Українців Америки закликають відзначити походження у переписі населення

"За приблизними підрахунками, з урахуванням церковної статистики та інших організаційних членств, кількість американців українського походження сягає близько 2 мільйонів людей"

Українські організації в Америці невтомно продовжують закликати мешканців Штатів українського походження взяти участь у переписі населення 2020 року "United States 2020 Census" і відзначати своє українське походження у відповідному місці анкети. Зокрема, на питання № 9 (RACE or ORIGIN) мешканці Сполучених Штатів можуть відповісти внизу словом "UKRAINIAN".

Український конґресовий комітет Америки (УККА) неодноразово публікував заклик до позначення українського походження, використовуючи такі засоби, як публікації у соцмережах, на вебсайті організації, розсилки електронною поштою тощо.

Кредитова спілка “Самопоміч” також розгорнула кампанію із закликом до українців брати участь у переписі населення та зазначити про своє українське походження. Окрім оприлюдення цієї інформації у соцмережах, фінансова установа діаспори оплатила за публікацію згаданої інформації на білборді біля шосе у напрямку до передмість, де густо проживають українські емігранти.

"За приблизними підрахунками, з урахуванням церковної статистики та інших організаційних членств, кількість американців українського походження сягає близько 2 мільйонів людей. Але в офіційних записах цих статистичних даних немає з різних причин", - йдеться у повідомленні УККА. Зокрема, впродовж десятків років деякі українські eмігранти неправильно вказували країну їхнього походження. Іншою причиною була також застаріла, важко зрозуміла мова анкет.

Чому так важливо відзначати українське походження?

Статистичні дані, зібрані Бюро перепису населення США, визначать, як державне фінансування щороку впливає на різні громади та встановить суму фінансування від федерального уряду для кожного штату та для місцевих громад на наступне десятиріччя.

Як вказано в україномовній версії вебсайту Перепису, Конституція США вимагає, щоб перепис населення проводився кожних 10 років. Його результати будуть використовуватися для визначення кількості місць, що кожен штат отримає у Конгресі, і кордонів виборчих округів та для встановлення того, наскільки щорічні витрати у громадах перевищують федеральне фінансування у розмірі 675 мільярдів доларів.

Повідомляється, що для перепису 2020 року Бюро перепису населення США підготувало текст 59 мовами, включаючи інструкцію українською мовою.

Слід зазначити, що Перепис населення США 2020 р. повинен був закінчитися в кінці липня, але цей термін було продовжено до середини серпня через пандемію коронавірусу.

Джерело : UAPOST