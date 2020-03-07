Як отримати кредит в Києві: краще онлайн або знайти відділення?

Кожен день українці беруть позики в банках, звертаються в Ломбарди для кредитування під заставу або оформляють швидкі позики від МФО. Сьогодні ми зупинимося на останньому варіанті.

Розглянемо, де вигідніше кредитуватися: в онлайн або в відділенні мікрофінансової організації.

Почнемо з загальних переваг. Як кредити онлайн від МФО, так і позики в відділенні цих компаній видаються за схожою схемою.

Заповнюєте заявку, надаючи дані паспорта, вибираєте суму і термін кредитування, чекаєте схвалення. Весь процес займає не хворій півгодини. Умови отримання позики (суми, терміни, відсоткові ставки) будуть аналогічними в обох випадках. Так як вони відрізняються в залежності від обраної мікрофінансової організації, а не від способу звернення.

Коли вигідніше кредитуватися в Інтернеті?

У Києві раціональніше взяти кредит онлайн, якщо ви дуже поспішаєте, і час на пошуки відділення МФО коментарі. Плюси інтернет-кредитування:

не потрібно виходити з дому - виручить комп'ютер і доступ до мережі;

максимально проста процедура - все процес відбувається онлайн, а заявки перевіряє автоматична система;

швидкий відповідь - рішення по кредиту буде доступно в особистому кабінеті через 10-15 хвилин;

моментальне зарахування коштів - баланс вашої банківської картки поповниться відразу ж після схвалення.

Підводячи підсумок, можемо з упевненістю сказати: кредитування від МФО є вигідним в будь-якому випадку. А який формат вибрати - відділення або онлайн звернення - вирішувати тільки вам. Уважно зважте усі "за" і "проти", щоб вибрати оптимальний варіант!

Скільки грошей можна отримати до зарплати без відсотків?

У всіх людей є дещо спільне. А саме - мрія про більш високу зарплату. Адже дуже часто буває так, що гроші вже закінчилися, а до наступної виплати - цілих два тижні.

Головний міф про гроші до зарплати на картку онлайн - це "драконівські" відсотки, які нараховуються кожного дня. Але пропозиції з нульовою або дуже низькою процентною ставкою дійсно є! Наприклад, компанія “Мілоан” видає до 15 тисяч гривень на 7 днів під 0,01% усім новим клієнтам. Під новими слід розуміти тих, які звертаються в МФО вперше.

Як це працює:

ви заходите на сайт мікрофінансової компанії, реєструйтеся та обираєте суму та термін кредитування;

оформлюєте заявку. Вказувати, що ви берете гроші суто до зарплати, не потрібно, адже МФО не уточнюють ціль кредитування;

відправляєте заявку та очікуєте виплату.

Завдяки надзвичайно низькому відсотку повернути потрібно буде майже стільки саме коштів, скільки ви взяли. Тож якщо не вистачає грошей до зарплати чи на омріяну покупку, кредит онлайн Miloan - чудове рішення.

Які документи потрібно підготувати?

З паперів знадобляться лише ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Не запитують довідку про доходи та кредитну історію, що надзвичайно зручно (детальніше тут: https://miloan.ua/s/bez-spravki-miloan). Особливо, якщо з КІ у вас існують певні проблеми.

Взяти кредит може будь-хто. Головне, щоб ви були старшими за 18 років. До речі, ця послуга у “Мілоан” доступна навіть для пенсіонерів та студентів. Тож якщо вам відмовляють банки - не варто засмучуватися. Завжди є альтернативне рішення, яке виручить в складній життєвій ситуації.