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Як перебування з близькими 24/7 може вплинути на наші з ними стосунки?

Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати
Декілька корисних рекомендацій, які можуть змінити ваші погляди на стосунки з сім'єю, сусідами, співмешканцями або друзями.
Як перебування з близькими 24/7 може вплинути на наші з ними стосунки? telegram.org/COVID19_Ukraine

Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Кількість викликів поліції в зв'язку з конфліктами всередині сім'ї лише зростає, люди більше скаржаться один на одного, починають вдаватися до погроз розлучення. Хтось намагається роз'їхатися, залишаючи близьких на самоті. 

  • Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться.  Це пов'язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими. Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють. 
  • Найгірший варіант - шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім'ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім'я - це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.
  • Пам'ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Я раджу використовувати її перед прийняттям будь-якого рішення у вашому житті. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка.  Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.
  • Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, рекомендую займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).
  • Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім'ї. Це означає, що вам необхідно визначити  свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.
  • У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів.

Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.

Джерело інформації : https://web.telegram.org/#/[email protected]_support
 

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02 04 2020 15:20
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