Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О’Брайен

У черговому тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен концентрується на трьох чинниках. Це – початок/продовження літнього наступу росіян, абсорбція західними медіа наративу Трампа/путіна про можливу "мирну" угоду та черговий приклад реверсу Трампа. Так, він знов після гучних погроз росії відступає та стає на захист путіна.

І знов головна новина цього тижня (як і останніх кількох місяців) полягає в тому, що Дональд Трамп захищає путіна. Але почну я почну новий тижневик з обговорення стану сухопутної війни, з повідомлень про те, що росіяни починають свій "літній наступ", який насправді триває в тій чи іншій формі вже кілька місяців. Також йтиметься про бачення "мирної" угоди з Україною, яке було викривлене за останні кілька місяців. New York Times написала редакційну статтю, в якій описала те, що здавалося "ясною" і прямолінійною мирною угодою, але насправді це зовсім не так. Вона демонструє, як росіяни і Трамп фактично перекроїли все, що стосується можливої домовленості про припинення вогню, таким чином, щоб вона слугувала російським інтересам.

Український рятувальник після чергового російського ракетного обстрілу в Сумах.

Чи розпочався російський літній наступ?

Однією з дивних відмінностей у висвітленні війни протягом останніх років є те, що коли росіяни розпорошують свої сили і починають наступальні операції, які не є самодостатніми, оскільки вони настільки розкидані, їх зазвичай хвалять за військові зусилля і широко прогнозують приреченість для України. Згадайте Харківську наступальну операцію, яка розпочалася трохи більше року тому і яку преса спочатку описувала як операцію, що може призвести до краху України (хоча насправді це був російський стратегічний провал).

З іншого боку, коли українці на внутрішніх лініях розпочали наступ на Курську область, це було швидко описано як небезпечна ризикова операція, яка неминуче закінчиться невдачею.

Я згадую про це, тому що росіяни, схоже, знову починають якісь широкомасштабні неконцентровані наступальні операції (притримайте коней, перш ніж панікувати). За останні два тижні один з елементів цієї операції розпочався в Сумській області – за сотні кілометрів від фронту основних бойових дій на Донбасі. За останні кілька днів з'явилося багато повідомлень про те, що росіяни зосередили близько 50 000 військових на кордоні з Сумщиною і почали просування вглиб України. Сам Зеленський використав цю цифру в одному зі своїх звернень і заявив, що українці очікують там російських атак. Ось карта Deep State, яка відображає ситуацію в цьому районі станом на ранок неділі.

За останні два тижні росіяни просунулися на 8 км вглиб України вздовж кордону. В останні кілька днів російські атаки в районі Сумщини посилилися, і це, а також ще більш масштабні атаки на Донбасі, дало підстави вважати, що росіяни розпочали свій великий літній наступ.

Звісно, в сучасних умовах ведення бойових дій 50 000 військових проти оборонних позицій достатньо для невеликого наступу, але не для повномасштабного вторгнення. Маючи оборонні вогневі засоби і велику кількість БПЛА, росіяни можуть створити певні проблеми для українців своїми наземними атаками з великою кількістю жертв, але без значно більших сил це не буде сталим вже через кілька тижнів. Можливо, найкраще те, що вони роблять, описав Микола Бєлєсков у своїй статті для Atlantic Council про те, чого може досягти майбутній літній наступ росіян.

Стратегія росії продовжує покладатися на дорогі фронтальні атаки, але характер цих атак поступово еволюціонує. російські війська тепер все частіше використовують мотоцикли та інші імпровізовані транспортні засоби, щоб просуватися малими групами та проникати в оборонні лінії України. Ці атаки підтримуються ударними дронами, плануючими бомбами та артилерією, що ускладнює для України направлення підкріплень до гарячих точок або надання медичної та інженерної підтримки. Кінцева мета полягає в тому, щоб змусити Україну до тактичного відступу і просуватися далі вперед крок за кроком. Прочитати статтю: Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков

Безумовно, саме такої тактики дотримуються росіяни на Донбасі протягом останнього місяця, оскільки вони досягли кількох невеликих успіхів. На Донбасі росіяни підтримують відносно високий темп наступальних операцій протягом останнього місяця, хоча, що цікаво, на відносно невеликій території. Вони діють на ділянці між Покровськом і Часовим Яром (це територія, на якій вони воюють вже більше року).

Ось карта цієї території, щоб дати вам уявлення про відносно невелику територію. Відстань (дорогою) від Часового Яру до Покровська становить трохи більше 89 кілометрів.

Ось ця територія в контексті лінії фронту – вона досить маленька.

У травні росіяни досягли дуже невеликих успіхів у цьому напрямку. Ось карта станом на 30 квітня, щоб ви могли це побачити. росіяни розширили центральний виступ десь на 8-16 км.

Отже, ми бачимо певну активізацію російських наступальних операцій на дуже розрізнених театрах. Є навіть повідомлення про те, що росіяни збираються розпочати наступальні операції в іншій області, Запорізькій. Генерал Сирський згадав про це у вчорашній заяві, де він також припустив, що зараз триває більш загальний російський наступ.

Звісно, все це відбувається після того, як росіяни вже наступали щонайменше протягом травня. Так що ж діється? Ну, найточніше було б сказати, що з покращенням весняно-літньої погоди росіяни прискорюють темпи. Вони намагаються взяти "дюйми" скрізь, де тільки можуть. Ця стратегія ґрунтується на російському припущенні, що вони, зрештою, контролюють момент припинення бойових дій; що з Трампом у Білому домі будь-яку українську територію, яку вони захоплять зараз, вони зможуть утримати, коли врешті-решт буде досягнуто "перемир'я". Це дозволяє їм розпорошувати свої сили в цих нічим не підкріплених нападах і здійснювати ці серії атак.

Чи робили б вони це, якби США все ще сильно підтримували Україну? Це сумнівно. Це дуже важка форма бойових дій з великою кількістю жертв і втрат, і вона не є стійкою. Однак вони можуть продовжити її цього літа, якщо не матимуть побоювань, що Україна отримає підтримку в спробі повернути свою територію.

Тому не варто очікувати кардинальних змін на лінії фронту і будьте обережні з тими, хто впадає в паніку – все ще функціонує аналітична спільнота, яка прагне поширювати наратив про чудову російську армію, щоб виправдати минулі невдачі. Однак варто очікувати втрат від невеликих атак, невеликих просувань і великих руйнувань. Якщо росіяни атакуватимуть, а українці скористаються цим – тим краще.

New York Times демонструє, як Трамп/путін контролюють наратив

Можливо, найдивовижнішим елементом останніх 4-6 місяців стала "лежача" природа багатьох провідних американських інституцій. Від університетів до провідних юридичних фірм і корпорацій, мереж і ЗМІ спостерігається помітне зростання самоцензури або відвертого потурання адміністрації Трампа. У такий спосіб американські інституції сприяли руйнуванню власної довіри, яку буде дуже важко відновити.

Одним із способів, як це сталося, є прийняття тез адміністрації Трампа як певного роду фактів, що дозволяють адміністрації встановлювати умови дебатів, не ставлячи під сумнів основне обґрунтування того, що є очевидно слабкими аргументами або відвертою нісенітницею. Таке некритичне сприйняття було особливо помітним в обговоренні російсько-української війни, де ідея про те, що війна безнадійно зайшла в глухий кут, що Україна повинна поступитися завойованими росією територіями і що було б краще повернутися до ділових відносин з росією, стає все більш поширеною.

Як найперший приклад в цьому процесі я наводжу редакційну статтю New York Times, яка була опублікована 29 травня. Вона закликала Трампа не відходити від війни, стверджуючи, що це призведе до продовження фактично програної війни. У ній дуже проблематично припускалося, що Трамп якимось чином хоче вести переговори про справедливе припинення вогню для України (що, безумовно, не так), але ще більш гнітюче те, що редакція NYT виклала, на її думку, очевидні умови для будь-якої угоди про припинення вогню.

Спершу NYT навела аргумент про важливість збереження участі Трампа, який ґрунтувався на вже спростованій ідеї, що він є таким собі чесним брокером між Україною та росією.

Полишення американцями війни лише заохотить новий військовий поштовх з боку путіна, який зробив ставку у своєму авторитарному правлінні на примушення України до покори і захоплення її території. Україна також не здасться. Вона розробила способи стримувати російські сили, в тому числі за допомогою вітчизняної оборонної промисловості, яка цього року може випустити кілька мільйонів БПЛА. Інші європейські держави, включно з Великою Британією, Німеччиною і Францією, також продовжуватимуть підтримувати Україну. Замість того, щоб відступити, Трамп має можливість посилити тиск на росію та Україну, щоб вони погодилися на угоду. За останні кілька днів він навіть продемонстрував ознаки того, що робить це (хоча важко зрозуміти, коли його слова відображають його наміри). У середу він заявив, що "незадоволений" нещодавніми атаками путіна на Україну, а в понеділок сказав, що "безумовно" розглядає можливість запровадження нових економічних санкцій проти росії.

Скажіть, будь ласка, в чому полягає "тиск", який США повинні чинити на Україну? Це було б цікаво почути. "Тиск", який США чинять на росію, принаймні визнається, і це додаткові санкції, яких досі не існувало, і якими Трамп неодноразово погрожував.

Те, що New York Times виявилася настільки інтелектуально недопитливою, пригнічує, але ще більше пригнічує те, як редакція повністю прийняла, що можна назвати лише баченням мирної угоди між Трампом і путіним. Вони навіть назвали начерки "чіткими", хоча це зовсім не так.

Контури ймовірної угоди достатньо зрозумілі. росія зберегла б територію, яку контролює на сході та півдні України, включаючи Кримський півострів. Вона також отримала б обіцянки від Заходу щодо зняття економічних санкцій та не вступу України до НАТО. Для України Захід міг би зобов'язатися надавати військову та економічну підтримку у разі повторного нападу росії, а також, найближчим часом, ще тісніше інтегрувати Україну в європейську економіку. Стійке, талановите населення України тоді мало б можливість процвітати.

Цей план ясний, як болото. Що має на увазі NYT під словом "зберегти" в контексті російських завоювань? Чи означає це, що росія отримує юридичні права на цю територію, що, безумовно, було частиною плану Трампа (щодо Криму), який просочився в пресу. Якщо так, то це призведе до масових суперечок з європейськими державами, які вже заявили, що ніякої законної передачі не повинно відбутися, а також з Україною, яка має конституційну заяву на цей рахунок.

Крім того, росія отримує обіцянку, що санкції будуть зняті без жодних поступок, тоді як Україні "Захід" каже, що вона не буде прийнята в НАТО. Це дві великі поступки України, я вважаю, що вони зрозумілі, але вони є односторонніми.

Але в статті NYT нічого не сказано про те, що отримає Україна. Ви помітите виверти щодо Євросоюзу (до якого росія не хоче, щоб Україна приєдналася). Україна отримує можливість "інтегруватися" в європейську "економіку", що б це не означало. ЄС – це набагато більше, ніж економіка. І Україна не отримує жодних конкретних гарантій безпеки (на відміну від росії, яка отримала гарантію, що Україна не може вступити до НАТО). Чи можете ви пояснити, що означає це речення?

Заради України Захід може знову взяти на себе зобов'язання щодо військової та економічної підтримки у випадку повторної російської атаки...

Чи означає це відсутність підтримки України допоки росія знову не нападе? Якщо ні, то про яку "підтримку" (варто зазначити, що NYT навіть не вживає слово "гарантії") може йтися? Безумовно, Україна не може розраховувати на будь-яку реальну безпеку. Зауважте, що NYT навіть не торкнулася питання про те, чи нададуть США якусь безпеку – Трамп убив цю ідею, і вони покірно схиляють голови і приймають це.

Таке переказування мирного плану Трампа/путіна фактично робить останнє речення брехнею. Як населення України може "процвітати", якщо країна не має чітких гарантій безпеки, не може вступити до НАТО, була змушена віддати свої землі росії і навіть не може бути впевнена у членстві в ЄС? Буде навпаки – ніхто не інвестуватиме в Україну, яка може знову скотитися у війну в будь-який момент, якщо росія цього захоче.

По суті, NYT взяла план Трампа/путіна, прийняла його як базовий сценарій і багато в чому погіршила його. Шкода, завдана за ці чотири місяці свободі та критичному мисленню, є величезною.

