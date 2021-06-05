Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки, - експерт
Про це заявив керівник групи компаній "Агроф'южн" Костянтин Фурман, повідомляє "РБК-Україна".
"Мало того, що нас добивають ціною за електрику, нас хочуть добити ще й податком на воду. У нас колосальні кошти йдуть на оплату води, а її вартість підвищується щорічно мінімум на 30-35%. Я не уявляю, про які можна говорити програми розвитку і про великі будівництва", - розповів Фурман.
На думку експерта, більш ефективним способом збільшення надходжень до держбюджету є детінізація бізнесу, і саме на цьому напрямку владі слід зосередитися. Але замість того, щоб боротися з тіньовим бізнесом, влада як завжди підвищує податки для тих, хто сумлінно їх платить.
"Я вважаю, що державі треба сконцентрувати свою міць, направити своє завзяття в детінізацію бізнесу: там грошей з лишком вистачить, і ще й залишиться. Працювати з митницею, з контрабандою, з тіньовим АПК тощо. Але, як завжди, вони йдуть по компаніях, які на виду, до яких заходь, перевіряй, додавай, і вони все одно будуть платити", - сказав Фурман.
Раніше народний депутат, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що владі слід допомогти підприємцям вижити в нинішню кризу, тому необхідно розширити програми підтримки бізнесу і запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.
Водночас нардеп Олег Синютка зазначив: підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні і провокує тотальне зростання цін.
Нагадаємо, що підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації в країні.
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