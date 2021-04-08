Як створити звіт в Медок?

Медок оптимізує роботу із звітними документами і дає можливість підключення до електронного документообігу.

За його допомогою ви значно заощадите час на створенні і відправці звітів у контролюючі органи.

Розповімо, як створити і відправити звіт, де знайти відправлені документи.

Як створити звіт у програмі Медок

Практично усі бланки звітів, необхідних для подання у податкову, пенсійний і страхові фонди, розміщені у підрозділі "Реєстр звітів" розділу "Звітність". ЄСВ і Додаток 8 до пенсійного фонду знаходяться в окремому розділі.

Відкривши "Реєстр звітів", виконайте наступне:

Натисніть "Створити звіт" у лівому верхньому кутку програми, або відкрийте його командою Ctrl+N. У новому вікні виберіть період, за який треба відправити звітність. Якщо треба створити квартальний або місячний звіт, то вказуйте конкретний квартал або місяць. Виберіть потрібний бланк та у нижній частині вікна кликніть "Створити". Знайти форму можна також за допомогою функції пошуку, ввівши його код або назву. Зверніть увагу, що усі бланки розподілені по установах, а коди для ФОП розпочинаються із символу "F", для юридичних осіб - із "J". Звіти у статистику - "S". У звіті, що відкрився, частина даних вже буде заповнена на підставі інформації створених, відправлених або отриманих раніше документів. Самостійно заповніть поля, у яких відсутні дані. Після заповнення натисніть "Наступні дії", потім "Перевірити звіт". Якщо система виявить помилки, виправіть їх. Знову кликніть "Наступні дії" - "Підписати і відправити".

Якщо ви бухгалтер, то підпишіть документ комплектом свого підпису, а потім відправте його на завірення керівникові, або зробіть це самостійно за наявності відповідних повноважень.

Зверніть увагу, що найперший звіт, що подається із програми Медок після отримання ключів ЕЦП, які можна замовити у компаніi Укрзвіт - "Договір про візування електронних документів".

Його треба відправляти у податкову службу. Відповідний бланк знаходиться у "Реєстрі звітів".

Після відправки документів дочекайтеся квитанції №2 із позитивною відповіддю від податкової. Тільки після цього можна буде формувати і відправляти інші звіти у контролюючі органи.

Де зберігаються звіти

Усі звітності, які ви сформували за весь час роботи із програмою Медок, зберігаються у розділі "Звітність" головного меню. Сповіщення про їх прийняття прикріплюються безпосередньо до відповідних звітів.