кошти на боротьбу з COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шахи против коронавірусу
В онлайн-марафоні візьмуть участь кращі гросмейстери України: чемпіонка країни Євгенія Долуханова, тренер жіночої збірної Михайло Бродський, а також дворазові олімпійські чемпіони Павло Ельянов і Олександр Моіссенко
Фото: internetua.com
10 квітня відбудеться перший в Україні благодійний шаховий онлайн-марафон. Про це повідомили в Харківській обласній федерації шахів передає newsroom.kh.ua.
Зібрані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом. Стати учасником спортивного заходу зможуть всі бажаючі, обмежень у віці та рейтингу немає.
В онлайн-марафоні візьмуть участь кращі гросмейстери України: чемпіонка країни Євгенія Долуханова, тренер жіночої збірної Михайло Бродський, а також дворазові олімпійські чемпіони Павло Ельянов і Олександр Моїсеєнко.
Всі учасники отримають відеозапис своєї гри з фаховими коментарями від гросмейстерів.
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