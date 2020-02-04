СТАТТІДекілька корисних рекомендацій, які можуть змінити ваші погляди на стосунки з сім'єю, сусідами, співмешканцями або друзями.
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Як перебування з близькими 24/7 може вплинути на наші з ними стосунки?
Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати
telegram.org/COVID19_Ukraine
Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Кількість викликів поліції в зв'язку з конфліктами всередині сім'ї лише зростає, люди більше скаржаться один на одного, починають вдаватися до погроз розлучення. Хтось намагається роз'їхатися, залишаючи близьких на самоті.
- Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться. Це пов'язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими. Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють.
- Найгірший варіант - шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім'ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім'я - це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.
- Пам'ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Я раджу використовувати її перед прийняттям будь-якого рішення у вашому житті. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.
- Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, рекомендую займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).
- Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім'ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.
- У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів.
Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.
Джерело інформації : https://web.telegram.org/#/[email protected]_support
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