Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Розвиток сучасних технологій у найближчі п'ять років значно розширить можливості людства і вплине на життя багатьох.

Всеосяжне проникнення штучного інтелекту, квантові обчислення, більш жорсткий контроль за викидами СО2, нові стратегії лікування раку. Розвиток сучасних технологій у найближчі п'ять років значно розширить можливості людства і вплине на життя багатьох.

Що принесуть зміни?

Відповідями на це питання поділилися учасники саміту "Піонери змін", який провів Світовий економічний форум. ЕП обрала сім найбільш цікавих прогнозів, оприлюднених керівниками міжнародних компаній, що перебувають на вістрі технологічного прогресу.

1. Виробництво, оптимізоване за допомогою штучного інтелекту

Використання паперу та олівців у логістичній галузі, перевезення товарів на великі відстані, непрозорі ланцюги поставок - усе це реалії сучасного світу, які призводять до надмірних витрат енергії, матеріалів та часу.

Припинення міжнародного і регіонального туризму через пандемію COVID-19 змусило розробників і виробників продукції переглянути свої підходи до методів логістики. Зокрема, тепер компанії швидко запроваджують хмарні технології для агрегування, інтелектуальної обробки та контекстного представлення даних про продукти та процеси з виробничих ліній і на всьому ланцюгу поставок продукції.

ДЖЕРЕЛО: INSTRUMENTAL.COM До 2025 року цей потік даних та інтелектуальні алгоритми, які його аналізують, дозволять виробникам постійно підвищувати якість продукції й одночасно зменшувати загальні відходи у виробництві до 50%. У результаті споживачі будуть насолоджуватися вищою якістю продукції, яка виробляється швидше, з меншою вартістю і меншою шкодою для навколишнього середовища. Анна-Катріна Шедлецька, генеральний директор та засновник американської компанії Instrumental, яка займається оптимізацію роботи виробничих ліній. 2. Масштабна енергетична трансформація У 2025 році вуглецеві викиди будуть розглядатися як соціально неприйнятне явище - подібно до того, як зараз сприймають алкоголізм. Пандемія COVID-19 зосередила увагу громадськості на необхідності вжиття заходів для боротьби із загрозами нашому здоров'ю, життю та майбутньому. Увага громадськості буде стимулювати зміни державної політики у сфері контролю за викидами вуглецю, а вуглецеві "сліди" стануть предметом всесвітнього контролю. Фізичні особи, компанії та країни будуть шукати швидкі та доступні способи досягнення нульових вуглецевих викидів. Досягнення стійкого вуглецевого "нуля" в майбутньому буде пов'язане з далекосяжною енергетичною трансформацією. Вона суттєво зменшить обсяги викидів вуглецю у світі завдяки появі масштабної галузі з управління вуглецем, яка працюватиме над поглинанням та використанням вуглекислого газу. Дизайн повітряного контактора Carbon Engineering, який може збирати близько мільйона тоннна на рік, що еквівалентно річним викидам 250 тисяч автомобілів. ДЖЕРЕЛО: CARBON ENGINEERING З'являться технології, спрямовані на зменшення вуглекислого газу в атмосфері загалом і на зменшення вуглецевих викидів. Масштаб розгортання хвилі інновацій відповідатиме масштабам промислової та цифрової революцій. Стів Олдхем, генеральний директор канадської компанії Carbon Engineering, яка займається комерціалізацією технології Direct Air Capture, призначеної для виловлювання вуглекислого газу з атмосфери. 3. Нова ера обчислювальної техніки До 2025 року квантові обчислення виростуть з періоду становлення. Перше покоління квантових комерційних пристроїв вирішуватиме значущі проблеми. Квантові комп'ютери дозволять моделювати складні хімічні реакції, розробляти ліки та матеріали з бажаними властивостями, наприклад, каталізатори (вузол в авто для очищення вихлопних газів), які зменшать обсяги шкідливих викидів. Зараз фармацевтичні препарати і технічні матеріали розробляють методом спроб та помилок, тому це трудомісткий і надзвичайно дорогий процес. Квантові комп'ютери незабаром зможуть це змінити. Вони значно скоротять цикли розробки продукції і зменшать витрати на дослідження та розробку. Томас Монц, співзасновник та гендиректор німецької компанії Alpine Quantum Technologies, яка розробляє іонні квантові пристрої для обробки даних. 4. Парадигма охорони здоров'я: профілактика за допомогою дієти До 2025 року системи охорони здоров'я візьмуть на озброєння профілактичні підходи, засновані на науці, що активно розвивається і вивчає переваги для здоров'я рослинних дієт і дієт на основі великої кількості поживних речовин. Цю тенденцію забезпечить технологія на основі штучного інтелекту і технологія, що базується на системній біології, яка розширює знання про вплив дієт на здоров'я людей. Після пандемії споживачі краще усвідомлюватимуть важливість стану свого здоров'я і частіше вимагатимуть здорової їжі, щоб допомогти тілу підтримувати на високому рівні природні захисні механізми. ДЖЕРЕЛО: BRIGHTSEED Озброївшись набагато глибшим розумінням особливостей харчування людини, світова харчова промисловість запропонує споживачам широкий спектр продуктів для підтримки оптимальних показників здоров'я. Джим Флетт, співзасновник та гендиректор американського стартапу Brightseed з розробки штучного інтелекту. Вивчає потужні сполуки у рослинах, щоб розуміти, як такі сполуки впливають на організм людини. 5. 5G покращить світову економіку та врятує життя У світі різко зріс попит на послугу доставки "день у день" з боку компаній на зразок Amazon та Instacart (американська фірма з доставки продуктів), але задовольнити цей попит було неможливо. Між тим, за наявності мереж 5G, підключених до автономних ботів, товари будуть доставлятися протягом годин. Технологію Wi-Fi неможливо масштабувати таким чином, аби вона могла забезпечити вищу пропускну здатність. Локдаун через пандемію коронавірусу змусив бізнес перейти до масових відеоконференцій, які виявили недосконалість і низьку якість роботи телекомунікаційних мереж. Мережі 5G, які вирізняються низькою затримкою сигналу, вирішать проблему ненадійних телекомунікаційних мереж і відкриють шлях для надання низки невідкладних сучасних послуг, наприклад, телемедицини і телехірургії. Підприємства зможуть компенсувати високу вартість мобільності в мережі 5G завдяки діяльності, що підвищує економічну ефективність виробництва: запровадженню "розумних" фабрик, моніторингу виробничих процесів та використанню сервісних обчислювальних машин у реальному часі. Приватні мережі 5G зроблять це можливим і змінять економіку мобільних послуг. 5G створить нові ринки, наприклад, ринок самокерованих ботів. Маха Ахур, засновник та гендиректор американської компанії Metawave, яка розробляє радари для автономних транспортних засобів та антен для 5G. 6. Нова норма в лікуванні раку Технологія керує даними, дані пришвидшують отримання знань, а знання розширюють можливості. Раком можна буде управляти так, як зараз лікарі керують будь-яким хронічним станом здоров'я людини. Можна буде точно визначати тип раку і мати змогу попереджувати його виникнення. Іншими словами, з'явиться нова норма: лікарі бачитимуть більш ранній скринінг завдяки інноваційним методам діагностики, які обіцяють більшу простоту тестування, вищу точність та доступнішу вартість. Раннє виявлення врятує життя і зменшить фінансовий та емоційний тягар пізнього виявлення. Гряде революція в лікуванні, спричинена розвитком нових технологій. Стануть доступними редагування генів та імунотерапія, які приносять менше побічних ефектів. З розвитком раннього скринінгу та лікування рак більше не буде тим проклятим словом "С" (Cancer), яке вселяє такий страх серед людей. Сайжен Вонг, гендиректор китайської компанії Genetron Health, яка розробляє універсальні рішення для багатосценарного геномного профілювання у сферах раннього скринінгу, діагностики та моніторингу раку.

