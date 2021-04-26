Підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації в країні, - економіст
Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі "Україна 24", коментуючи ініціативу голови парламентського комітету з податкової політики Данила Гетманцева щодо підвищення ПДВ до 22-24%, повідомляє "РБК-Україна".
"Те, що хоче робити пан Гетманцев, якщо це справді так, то тоді це просто економічна дурість, яка просто приведе до погіршення ситуації в економіці і до збурення в суспільстві", - сказав Кушнірук.
Він наголосив: перш ніж пропонувати підвищувати ставку ПДВ влада має навести лад зі сплатою цього податку, оскільки держбюджет щомісячно недоотримує від нього 5 млрд грн.
"Колишній міністр фінансів при президенті Зеленському сказав, що в нас щомісячно з бюджету крадеться 5 млрд грн саме на шахрайських схемах ПДВ. Це при 20%, але якщо ставка зросте, то будуть красти більше. Тобто перед тим, як підвищувати ставку ПДВ, вам спочатку треба навести лад, щоби припинилося розкрадання коштів", - пояснив Кушнірук.
На думку економіста, якщо не ліквідувати корупційні схеми зі сплатою ПДВ, збільшення ставки податку призведе лише до збагачення людей, які заробляють на схемах, в той час, як економіка країни матиме втрати.
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