ЗДОРОВ'Я СТАТТІВикористання штучного інтелекту у мобільних додатках допомагає людям вести більш здоровий спосіб життя, а у деяких випадках може покращувати емоційний стан або запобігати психологічним розладам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом
Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я
Фото: з вільних джерел
ослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили модель нейронної мережі, яка може виявляти депресію в тексті та аудіоповідомленнях. Така модель може бути додана в мобільні застосунки, які відстежують текст і голос користувача на предмет психічних розладів.
Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я.
- EMAR - робот створений для підлітків. Він здатний вимірювати рівень стресу за допомогою сенсорного екрана, спілкуючись з користувачами.
- Vector - це робот, створений для спілкування і допомоги. Він відповідає на питання, робить фотографії, показує погоду. Хоча науково не доведено, що він може допомогти у боротьбі зі стресом, він має подібний вплив на людей, як і домашні улюбленці.
- Buddy - робот створений для дітей та людей похилого віку, які госпіталізовані у лікарню або мають хронічні захворювання.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Психологічна підтримка
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14 12 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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