Яку сталь використовують при будівництві кораблів?

Метал, є одним із основних матеріалів, що використовується у суднобудуванні. Суднобудівна сталь має відповідати особливим вимогам щодо якості та стійкості до впливу зовнішніх факторів

У суднобудуванні використовують металевий прокат у вигляді листів і профілів. Листкова сталь застосовується для виготовлення обшивки кораблів. Габаритні параметри сталевих листків визначаються вимогами ДСТУ.

Метал, є одним із основних матеріалів, що використовується у суднобудуванні. Суднобудівна сталь має відповідати особливим вимогам щодо якості та стійкості до впливу зовнішніх факторів. Найчастіше в цій галузі використовують вуглецеву сталь (металевий сплав, що містить до 2% вуглецю та інші металургійні домішки: марганець (до 0,7%), кремній (до 0,4%), сірку і фосфор (до 0,05%).

За призначенням суднобудівні сталі можуть бути: