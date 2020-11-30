Як використовувати лілії в дизайні саду?

Садові лілії - дуже красиві, величні квіти, що привертають до себе увагу. Багато хто вважає, що вони затьмарюють своїм зовнішнім виглядом навіть троянди.

Безумовно, це справа смаку, але примітний зовнішній вигляд квітів часто ставить недосвідчених садівників в глухий кут. З якими культурами їх комбінувати, щоб клумба або палісадник виглядали гармонійної композицією, а не просто набором різномастих рослин? Розглянемо найбільш вдалі варіанти, а також з чим сусідство стане не кращим.

Фото: florium.ua

Враховуйте колір і розмір сорту

Як ви напевно знаєте, цибулин цієї рослини існує величезна кількість сортів, познайомитися з їх різноманітністю можна на сайті «Флоріум» https://florium.ua/ru/liliums-general/. При плануванні свого саду, обов'язково враховуйте, який відтінок і розмір обраних вами квітів. Логічно, що високорослі сорти доречно поставити на задній план, низькорослі на передній, а середньорослі відмінно виглядають в групових посадках.

Обов'язково орієнтуйтеся на колірну гамму сусідів. Дизайнери ландшафтного дизайну радять не комбінувати між собою кілька різновидів надмірно строкатих забарвлень, наприклад тигрових. Також фахівці радять поєднувати лілії з бруслиною, рододендронами, барбарисами. Безпрограшне сусідство цієї багаторічної квітки з:

туями;

ялівцем;

не квітучими культурами з розлогим листям.

багаторічними травами.

Не менш ефектно виглядає і клумба з лілій різних сортів, висаджених ярусами.

Сезонність цвітіння

Найкращий прийом - скомбінувати рослини саду так, щоб цвітіння було безперервним, всі теплі місяці. В такому випадку лілії відмінно доповнять півонії. Півонії відцвітуть першими, потім їх розлогі листя будуть служити вдалим фоном королівській квітці. Композицію можна доповнити флоксами (садять в основі куща), які порадують кольором найпершими ще в травні. Флокси краще вибирати почвопокривні або шиловидні, так як пірамідальні і метельчаті різновиди занадто строкаті для фонової квітки.

Особливості вирощування та догляду

Не забувайте враховувати також вимоги рослин до грунту і особливостей вирощування. Наприклад, комбінувати лілії з ірисами не найкраща ідея, так як вся привабливість ірисів після цвітіння пропадає, до того ж вони погано переносять полив, який необхідний першим. Втім, вихід є і в цій ситуації - лілії можна висаджувати в горщиках. Це забезпечить не тільки дотримання ідеальних умов, але і мобільність квітів. Причому в горщиках добре ростуть не тільки карликові і середньорослі рослини, але і високі екземпляри.