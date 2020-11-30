Як використовувати лілії в дизайні саду?
Безумовно, це справа смаку, але примітний зовнішній вигляд квітів часто ставить недосвідчених садівників в глухий кут. З якими культурами їх комбінувати, щоб клумба або палісадник виглядали гармонійної композицією, а не просто набором різномастих рослин? Розглянемо найбільш вдалі варіанти, а також з чим сусідство стане не кращим.
Фото: florium.ua
Враховуйте колір і розмір сорту
Як ви напевно знаєте, цибулин цієї рослини існує величезна кількість сортів, познайомитися з їх різноманітністю можна на сайті «Флоріум» https://florium.ua/ru/liliums-general/. При плануванні свого саду, обов'язково враховуйте, який відтінок і розмір обраних вами квітів. Логічно, що високорослі сорти доречно поставити на задній план, низькорослі на передній, а середньорослі відмінно виглядають в групових посадках.
Обов'язково орієнтуйтеся на колірну гамму сусідів. Дизайнери ландшафтного дизайну радять не комбінувати між собою кілька різновидів надмірно строкатих забарвлень, наприклад тигрових. Також фахівці радять поєднувати лілії з бруслиною, рододендронами, барбарисами. Безпрограшне сусідство цієї багаторічної квітки з:
- туями;
- ялівцем;
- не квітучими культурами з розлогим листям.
- багаторічними травами.
Не менш ефектно виглядає і клумба з лілій різних сортів, висаджених ярусами.
Сезонність цвітіння
Найкращий прийом - скомбінувати рослини саду так, щоб цвітіння було безперервним, всі теплі місяці. В такому випадку лілії відмінно доповнять півонії. Півонії відцвітуть першими, потім їх розлогі листя будуть служити вдалим фоном королівській квітці. Композицію можна доповнити флоксами (садять в основі куща), які порадують кольором найпершими ще в травні. Флокси краще вибирати почвопокривні або шиловидні, так як пірамідальні і метельчаті різновиди занадто строкаті для фонової квітки.
Особливості вирощування та догляду
Не забувайте враховувати також вимоги рослин до грунту і особливостей вирощування. Наприклад, комбінувати лілії з ірисами не найкраща ідея, так як вся привабливість ірисів після цвітіння пропадає, до того ж вони погано переносять полив, який необхідний першим. Втім, вихід є і в цій ситуації - лілії можна висаджувати в горщиках. Це забезпечить не тільки дотримання ідеальних умов, але і мобільність квітів. Причому в горщиках добре ростуть не тільки карликові і середньорослі рослини, але і високі екземпляри.
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