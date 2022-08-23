Том Купер: Ситуація на дипломатичному та військовому фронтах на 23 серпня

Пропонуємо переклад сьогоднішнього допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він акцентує, що нинішня ситуація спричинена тільки нестачею зброї. Агов, де ж обіцяний ленд-ліз?

Українська війна, 23 серпня 2022 р.

Доброго ранку всім!

Минає 180-й день і все ближче до 6 місяців російської агресії проти України, а отже, настав час ще одного оновлення…

Головнокомандувач ЗСУ Залужний оприлюднив нову офіційну цифру втрат: "майже" 9 тисяч убитих з 24 лютого. Багато хто сумнівається, що це "повна цифра", але, як зазвичай, я буду триматися подалі від таких дискусій.

Останнім часом з окупованого Криму повідомляють про активну дії українських спецназівців і партизанів — чи то були самозаймання, або діти бавилися недопалками на кількох російських складах боєприпасів і штабах. Підраховувати кожну з них на цей момент абсолютно безглуздо: недостатньо деталей, щоб сказати, що саме там сталося, а сукупні ефекти набагато важливіші.

Повітряно-ракетно-морська війна

Вранці 21 серпня українська ППО заявила про збиття двох крилатих ракет "Калібр", а ВПС стверджували, що її пілоти (тобто один із перехоплювачів МіГ-29 і/або Су-27?) збили гелікоптер Ка-52.

Українська авіація продовжує завдавати близько десятка авіаударів на добу (майже виключно в районі Херсона); ВКС до 60–70 (особливо в Харківській, а також у Херсонській областях). Обидві сторони досі в основному використовують неефективну/рідко ефективну "розкидай і молися" (що кудись та й влучить – IPress). Набагато ефективнішими є українські удари протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM (як і очікувалося, з українських МіГ-29): 21 серпня було повідомлено про знищення двох ЗРК С-300.

За іронією долі, це не має великого впливу на можливості росії захищати свої війська, тому що верхівка у москві зараз використовує свої ЗРК Wunderwaffe С-300 як балістичні ракети, "замінюючи" їх на С-350 і Бук М3. Коли я говорю про використання С-300 як балістичних ракет: я насправді маю на увазі "десятками". Наприклад, до Дня Прапора, а потім і Дня Незалежності України 23–24 серпня влада Києва попереджає громадян про масштабний ракетний удар Росії. Основною причиною для занепокоєння є зростаюча концентрація ЗРК С-300 чудо-космічних військ росії на півдні Білорусі: оскільки росіянам критично не вистачає інших типів керованих ракет, цілком можливо, що вони можуть розгорнути їх для удару в район Києва, наприклад.

Є повідомлення, що Чорноморський флот зараз має в морі щонайменше три кораблі, завантажені крилатими ракетами "Калібр", очікується, що вони завдадуть ударів сьогодні-завтра.

Битва на Донбасі

Загалом росіяни повертаються до наступу, особливо за зосередженої підтримки артилерії — і то на кількох ділянках.

Харків... Після денної перерви росіяни повернулися до обстрілів Харкова вчора, завдаючи йому ударів із ЗРК С-300. Вони завдали низку авіаударів по позиціях ЗСУ на лінії фронту в районі Рубіжного, оскільки українці використовують їх для обстрілу російських шляхів постачання.

Ізюм… Багато спроб розвідки малими російськими загонами, але за 2–3 дні — коли українці відбили 4–5 незначних атак у загальному напрямку на Барвінкове — нових наземних атак не було. Такі місця, як Бражківка, Довгеньке та Богородичне, залишаються або нічийними, або під контролем України.

Сіверськ… Найжорстокіші бої велися з Івано-Дарівки та Спірного, але всі зусилля сепаратистів провалилися.

