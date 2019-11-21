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Яку сталь використовують при будівництві кораблів?

Метал, є одним із основних матеріалів, що використовується у суднобудуванні. Суднобудівна сталь має відповідати особливим вимогам щодо якості та стійкості до впливу зовнішніх факторів
У суднобудуванні використовують металевий прокат у вигляді листів і профілів. Листкова сталь застосовується для виготовлення обшивки кораблів. Габаритні параметри сталевих листків визначаються вимогами ДСТУ.
Яку сталь використовують при будівництві кораблів? Фото: nowyny.eu

Метал, є одним із основних матеріалів, що використовується у суднобудуванні. Суднобудівна сталь має відповідати особливим вимогам щодо якості та стійкості до впливу зовнішніх факторів. Найчастіше в цій галузі використовують вуглецеву сталь (металевий сплав, що містить до 2% вуглецю та інші металургійні домішки: марганець (до 0,7%), кремній (до 0,4%), сірку і фосфор (до 0,05%).

За призначенням суднобудівні сталі можуть бути:

  • Конструкційними (звичайної і високої якості із вмістом вуглецю до 0,6%);

  • Інструментальними (вміст вуглецю більше 0,6%).

При наявності у металевому сплаві додаткових елементів, таких як нікель, марганець, хром, ванадій та інші, сталь називають легованою. Наявність легуючих компонентів дозволяє покращувати механічні та фізико-хімічні властивості сталі. Застосування такого матеріалу дозволяє суттєво зменшити масу корпусів і підвищити вантажопідйомність суден.

У суднобудуванні використовують металевий прокат у вигляді листів і профілів. Листкова сталь застосовується для виготовлення обшивки кораблів. Габаритні параметри сталевих листків визначаються вимогами ДСТУ.

Товщина: 6-30 мм;

Ширина: 2-2.5 м;

Довжина: 6-8 м.

Окрім виробництва обшивки металопрокат використовують у суднобудуванні для:

  • Виготовлення ланцюгів та предметів такелажного устаткування;
  • Виробництва пластирів та елементів аварійного постачання;
  • Виготовлення морських вузлів;
  • Виробництва тросів;
  • З'єднання частин корпусу судна.

Серед металів, що використовуються суднобудівною галуззю, найбільш розповсюдженими є:

  1. Чавун - сплав заліза з вуглецем (вміст до 2%). Непластичний сплав, що широко використовують у судновому машинобудуванні.
  2. Алюміній - сплав з малою масою і підвищеним спротивом корозійним процесам. Алюміній використовують як для виготовлення окремих суднових конструкцій, так і при облаштуванні корпусів. Частіше за все в цій сфері застосовують сплави алюмінію і марганцю, або алюмінію і магнію, а також сплави дюралюмінія (мідь, магній, марганець) з підвищеною міцністю. Корпуси суден виготовляють із профільного металопрокату.
  3. Мідь - використовується в деяких випадках при виготовленні суднових трубопроводів, частіше за все у вигляді сплаву із латунню або бронзою.
  4. Латунь (мідно-цинковий сплав) - застосовується у якості арматури та деяких деталей суднових механізмів. Для підвищення корозійної стійкості до складу сплаву додають 1% олова. При виробництві гребних гвинтів застосовують сплави латуні із марганцем.
  5. Бронза - використовується у судновому машинобудуванні та виробництві гребних гвинтів (окрім сплавів із цинком і нікелем).

Усі параметри, яким має відповідати суднобудівна сталь, вказані у ДСТУ. Вони стосуються широкосмугового, товстолистового, універсального, та фасонного прокату. Для річкового та морського суднобудування використовують різні марки сталі.

В цілому суднобудівну сталь відрізняють наступні властивості:

  • Стійкість до корозії;
  • Ударостійкість;
  • Висока текучість;
  • Зварюваність;
  • Міцність;
  • Опірність.

Варто враховувати, що сталевий прокат не має бути надто дорогим, і збільшувати загальну вагу судна. ДСТУ чітко визначає характеристики суднобудівної сталі, а самовільна заміна однієї марки металу на іншу не допускається. Купувати суднобудівний металопрокат варто у перевірених виробників, з усіма необхідними документами та сертифікатами.

 

 

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21 11 2019 11:48
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