Тренд на золото за кордоном

Історично золото завжди було в центрі уваги держав, політиків, корпорацій та інвесторів. Раніше саме цей метал виступав у ролі мірила вартості, звичайно сьогодні його використовують уже не так, але воно точно не втратило ні актуальності ні популярності.

Традиційно, такий стратегічний актив входить до складу резервів всіх найбільших країн світу, так у 2022-2024 роках попит на золото з боку центробанків став рекордним: лише у 2022 році було куплено близько 1100 тонн, а це найбільший обсяг за всю історію спостережень. Найактивнішими покупцями були: Китай, Сінгапур, Казахстан, Індія, Угорщина, Туреччина. Держави часто збільшують свої запаси цінних металів для забезпечення диверсифікації та стабільності портфелю, такий підхід також дозволяє бути більш незалежним від зовнішніх умов та зменшує залежність від долара та євро.

Згідно з останнім даними топ-10 країн по резервах золота це:

Помітно, що багато розвинених країн мають дуже велику частку золота в своїх резервах і це легко зрозуміти. Цей метал не тільки гарантія збереження вартості в умовах кризи чи нестабільної геополітичної ситуації – а й забезпечення ліквідності. Саме золото завжди залишається фізичним і прозорим інструментом, який можна швидко реалізувати і використати для зовнішніх розрахунків.

Інвестиції в золото – давно уже не прерогатива лише центральних банків. У ХХІ метал стає частиною стратегічного управління ліквідністю та ризиками для компаній. Попит з боку цього сектору постійно зростає, особливо у мінливі періоди. Юридичні особи за кордоном часто купляють золото, як інструмент збереження вартості, хеджу від інфляції або як іміджевий символ стабільності.

Золото – неемісійний актив, його не можливо просто надрукувати. У 2022 році коли СРІ у США сягнув 9.1%, золото стало єдиним захистом для інвесторів. Тоді в період протягом двох років традиційні консервативні портфелі, наприклад, модель 60/40 (60% акцій, 40% облігацій) - показали найгірший результат за останні 50 років. Цінні папери, які мали "захистити", мали виражений низхідний тренд через підняття ставок ФРС.

В цей час золото стало "тихою гаванню" для своїх холдерів, ціна на нього впродовж 2022 року була стабільною, а уже в 2023 році перевищила 2000$ за унцію і наблизилась до історичних максимумів. Після початку повномасштабної війни в Україні, на фоні падіння фондових ринків, золото за тиждень виросло з 1900$ до 2075$. А як уже відомо, сьогодні, новий All-time high 3500$ за унцію.

Якщо зі стійкістю золота і його впливом на інвестиційний портфель компанії все зрозуміло, то використання цього активу для іміджу не найвідоміший факт. World Gold Council, неодноразово підкреслюють, що дорогоцінні метали у портфелі «сприяють довірі з боку довгострокових інвесторів» і формують «відчуття стабільності», особливо у регіонах з не надто міцною економікою. Таких же результатів досягнули Ernst & Young та Deloitte, аналіз ESG-звітності та довіри до корпоративних балансів, показують, що наявність золотих резервів напряму корелює з підвищеним рівнем довіри з боку акціонерів та клієнтів, особливо у галузях з високим ризиком: нерухомість, технології, агробізнес, енергетика.

Практичні випадки:

Центральні банки, наприклад, Угорщини, Польщі, Туреччини у 2020 – 2022 роках публічно повідомляли про купівлю золота, саме з метою відновлення довіри до національної валюти;

Tesla – публічно заявляє, що розглядає золото як надійний та "твердий" актив і часто публікує інформацію про купівлю. Це ще у 2021 році призвело хвилю обговорень у інвесторів та посилило імідж компанії;

Рей Даліо (Bridgewater) – неодноразово вказує у звітах, що володіння золотом – це не спекуляція, а стратегічна відповідальність перед інвесторами;

Swiss Re, Allianz, Munich Re – міжнародні страхові гігант, які мають мільярдні позиції в золоті, що сприяє більш стабільному і надійному іміджу компаній;

Apple, Microsoft, Alphabet – у 2020 – 2023 роках значно збільшили свої інвестиції у золото, з метою захисту власного капіталу та захисту своїх інвесторів.

За даними World Gold Council понад 25% інституційних інвесторів у США, Великій Британії, Німеччині, Японії та ОАЕ мають у структурі своїх активів золото. В окремих секторах, як-от: страхування, енергетика, агробізнес, нерухомість – ця частка ще вища. Особливо помітним став ріст корпоративного попиту на дорогоцінні метали у такі періоди:

Пандемія COVID-19 у 2020 – 2021 роках;

Енергетичної і продовольчої кризи 2022 року;

Банківська нестабільність у США 2023 рік;

Геополітична нестабільність по відношенню до Китаю та Близького Сходу, 2024 – 2025 роки.

Закордонні компанії активно інвестують свої кошти у золото, часто використовуючи різні форми деривативних контрактів. Наприклад:

Свопи на фізичні злитки;

ETF-фонди (SPDR GLD, iShares Gold Trust);

Ф’ючерси (на COMEX або LME);

Токенізоване золото (наприклад, PAXG – 1:1 до злитка, зберігається у Brinks);

Золоті опціони – у разі активного трейдингу та хеджування.

Якщо вірити Bloomberg за 2024 рік, вартість корпоративних позицій у золотих ETF перевищила 240 млрд. доларів, а фізичне зберігання злитків через приватні банки та сейфи – ще додатково збільшилось на 110 млрд. доларів.

Золото залишається одним із небагатьох активів, який поєднує функції захисту, стабільності та репутаційної опори для бізнесу. За кордоном інвестиції в нього давно стали частиною стратегії та стандартної практики. Компанії та держави постійно нарощують свої золоті запаси помітно збільшуючи темп у часи нестабільності. Використовуючи авторитет золота компанії виглядають стабільними не тільки в очах інвесторів, а й клієнтів.

За кордоном інвестиції в стратегічні активи – це не виняток, а стандартна практика для всіх вагомих підприємств. Якщо ви задумались про ефективне збереження та зростання капіталу – КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ». Наш досвід - це гарантія вашого успіху.

Автор: Андрій Романишен