Бахмут… Зрештою, росіянам не вдалося захопити Соледар (див. мій останній звіт); тим часом вони повертаються до його обстрілу та українських позицій навколо нього. Натомість із Бахмутського повідомляють про побудинкові бої. При цьому, здається, ЗСУ посилили свою артилерію в цьому районі настільки, що росіяни і сепаратисти мають серйозні проблеми, намагаючись перетнути рівну та відкриту місцевість, щоб наблизитися до українських позицій. Зі свого боку, росіяни ведуть інтенсивний обстріл і постійні атаки "розкидай і молися".

Поза тим, росіяни, здається, увійшли на південну сторону Зайцевого (див. мій останній звіт). Кодема все ще тримається, незважаючи на російські атаки з трьох напрямків (північного сходу, півдня та південного заходу).

Лінія розмежування… Загалом, ЗСУ все ще має занадто мало артилерії, щоб підтримувати свої підрозділи вздовж лінії розмежування. Так, штурм сепаратистів на Красногорівку провалився, і, таким чином, український опорний пункт в Авдіївці залишається під контролем ЗСУ, але це майже всі "хороші новини" з лінії розмежування.

Насамперед, південніше, росіяни повністю контролюють Піски. Звідти, а також зі сходу та півдня вони наступають на відкриту рівнинну місцевість на Невельське. ЗСУ посилила передову там двома батальйонами морської піхоти. Моє враження: надто мало, надто пізно…

Останні тижні таке було зрідка, вчора українська артилерія підірвала штаб одного з підрозділів сепаратистів у Донецьку та ще один склад боєприпасів на схід від міста.

Український опорний пункт у Мар’їнці за останні кілька днів піддався декільком атакам (майже всі з півночі) — усі вони підтримувалися широким використанням запалів — але українці вистояли.

Принаймні з південного краю лінії розмежування є хороші новини: українська оборона лінії, що сполучає Золоту Ниву з Павлівкою, втримується. Можливо, тому, що ЗСУ, здається, привезли (як на мене) в цей район абсолютно новий підрозділ: 66-ту мехбригаду.

Запоріжжя… Триває драма в Енергодарі, коли росіяни розгортають там свої підрозділи та складують боєприпаси, потім скаржаться на українські обстріли, а більшість останніх насправді вчинені росіянами — про що свідчить спроба москви організувати відповідну зустріч Ради безпеки. Цікаво, що цілились не в АЕС, а сусідню ТЕЦ: теплоелктростанції – одна з головних російських цілей останні кілька днів.

Херсон… Після провалу останньої української атаки в районі Благодатного (зупинена російською артилерією) три-чотири дні тому російські війська здійснили три великі контратаки. Та, що на Благодатному, здається, завдала великих втрат українській артилерії, в результаті чого це місце зайняли росіяни.

Російська контратака зі Станіслава на Олександрівку була успішною для захоплення останньої, але потім була менш успішною, коли росіяни спробували продовжити рух до Таврійського. Третій контрнаступ по Інгулецькому плацдарму - але, схоже, був менш успішним — можливо, через те, що українці заявили про знищення в цьому районі двох РЛС, двох 120-мм мінометів, самохідних гаубиць "Гіанцинт-С" і "Мста-С".

Збройні сили і ВКС вчора завдали ударів по Миколаєву як мінімум чотирма ракетами С-300 і однією Х-31. Останню збили. Одну-дві Х-59 були випущені по "інфраструктурній цілі" Су-35 в напрямку Одеси: як мінімум одна влучила. Українці не повідомляють про постраждалих.

Зі свого боку, ЗСУ тримає під тиском (саме так, як і належить) решту російських шляхів переправи через Дніпро, і вчора з M142 HIMARS підірвали як Антонівський міст (фото вище), так і Каховську ГЕС. В обох випадках попадання спричинили пожежі, що вказує на те, що "щось", що або проходило по мостах, або було залучено до їхнього ремонту, згоріло. За чутками, під Антонівським мостом щось , що рухалося, також було вражено, і було щонайменше 2–5 загиблих та/або зниклих безвісти та до 20 поранених. Напевно, "під" Антонівським мостом був, ймовірно, понтонний міст, який будують там росіяни.

Том Купер, Джерело