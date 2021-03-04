Стало відомо, які галузі отримали найбільше відшкодування ПДВ у 2020

Левову частку відшкодування з ПДВ з бюджету отримують 2 галузі економіки: переробна промисловiсть (63,4 млрд грн у 2020 році) та торгiвля і ремонт автотранспорту (47,3 млрд грн).

Про це повідомляє Центр анализу публічних фінансів та публічного управління, пише "Економічна правда".

За їх словами, всі інші галузі отримують значно менші обсяги відшкодування, порівняно з цими лідерами. Зокрема, аграрії ("Сільське, лісове та рибне господарство") займають лише 6 місце в рейтингу отримувачів з 4,2 млрд грн у 2020 році.

"Серед галузей-лідерів прослідковується певна сезонність в обсягах відшкодування: зазвичай у другій половині року вони отримують значно нижчий обсяг відшкодування, аніж у першій половині. А представники галузі "торгівля та ремонт автотранспорту" зазвичай найменші обсяги відшкодування (майже вдвічі нижчі за звичайний показник) отримують у липні-серпні кожного року", - йдеться у повідомленні.

В цілому до ТОП 5-галузей за обсягом відшкодування ПДВ в Україні належать:

-Переробна промисловість

- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклів.

- Добувна промисловість i розроблення кар'єрів.

- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Аналітики підкреслюють, що до переробної промисловості належить в т.ч. переробка сировини сільського, лісового та рибного господарства (наприклад, перероблення свіжої риби, пастеризацію та розлив молока в пляшки).

"Після значного збільшення обсягів відшкодування для цієї галузі у 2019 році, у 2020 році вони впали майже на чверть, що, ймовірно, стало наслідком уповільнення економічної діяльності внаслідок ковід-кризи", - резюмували у центрі.

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