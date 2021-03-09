Яку піжаму вибрати: модні тенденції 2021-2022

Піжама давно перестала бути просто предметом для сну. Це повноцінний комплект одягу, зі своїми тенденціями і стилями, різними фасонами і під різний настрій.

Останні пару років, коли під час карантину багато людей залишалися і працювали не виходячи з дому, піжама заміняла і діловий костюм під час нарад та вечірнє вбрання під час відеодзвінків з друзями. Це вплинуло на збільшення асортименту фасонів, принтів і текстур. Розглянемо основні модні тенденції і дізнаємося, які піжами жіночі зараз на піку популярності.

Короткі піжами

В цю категорію традиційно відносять літні піжами. Але в залежності від погоди і умов проживання коротку піжаму можна носити в будь-яку пору року. Популярними матеріалами, з яких шиють такі комплекти стали муслін, шовк, атлас і батист.

Дизайнери зазвичай створюють піжами з шортами простого фасону, що відмінно підкреслює силует і при цьому не заважає сну. Як верх можна підібрати майку на тонких бретелях, без зайвого декору. Часто, для додання образу жіночності і кокетливості залишають смужку мережива в зоні декольте або внизу. Другий варіант комплекту — футболка або сорочка з короткими рукавами. Залежно від стилю, низ і комір можуть бути декоровані кантом або обійтися без елементів, що декорують.

Піжами з брюками

Тут переважає кілька тенденцій. По-перше, мода на мінімалізм торкнулася і піжам. Однотонні комплекти, вільного крою поєднують в собі комфорт і стиль. По-друге все так само популярні жіночні образи. Підкреслена зона декольте, мережива, ажурна обробка, пастельні відтінки або квітковий принт все це огортає відчуттям домашнього затишку, м'якості і тепла. Крім благородного шовку, так само популярні моделі з бавовни або високоякісного віскозного трикотажу. Сучасні моделі з бавовни та віскози по дизайну нітрохи не поступаються елегантному шовку, а за деякими параметрами можуть навіть і обійти.



Для холодних ночей і днів є окрема категорія теплих піжам. Їх зазвичай роблять з більш щільних, але дуже м'яких матеріалів — мікрофібра, трикотаж, фліс, фланель.Будь-який з комплектів, будь то коротка піжама з шортами або брюками, або навіть нічна сорочка, можна доповнити халатом.

Популярні забарвлення і принти

Як і раніше залишаються популярними піжами з геометричними візерунками: клітина, лінія, горошок. Це свого роду класика, яка завжди виглядає виграшно і підходить під будь-який тип фігури. Також дедалі популярнішим піжами з оригінальним дизайном — це може бути персонаж з мультфільму або просто принт з малюнком, смішна напис або цитата з фільму. Такі комплекти виглядають дуже мило і зворушливо, вони передають частину характеру власниці і її почуття гумору. Також не варто забувати про екзотичні мотиви. В окрему підкатегорію можна віднести елементи східної культури — стилізовані орнаменти та візерунки, вишуканий Пейслі, дракони і екзотичні птахи. Інша категорія — це квіткові мотиви. У цьому році на піку популярності принти з великими квітами, зображення райських птахів і метеликів.

Піжама — одна з важливих складових домашнього затишку. У ній повинно бути комфортно дивитися улюблений серіал, снідати і спати. Але не останню роль грає фасон, забарвлення, матеріал і текстура. Все це впливає на загальний настрій, задає тон всьому дню. Підібрати ідеальну піжаму можна в каталозі онлайн-магазина Astratex. На сайті зібрані піжамні комплекти різних стилів, які підійдуть під будь-який смак. Магазин часто проводить акції і знижки, а також надає програму лояльності для постійних клієнтів.