7. Розмиття фізичного та віртуального просторів

Пандемія показала, наскільки важливі технології для підтримки та полегшення спілкування, роботи і побудови справжніх емоційних зв'язків.

У найближчі роки цей прогрес прискориться за допомогою технології штучного інтелекту. Вона буде побудована для зв'язку людей та зближення їх між собою навіть тоді, коли вони фізично перебувають далеко один від одного.

Межа між фізичним і віртуальним просторами буде розмита - глобальні музичні та кінематографічні фестивалі проходитимуть у цифровому форматі. Однак споживачі повинні довіряти формату віртуального спілкування або віртуальної участі в глобальних подіях, тому конфіденційність повинна мати пріоритет.

На початку пандемії було багато новин про занепокоєння щодо безпеки персональних даних споживачів, які використовують технології відеоконференцій. Ці проблеми залишаються. Оскільки кількість цифрових підключень зростає, постачальники технологій для віртуального спілкування повинні забезпечувати повну прозорість та контроль над своїми даними.

Тугче Булут, гендиректор британського стартапу Streetbees, який за допомогою штучного інтелекту аналізує поведінку людей на підставі фото і відео, які надсилають люди, і на підставі опитувань людей чат-ботами.

Джерело: Еконмічна правда

Автор: Всеволод Некрасов

Читайте також: Нове штучне око імітує природну криву сітківки