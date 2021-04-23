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ВиBEERрай - новий унікальний сервіс від компанії AB InBev Efes Україна

Проблема, пов'язана з пандемією в світі, підштовхнула компанію AB InBev Efes Україна до розробки унікального онлайн сервісу "ВиBEERрай"
Новина про сервіс "ВиBEERрай" , який працює за принципами B2B Multi-vendor, прозвучала на конференції з онлайн продажу FMCG-товарів.
ВиBEERрай - новий унікальний сервіс від компанії AB InBev Efes Україна Фото: з вільних джерел

Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб будь-який клієнт компанії AB InBev Efes Україна зміг в будь-який час дня і ночі закупити необхідну продукцію або отримати професійну консультацію. Також сервіс зводить до мінімуму будь-які соціальні контакти, а клієнт отримує можливість замовлення в зрозумілому і простому онлайн форматі, що суттєво економить час. Важливо, що така платформа стартувала першою в Україні, що стосується пивної індустрії і вже встигла набрати істотні обороти, так вже за останніми даними більше 15% обсягу типової торгівлі та HoReCa працюють в онлайн з платформою "ВиBEERрай", а до кінця року ця частка по планам компанії AB InBev Efes Україна повинна піднятися до 30%.

Більш докладно про даний онлайн сервіс можна було послухати на конференції FMCG, де компанію AB InBev Efes представляв Ярослав Сидорик. Згідно з його коментарів, вищевказана онлайн платформа не збирається зупинятися на досягнутому і постійно буде удосконалюватися. Також Ярослав Сидорик, який обіймає посаду національного менеджера по технологіям та процесам продажів зазначив, що подібний сервіс вкрай важливий для безперебійної роботи подібної галузі, адже з "ВиBEERрай" можна замовляти не тільки продукцію від AB InBev Efes Україна, але і супутні товари.

Чим так затребувана платформа "ВиBEERрай" від AB InBev Efes Україна сьогодні?

В першу чергу онлайн платформа "ВиBEERрай", підійде тим клієнтам, які віддають перевагу безпечним і швидким автоматизованим онлайн закупівлям, адже це буде максимально безпечно і швидко. В майбутньому ця B2B платформа буде розвиватися і розширюватися, тому з огляду на всі сучасні тенденції, такий робочий взаємозв'язок між виробником і покупцями дійсно унікальний.

Онлайн-сервіс "ВиBEERрай" від компанії AB InBev Efes Україна йде в ногу з сучасними тенденціями даної галузі.

Сьогодні онлайн-платформу "ВиBEERрай" використовують близько п'ятнадцяти тисяч активних торгових точок в Україні. Такі показники дозволили покрити 98% території України, і відповідно AB InBev Efes Україна додатково отримала 7% продажів в торгових точках, які були підключені до даного сервісу.

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23 04 2021 15:19
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