Відкриття нової компанії та оснащення офісу

2020 рік став серйозним випробовуванням для всіх представників бізнесу в Україні. Згідно зі статистичними даними, весною 2020 року, коли в країні був введений жорсткий карантин, а звичайні люди не мали змоги навіть просто гуляти на вулиці, кількість нових зареєстрованих ФОП зменшилася майже вдвічі. Поступово ця криза минула. Вже восени ці показники вирівнялися. Незначне зниження ділової активності було в грудні-січні. Це було пов'язано с новорічними святами та новим локдауном, який було запроваджено після Різдва по всій країні. Але зараз щотижня реєструється близько 1000 нових ФОП.

На ділову активність впливає і той факт, що зараз зареєструвати нову компанію можна через цифровий портал «Дія», використовуючи мобільний додаток. Вам не треба йти до державного реєстратора, в податкову інспекцію. Всі формальні питання вирішуються в онлайн-режимі. Нові компанії створюють робочі місця, а перед керівництвом постає закономірне питання – як облаштувати новий офіс. Тут потрібні якісні офісні меблі https://flash-nika-mebel.ua/uk/furniture/ofisnaya_mebel - замовити їх краще у виробника.

Офісні меблі від Flashnika

Зверніться до представників фабрики Flashnika, оговоріть умови співпраці, вивчить асортимент меблів від виробника. Перевага централізованих закупівель в одному місці в тому, що ви отримуєте комплекти меблів в єдиному стилістичному рішенні. Нова колекція SIMPL приверне вашу увагу. Ви можете обрати наступні елементи:

комп'ютерні столи;

шафи для одягу;

шафи для документів;

полиці;

тумби.

Є окремі рішення щодо оснащення офісу в форматі open space. Ви можете обрати меблі, які є в наявності на складах компанії, або замовити індивідуальне виготовлення. При використанні першого варіанту можна отримати потрібні товари вже наступного дня після оформлення замовлення. Якщо вам потрібні ексклюзивні рішення, то можна звернутися до дизайнера, який розробить проект, враховуючи геометрію офісного простору, особливості розташування окремих елементів.

Проект розробляється за годину, на виготовлення йде 5 днів. Доставка замовлень безкоштовна. Менеджер дасть рекомендації щодо встановлення меблів. На всю продукцію діє гарантія від виробника.

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