Трамп знову зволікає

Цього разу Трампу знадобилося лише два дні, щоб визнати, що він несе повну нісенітницю. Коли в понеділок, 26 травня, Трамп опублікував публічний перформативний твіт, в якому висловив роздратування путіним за бомбардування українських міст у понеділок і погрожував жорсткими санкціями проти росії, деякі люди знову сприйняли Трампа всерйоз.

Будь ласка, не робіть цього. Трамп використовує ці твіти, щоб захистити путіна, а не погрожувати російському диктатору. Поки Трамп виглядає роздратованим росією і погрожує санкціями, він може тримати на відстані прихильників України, які підтримують США, і давати деяким європейцям надію на те, що він може бути на їхньому боці. Однак, все, що зараз дійсно має значення, – це дії, і Трамп зробив те, що він завжди робить: нічого, що могло б зашкодити росії. Через два дні після цього твіту, 28 травня, Трамп оголосив, що він настільки роздратований путіним, що йому знадобиться "близько двох тижнів", щоб все обдумати.

Для тих, хто не знає, заява про два тижні – це стандартна заява Трампа про затримку. Наприклад, під час першого терміну Трампа він регулярно заявляв, що збирається запропонувати заміну Obamacare через два або кілька тижнів. Жодна з них так і не з'явилася. Під час цього терміну він регулярно заявляв, що угода з росією буде укладена за кілька або два тижні, або що йому потрібно ще два тижні, щоб вирішити, чи запроваджувати санкції проти росії.

Але цього так і не стається.

Щоб дати зрозуміти, що цього не станеться, у п'ятницю Трамп знову виправдовував путіна. На, мабуть, другій найбільш нервовій прес-конференції за останні 4 місяці (першою була прес-конференція, коли Венс і Трамп влаштували засідку для Зеленського), Трамп виступив зі своїм звичайним захистом російського диктатора.

Це була "прощальна" прес-конференція Ілона Маска, який, як повідомляється, відходить від своєї дуже впливової посади в адміністрації Трампа. Прес-конференція була нервовою через поведінку Маска, яка здавалася космічною (слідом за новинами про його дуже сильне вживання наркотиків під час президентської кампанії – яке нібито включало таку кількість кетаміну, що часом він не міг контролювати свій сечовий міхур).

Трампа запитали про путіна і його відповідь була, м'яко кажучи, промовистою.

Запитання від ЗМІ:

І ви, хлопці, ви і ваша команда маєте справу з дуже впертим путіним, чи не так...

Дональд Трамп:

І з Зеленським.

Запитання журналістів:

Але чи дивитеся ви на цей конфлікт...

Дональд Трамп:

І Зеленський теж...

Запитання журналіста:

Чи по-іншому Ви дивитеся на цей конфлікт і бачите в путіні хорошого чи поганого хлопця?

Дональд Трамп:

Тож я знав його дуже добре і пройшов з ним через багато речей, тому що міф про росію, росію, росію виявився цілковитою містифікацією. New York Times, вони отримали Пулітцерівський сюрприз. Вони повинні повернути Пулітцерівську премію. Це мій позов. І вони дуже погано справляються з цим позовом. Але вони написали статті про те, що було правдою, а що ні. Я також багато читав у Washington Post, і я був дуже здивований тим, що по таких містах, як Київ, стріляли ракетами під час переговорів, які, як мені здавалося, були, можливо, дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети були випущені по кількох містах, і люди загинули. Я побачив речі, які мене здивували, а я не люблю бути здивованим. Тому я дуже розчарований у цьому сенсі. З огляду на це, я хотів би, щоб це закінчилося загибеллю 5 000 людей. Я думаю, що ці цифри навіть більші, але 5 000 людей щотижня вбивають. Переважно солдати, але також люди, які живуть у маленьких містах і містечках по всій Україні. І я хотів би, щоб це припинилося.

Де тут божевільний путін?

Отже, Трамп повернувся на захист путіна після свого короткого розвороту. Тепер Зеленський є такою ж великою проблемою, як і путін (надокучливий Зеленський, який не хоче, щоб його країну знищили), і насправді великою проблемою є "містифікація" росії (яка не була містифікацією).

Чого там тільки немає – ні погроз санкціями, ні пропозицій зброї для України, нічого. Це був момент, який підтвердив (ще раз), що своєю тактикою зволікання Трамп захищає путіна.

Я б дуже хотів ніколи більше не писати про цей процес.

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