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ПОЛІТИКА

Чарльз III вперше оприлюднив особисту податкову декларацію

22 червня 2026, 08:29
Чарльз III вперше оприлюднив особисту податкову декларацію
Букінгемський палац пішов на цей крок після гучних скандалів навколо грошей королівської родини.

Король Великої Британії Чарльз III уперше після сходження на престол оприлюднив свою особисту податкову декларацію, продемонструвавши суму сплачених державі податків.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з фінансовим звітом Букінгемського палацу, річний прибуток короля від герцогства Ланкастер склав понад £26 млн, включно з доходами від комерційної діяльності маєтків та приватних інвестицій. Чарльз III добровільно сплатив прибутковий податок за найвищою ставкою, що діє у Британії, хоча точну суму не розголосили.

Нагадаємо, королева Єлизавета II почала оприлюднювати свої податкові дані ще у 1993 році, тоді як Чарльз III робить це вперше відтоді, як став монархом.

Оприлюднення фінансових даних відбувається на тлі постійних дискусій у британському суспільстві щодо вартості утримання королівської родини. Реформується й суверенний грант, що фінансує офіційні обов'язки корони, на тлі зростання прибутків від морських вітропарків як частини державного майна корони.

Після сходження на престол Чарльз III неодноразово заявляв про намір модернізувати монархію та зробити її доступнішою, а його правління порівнювали з моделлю скандинавських монархій. Аналітики зазначають, що на тлі репутаційних скандалів навколо окремих членів королівської родини питання прозорості фінансів дедалі частіше стає частиною дебатів про майбутнє монархії у Британії.

податкиВелика БританіяЧарльз III

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