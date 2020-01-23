Є ще цінності

Інтернет - видання iPress.ua, разом з партнерами ВГО "Розвиток.Розвиток" та Видавництвом "Самміт-книга" оголошує Всеукраїнський молодіжний конкурс есе серед учнів 10-11 класів "Згода будує".

У своєму новорічному привітання Президент Володимир Зеленський сказав такі слова: «У нашій історії чимало епізодів, що нас об’єднують. Та ми навчились бути єдиною країною епізодично». Одним з таких епізодів став «Акт Злуки» УНР і ЗУНР, коли 101 рік тому українці здійснили спробу об’єднання України.

Щороку 22 січня ми відзначаємо цей день Соборності, правда здебільшого лише формально, забуваючи про значення та смислове навантаження поняття «соборності» для України сьогодні.

«У новому році нам треба бути єдиною країною щодня. Це має стати нашою національною ідеєю», - продовжує президент у своєму новорічному привітанні. А вже у своєму зверненні з нагоди дня Соборності говорить: «У сучасному світі відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності. Які прийнятні для кожного куточка України. І за якими у майбутньому українців могли б індентифікувати у кожному куточку планети.

Саме на пошук таких об’єднавчих цінностей і спрямований наш Всеукраїнський молодіжний конкурс есе «Згода будує». Ми прагнемо долучати молодь до дискусії про єдність країни, адже саме молоді люди, на нашу думку, здатні мислити по-новому, мають сміливість пропонувати сміливі ідеї, а головне насправді прагнуть шукати єдність на основі спільних цінностей.

Умови участі в конкурсі містяться у Положенні:

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс есе на тему:

«Згода будує»

1. Мета Конкурсу

1.1. Конкурс є громадською ініціативою, приуроченою до Дня Соборності України.

1.2. Проведення Конкурсу спрямоване на формування у суспільстві системи об’єднавчих цінностей.

2. Завдання Конкурсу

2.1. Завдання Конкурсу є:

- залучення молоді до роздумів про успішне майбутнє країни;

- надання можливості небайдужим молодим людям, які мають власну думку, проявити себе, бути відзначеним та оціненим;

- сприяння творенню середовищ, здатних генерувати лідерів;

3. Оргкомітет Конкурсу

3.1. Організатори Конкурсу:

Інтернет - видання iPress.ua

ВГО «Розвиток.Розвиток»

Видавництво «Самміт-книга»

Конкурс проводиться за сприяння:

Народних депутатів України Ірини Борзової і Олени Шуляк.

3.2. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також громадські організації, благодійні фонди та ЗМІ, які поділяють мету Конкурсу та здатні надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу.

3.3. Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет.

3.4. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.

4. Висвітлення Конкурсу

4.1 Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційних Інтернет-сайтах організаторів Конкурсу.

4.2. Організатори оголошують про початок проведення Конкурсу через власні Інтернет-сайти, соціальні мережі та засоби масової інформації.

4.3. Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

5.Терміни проведення Конкурсу

5.1. Прийом есе триває до 5 березня 2020 року включно.

5.2. Оцінка есе та визначення результатів Конкурсу проводиться до 12 березня 2020 року.

5.3 Нагородження переможців Конкурсу до 24 березня 2020 року.

6. Умови проведення Конкурсу

6.1. Участь у Конкурсі можуть взяти учні 10-11 класів ЗОШ.

6.2. У Конкурсі беруть участь есе українською мовою в електронному вигляді. Від одного автора приймається не більше одного есе загальним обсягом до 2-х сторінок формату А-4 (шрифт Arial, 14 кегль, інтервал 1.5, поля стандартні).

Есе надсилаються на офіційну електронну адресу Конкурсу: [email protected]

6.3. Учасник Конкурсу також вказує: прізвище, ім’я, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, електронну адресу, назву навчального закладу, або місце роботи чи професію.

6.4. Подання есе на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію. Участь есе в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права залишаються за автором.

6.5. Подані на Конкурс есе не рецензуються та не повертаються.

7. Оцінка есе та визначення переможців Конкурсу

7.1. Для оцінки есе Оргкомітет Конкурсу формує Журі з авторитетних постатей науки, освіти, політики та громадянського суспільства.

7.2 Попередню оцінку на відповідність вимогам, визначеними Положенням Конкурсу, здійснює Оргкомітет Конкурсу.

7.3. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт Журі. Кожна робота оцінюється не менш як трьома членами Журі.

7.4. Журі визначає 5 найкращих есе.

7.5. Критерії оцінювання творчих робіт:

- повнота і глибина розкриття теми – до 35 балів;

- оригінальність, нестандартність мислення – до 35 балів;

- композиційна цілісність – до 20 балів;

- грамотність викладу – до 10 балів;

7.6. Результати Конкурсу оголошуються Журі через офіційні Інтернет-сайти організаторів Конкурсу а також через засоби масової інформації.

Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.

7.7. Переможці Конкурсу, через повідомлення на електронну пошту, запрошуються організаторами Конкурсу до Києва для участі в урочистій церемонії нагородження.

7.8. Переможці Конкурсу отримують призи. Кращі есе будуть опубліковані на офіційних Інтернет-сайтах організаторів Конкурсу..

8. Фінансування Конкурсу

8.1.Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел не заборонених законодавством.

8.2. Витрати на проїзд переможців Конкурсу на церемонію нагородження в Київ бере на себе Оргкомітет.

8.3. Призовий фонд формується за рахунок спонсорів Конкурсу.

8.4. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.