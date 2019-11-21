Яку сталь використовують при будівництві кораблів?
Метал, є одним із основних матеріалів, що використовується у суднобудуванні. Суднобудівна сталь має відповідати особливим вимогам щодо якості та стійкості до впливу зовнішніх факторів. Найчастіше в цій галузі використовують вуглецеву сталь (металевий сплав, що містить до 2% вуглецю та інші металургійні домішки: марганець (до 0,7%), кремній (до 0,4%), сірку і фосфор (до 0,05%).
За призначенням суднобудівні сталі можуть бути:
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Конструкційними (звичайної і високої якості із вмістом вуглецю до 0,6%);
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Інструментальними (вміст вуглецю більше 0,6%).
При наявності у металевому сплаві додаткових елементів, таких як нікель, марганець, хром, ванадій та інші, сталь називають легованою. Наявність легуючих компонентів дозволяє покращувати механічні та фізико-хімічні властивості сталі. Застосування такого матеріалу дозволяє суттєво зменшити масу корпусів і підвищити вантажопідйомність суден.
У суднобудуванні використовують металевий прокат у вигляді листів і профілів. Листкова сталь застосовується для виготовлення обшивки кораблів. Габаритні параметри сталевих листків визначаються вимогами ДСТУ.
Товщина: 6-30 мм;
Ширина: 2-2.5 м;
Довжина: 6-8 м.
Окрім виробництва обшивки металопрокат використовують у суднобудуванні для:
- Виготовлення ланцюгів та предметів такелажного устаткування;
- Виробництва пластирів та елементів аварійного постачання;
- Виготовлення морських вузлів;
- Виробництва тросів;
- З'єднання частин корпусу судна.
Серед металів, що використовуються суднобудівною галуззю, найбільш розповсюдженими є:
- Чавун - сплав заліза з вуглецем (вміст до 2%). Непластичний сплав, що широко використовують у судновому машинобудуванні.
- Алюміній - сплав з малою масою і підвищеним спротивом корозійним процесам. Алюміній використовують як для виготовлення окремих суднових конструкцій, так і при облаштуванні корпусів. Частіше за все в цій сфері застосовують сплави алюмінію і марганцю, або алюмінію і магнію, а також сплави дюралюмінія (мідь, магній, марганець) з підвищеною міцністю. Корпуси суден виготовляють із профільного металопрокату.
- Мідь - використовується в деяких випадках при виготовленні суднових трубопроводів, частіше за все у вигляді сплаву із латунню або бронзою.
- Латунь (мідно-цинковий сплав) - застосовується у якості арматури та деяких деталей суднових механізмів. Для підвищення корозійної стійкості до складу сплаву додають 1% олова. При виробництві гребних гвинтів застосовують сплави латуні із марганцем.
- Бронза - використовується у судновому машинобудуванні та виробництві гребних гвинтів (окрім сплавів із цинком і нікелем).
Усі параметри, яким має відповідати суднобудівна сталь, вказані у ДСТУ. Вони стосуються широкосмугового, товстолистового, універсального, та фасонного прокату. Для річкового та морського суднобудування використовують різні марки сталі.
В цілому суднобудівну сталь відрізняють наступні властивості:
- Стійкість до корозії;
- Ударостійкість;
- Висока текучість;
- Зварюваність;
- Міцність;
- Опірність.
Варто враховувати, що сталевий прокат не має бути надто дорогим, і збільшувати загальну вагу судна. ДСТУ чітко визначає характеристики суднобудівної сталі, а самовільна заміна однієї марки металу на іншу не допускається. Купувати суднобудівний металопрокат варто у перевірених виробників, з усіма необхідними документами та сертифікатами.
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