Пропагандони в Кремлі не можуть визначитися чи то їм радіти заявам Трампа чи боятися його дій. Втім, всі їхні потуги спрямовані на те, що України не повинно бути, навіть якщо росії знадобиться для цього 100 років. Паралельно вони намагаються пресувати і США. Як саме – розповідає невтомна Джулія Девіс, яка наполегливо моніторить та аналізує російську телепропаганду.

Рупори Кремля кидаються то в хвилювання, то в трепет щодо майбутніх рішень США. російська пропагандистська машина має свої сумніви щодо президента Трампа і того, чи зможе він домогтися омріяної капітуляції України. І все ж ця спокуслива мрія продовжує пронизувати кожну клітину їхнього єства.

Мова інформаційної війни може бути брутальною, але існує визнання того, що після трьох років впертого народного опору Україні не можна просто сказати, щоб вона здалася (бо вона не здасться).

Тож у кремлівських вибіркових правдорубів на думці інші ідеї. Усунення президента Зеленського та його адміністрації розглядається як чудовий перший крок, і тут вони бачать ознаки надії.

5 лютого державна телепрограма "60 хвилин" назвала свій вечірній ефір "Разом проти Зеленського", а на першому кадрі були зображені путін і Трамп. Це просте зображення з листівки свідчило про надію Москви на те, що президент США і його посланник генерал-лейтенант (у відставці) Кіт Келлогг можуть бути використані як інструменти для усунення українського лідера від влади.

російські експерти та аналітики вже давно розглядають Зеленського як головну перешкоду на шляху до відновлення колоніального правління в Україні та голосно закликають до його вбивства з самого початку тотального вторгнення путіна.

росія сподівається, що президентство Трампа надасть ще одну можливість покінчити із Зеленським, який пережив кілька російських замахів і став символом впертого опору України. Зеленський був обраний у 2019 році, але президентські вибори 2024 року були відкладені через війну.

Тож інтерв'ю Келлога від 1 лютого, в якому він закликав до виборів в Україні, викликало великий ажіотаж. Дехто, зокрема пропагандони путіна, інтерпретували це як заклик до негайного або принаймні неминучого голосування. Розрахунок тут досить простий – вони сподіваються, що виборчий процес виявиться хаотичним, враховуючи, що п'ята частина країни окупована, майже 7 мільйонів людей виїхали, а ще 4 мільйони є внутрішньо переміщеними особами. І звісно вони сподіваються, що Зеленський програє.

Коментарі державних ЗМІ, можливо, вже не вперше забігають наперед. Вони також розкривають справжній порядок денний Кремля – жодних переговорів, лише капітуляція.

Нагороджений орденами ведучий державного телебачення Володимир Соловйов, чия програма "Вечір з Володимиром Соловйовим" разом з "60 хвилинами" входить до трійки найбільш популярних шоу в країні, неодноразово повторював, що росія не зацікавлена в переговорах.

Ті ж самі погляди постійно звучать на державному телебаченні, де експерти та ведучі виступають проти самої ідеї переговорів або припинення вогню – навіть якщо росії знадобиться 100 років, щоб завоювати всю Україну. Натомість вони сподіваються, що путін зможе переконати Трампа припинити постачання зброї в Україну, що значно скоротить війну.

Позбавлення від Зеленського було б величезним бонусом. Про це 6 лютого в ефірі програми "60 хвилин" зазначила ведуча державного телебачення Ольга Скабєєва: "Зеленський каже: "росіяни не зможуть вибити нас з Курської області. Ми будемо використовувати її в рамках переговорів".

Скабєєва не змогла стримати сміх і додала: "Незрозуміло, про які переговори він говорить. Якщо вони дійсно відбудуться, то його точно не запросять". Трамп заявив 9 лютого, що розмовляв з путіним. Повідомляється, що вони можуть зустрітися в Перській затоці в найближчі тижні.

Спиридон Кілінкаров, колишній український політик, який зрадив свою країну і переїхав до росії, заявив, що Келлог не зміг представити мирний план Трампа на Мюнхенській безпековій конференції, тому що росіяни його ще не написали. Кілінкаров уточнив, що пожартував, хоча ця фраза в різних ітераціях повторюється на державному телебаченні майже щодня.

Він також запропонував адміністрації Трампа заборонити Зеленському та членам його кабінету брати участь у президентських виборах в Україні на час розслідування того, як під їхнім керівництвом витрачалася американська допомога Україні.

Тим часом, справжня антиамериканська політика Кремля транслювалася на російському державному телебаченні. Співведучий програми "60 хвилин" Євген Попов опублікував відеоролик, в якому закликав співробітників ЦРУ зрадити свою країну, таємно передаючи інформацію Службі зовнішньої розвідки росії (СЗР).

У ролику йдеться про російсько-американський союз під час Другої світової війни як причину зради: "Ваш вибір – це краще майбутнє для нації. Ми – цей вибір".

Джерело: CEPA