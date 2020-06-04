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Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати

Днями Прем’єр-ліга зібралася скоротити зарплати футболістам на 30 відсотків. Вимушений захід збираються ввести на період карантину через пандемію коронавірусу
Гарет Саутгейт погодився на зниження свого окладу на третину.
Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати Гарет Саутгейт. Фото: dynamo.kiev.ua

Головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт вирішив проявити солідарність з гравцями Прем'єр-ліги і добровільно погодився на зниження зарплати повідомляє Сегодня з посиланням на Sky Sports.

Днями Прем’єр-ліга зібралася скоротити зарплати футболістам на 30 відсотків. Вимушений захід збираються ввести на період карантину через пандемію коронавірусу. Причому фахівець прийняв рішення за особистою ініціативою, адже урізання зарплат гравцям поки що перебуває на стадії обговорення.

Можливо, Саутгейт хотів показати футболістам приклад. Адже далеко не всі готові йти на урізування своїх доходів. Наприклад,  екс-гравець збірної Англії Вейн Руні розкритикував рішення скоротити зарплати гравцям. Але наставник збірної пішов на зниження окладу саме на 30 відсотків. 

Цікаво, що зменшення зарплат вплине на відрахування в державну казну, в тому числі в Національну службу охорони здоров'я. Принаймні, так стверджує профспілка гравців.

 
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06 04 2020 17:20
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