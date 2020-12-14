Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я

Використання штучного інтелекту у мобільних додатках допомагає людям вести більш здоровий спосіб життя, а у деяких випадках може покращувати емоційний стан або запобігати психологічним розладам.

Фото: з вільних джерел

ослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили модель нейронної мережі, яка може виявляти депресію в тексті та аудіоповідомленнях. Така модель може бути додана в мобільні застосунки, які відстежують текст і голос користувача на предмет психічних розладів. Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я. EMAR - робот створений для підлітків. Він здатний вимірювати рівень стресу за допомогою сенсорного екрана, спілкуючись з користувачами.

Vector - це робот, створений для спілкування і допомоги. Він відповідає на питання, робить фотографії, показує погоду. Хоча науково не доведено, що він може допомогти у боротьбі зі стресом, він має подібний вплив на людей, як і домашні улюбленці.

Buddy - робот створений для дітей та людей похилого віку, які госпіталізовані у лікарню або мають хронічні захворювання. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Психологічна підтримка Читайте також: Арт - терапія може бути корисна будь-якій людині

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію