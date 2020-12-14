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Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я
Використання штучного інтелекту у мобільних додатках допомагає людям вести більш здоровий спосіб життя, а у деяких випадках може покращувати емоційний стан або запобігати психологічним розладам.
Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом Фото: з вільних джерел
ослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили модель нейронної мережі, яка може виявляти депресію в тексті та аудіоповідомленнях. Така модель може бути додана в мобільні застосунки, які відстежують текст і голос користувача на предмет психічних розладів.
 
Вже зараз є роботи, які допомагають налагодити психічне здоров'я.
 
  • EMAR - робот створений для підлітків. Він здатний вимірювати рівень стресу за допомогою сенсорного екрана, спілкуючись з користувачами.
  • Vector - це робот, створений для спілкування і допомоги. Він відповідає на питання, робить фотографії, показує погоду. Хоча науково не доведено, що він може допомогти у боротьбі зі стресом, він має подібний вплив на людей, як і домашні улюбленці.
  • Buddy - робот створений для дітей та людей похилого віку, які госпіталізовані у лікарню або мають хронічні захворювання.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Психологічна підтримка

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14 12 2020 12:00
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