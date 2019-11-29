Всеукраїнський молодіжний конкурс есе "Есе "Об’єднані мрією" завершено

Ще на самому початку конкурсу ми наголошували на виключній значимості цієї дати в історії нашої держави, адже саме 1 грудня далекого 1991 року українці фактично легітимізували й узаконили свою давню мрію про незалежність

На адресу Оргкомітету конкурсу надійшли десятки есеїв з більшості регіонів України. Найбільш активними учасниками конкурсу були студенти із Києва, Харкова, Дніпра та Маріуполя.

Оргкомітет інформує про завершення Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією", який відбувся на відзначення річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України 1 грудня. Ще на самому початку конкурсу ми наголошували на виключній значимості цієї дати в історії нашої держави, адже саме 1 грудня далекого 1991 року українці фактично легітимізували й узаконили свою давню мрію про незалежність; тоді це був акт справжнього щирого об’єднання спільною мрією.

Саме тому конкурс було прив’язано до цієї історичної події, так як прагнули запитати молодих українців: а яка мрія здатна об’єднати нас знову. Зараз?

Коли щось починаєш (навіть не вперше), то ніколи достеменно не знаєш, що отримаєш у підсумку. Та знову впевнено констатуємо - конкурс відбувся. На адресу Оргкомітету конкурсу надійшли десятки есеїв з більшості регіонів України. Найбільш активними учасниками конкурсу були студенти із Києва, Харкова, Дніпра та Маріуполя.

Журі конкурсу, до складу якого увійшли: Ірина Верещук (Народний депутат України фракція партії "Слуга народу", співорганізатор конкурсу); Богдан Будзан (Професійний коуч і бізнес-консультант. Академік Української академії наук в галузі стратегічного менеджменту); Андрій Куликов ( Голова правління ГО "Громадське радіо", журналіст, радіоведучий, медіа-експерт); Ірина Борзова (Народний депутат фракція партії "Слуга народу"); Василь Мокан (Народний депутат фракція партії "Слуга народу") було непросто відібрати п'ять найкращих.

Зрештою, переможців було визначено. Ними стали: Ольга В’юн (м. Дніпро); Ольга Сидоренко (м. Дніпро); Леся Нізійова (м. Харків); Оксана Шахова (м.Київ); Тетяна Галенко (м. Київ).

Висловлюємо подяку всім учасникам конкурсу. Дякуємо за участь, громадянську позицію та наснагу мріяти про велике. Окрема подяка всім причетним: організаторам, членам журі, партнерам проекту за внесок у спільну справу.

Нагородження переможців відбудеться 3 грудня 2019, з 12.00-13.00 в затишному та сучасному приміщенні Освітнього центру Верховної Ради (м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5).