Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Інтернет-видання iPress.ua, Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, за підтримки народного депутата України Ірини Верещук, оголошують Всеукраїнський молодіжний конкурс есе "Об’єднані мрією"

Нагадуємо, що конкурс есе "Об’єднані мрією" триває.

До складу журі конкурсу долучилися:

Василь Мокан – народний депутат фракція партії «Слуга народу». Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту

Ірина Борзова – народний депутат фракція партії «Слуга народу». Голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Андрій Куликов – голова праління ГО «Громадське радіо», журналіст, радіоведучий, медіа-експерт.

Богдан Будзан – Академік Української академії наук в галузі стратегічного менеджменту. Доктор філософії в галузі технічних наук. Засновник і директор Консультаційного центру менеджменту (КЦМ — Київ). Професійний коуч і бізнес-консультант. Автор книжок. Перший очільник благодійного Міжнародного фонду «Відродження».

До партнерів проекту долучилися:

Освітній центр Верховної Ради України

Видавництво «Саміт-книга»

Прийом есе триває до 15 листопада. Визначення переможців Конкурсу відбудеться до 21 листопада.

Свої есе надсилайте на електронну адресу Конкурсу: [email protected]

Нагородження переможців відбудеться в затишному та сучасному приміщенні Освітнього центру Верховної Ради. На переможців очікують презенти, спілкування з цікавими відомими людьми. А також екскурсія кулуарами Верховної Ради. Ну, і звісно, кава-брейк та можливість зробити пам’ятне селфі у стінах Верховної Ради.

Деталі участі у Положенні.

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс есе на тему:

«Об’єднані мрією»

1. Мета Конкурсу

1.1. Конкурс є громадською ініціативою, приуроченою до річниці проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення Незалежності України.

1.2. Проведення Конкурсу спрямоване на формування у суспільстві системи об’єднавчих цінностей.

2. Завдання Конкурсу

2.1. Завдання Конкурсу є:

залучення молоді до роздумів про успішне майбутнє країни;

надання можливості небайдужим молодим людям, які мають власну думку, проявити себе, бути відзначеним та оціненим;

сприяння творенню середовищ, здатних генерувати лідерів;

3. Оргкомітет Конкурсу

3.1 Організатор Конкурсу:

Інтернет - видання iPress.ua

Співорганізатор Конкурсу:

Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик.

Конкурс проводиться за сприяння: Народного депутата України Ірини Верещук.

3.2. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також громадські організації, благодійні фонди та ЗМІ, які поділяють мету Конкурсу та здатні надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу.

3.3. Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет.

3.4. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.

4. Висвітлення Конкурсу

4.1 Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційних Інтернет-сайтах організаторів Конкурсу.

4.2. Організатори оголошують про початок проведення Конкурсу через власні Інтернет-сайти, соціальні мережі та засоби масової інформації.

4.3. Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

5. Терміни проведення Конкурсу

5.1. Прийом есе триває до 15 листопада 2019 року включно.

5.2. Оцінка есе та визначення результатів Конкурсу проводиться до 23 листопада 2019 року.

5.3 Нагородження переможців Конкурсу до 3 грудня 2019 року.

6. Умови проведення Конкурсу

6.1. Участь у Конкурсі можуть взяти студенти ВНЗ, молодь віком 18 - 28 років.

6.2. У Конкурсі беруть участь есе українською мовою в електронному вигляді. Від одного автора приймається не більше одного есе загальним обсягом до 2-х сторінок формату А-4 (шрифт Arial, 14 кегль, інтервал 1.5, поля стандартні).

Есе надсилаються на офіційну електронну адресу Конкурсу: [email protected]

6.3. Учасник Конкурсу також вказує: прізвище, ім’я, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, електронну адресу, назву навчального закладу, або місце роботи чи професію.

6.4. Подання есе на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію. Участь есе в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права залишаються за автором.

6.6. Подані на Конкурс есе не рецензуються та не повертаються.

7. Оцінка есе та визначення переможців Конкурсу

7.1. Для оцінки есе Оргкомітет Конкурсу формує Журі з авторитетних постатей науки, освіти, політики та громадянського суспільства.

7.2 Попередню оцінку на відповідність вимогам, визначеними Положенням Конкурсу, здійснює Оргкомітет Конкурсу.

7.3 Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт Журі. Кожна робота оцінюється не менш як трьома членами Журі.

7.4 Журі визначає 5 найкращих есе.

7.5 Критерії оцінювання творчих робіт:

повнота і глибина розкриття теми – до 35 балів;

оригінальність, нестандартність мислення – до 35 балів;

композиційна цілісність – до 20 балів;

грамотність викладу – до 10 балів;

7.6 Результати Конкурсу оголошуються Журі через офіційні Інтернет-сайти організаторів Конкурсу а також через засоби масової інформації.

Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.

7.7 Переможці Конкурсу, через повідомлення на електронну пошту, запрошуються організаторами Конкурсу до Києва для участі в урочистій церемонії нагородження.

7.8 Переможці Конкурсу отримують призи. Кращі есе будуть опубліковані на офіційних Інтернет-сайтах організаторів Конкурсу..

8. Фінансування Конкурсу

8.1.Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел не заборонених законодавством.

8.2. Витрати на проїзд переможців Конкурсу на церемонію нагородження в Київ бере на себе Оргкомітет.

8.3. Призовий фонд формується за рахунок спонсорів Конкурсу.

8.4. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.