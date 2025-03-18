Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек

Військовий аналітик Майкл Пек на сторінці Центру аналізу європейської політики розглядає альтернативи для України. Він сумнівається у реальності розміщення сухопутних європейських сил в Україні та пропонує натомість забезпечення повітряного щита над більшою частиною території України за допомогою потужної європейської авіації.

Десятки європейських бойових літаків можуть стати надійною і грізною силою стримування для України, як пропонує ініціатива "Повітряний щит". Оскільки європейські лідери планують ввести тисячі сухопутних військ в Україну в якості сили стримування після можливого припинення вогню, виникає питання: звідки прийдуть ці військові?

Британські офіційні особи заявили 15 березня, що буде зібрано 30-тисячний контингент і що зараз триває оперативне планування. Повідомлялося, що Велика Британія, Франція, Туреччина, Австралія і Канада складуть основу розгортання, а інші країни допоможуть з логістикою та іншою допомогою.

Але президент України Володимир Зеленський заявив, що сили стримування повинні бути чисельністю 200 000 чоловік. І очевидно, що в Європі відчувається серйозний дефіцит людських ресурсів. Уся французька армія налічує лише 200 000 військовослужбовців, а британська армія – менше 75 000.

Можливо, Зеленський відчув, що йому нічого втрачати. Якщо ви збираєтеся вимагати допомоги від європейських армій, яких не існує, чому б не попросити якомога більше уявних солдатів? Тому що, незважаючи на риторику, є багато політичних та економічних причин сумніватися, що Європа розмістить війська в Україні.

Поза тим угода без західних гарантій безпеки для України є нічим іншим, як припиненням вогню. Це була б пантоміма миру, де всі знають, чим закінчиться історія: або черговим російським вторгненням, або кволою українською державою, що в'яне під постійною загрозою вторгнення.

Тож якщо вона не може отримати іноземні війська або вступити до НАТО, то про що реально може просити Україна? Група європейських та американських експертів і політиків має пропозицію: використати європейську авіацію для захисту українського неба (до складу групи входить Центр аналізу європейської політики та старший науковий співробітник Едвард Лукас). План під назвою "Повітряний щит" передбачає створення "Інтегрованої зони захисту повітряного простору". Бойові повітряні патрулі, що запускатимуться з європейських баз, захищатимуть "підконтрольні території України" – за сотні кілометрів за лінією фронту – від російських ракетних атак і атак безпілотників.

"Повітряний щит" захистить українське цивільне населення та інфраструктуру, вивільнить українські військові ресурси та надішле сигнал росії», – стверджують прихильники плану. "Мобілізувавши лише 120 європейських літаків, "Повітряний щит" може досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу, ніж 10 000 європейських сухопутних військ", – пишуть вони.

Хоча росія може спробувати зупинити ці зусилля, використовуючи тактику гібридної війни, таку як кібератаки та пропаганда, прихильники "Повітряного щита" впевнені, що росія не буде безпосередньо воювати з європейськими силами. "Хоча коаліція потребуватиме чітких правил ведення бойових дій і повинна бути готова до можливості зіткнення з російським винищувачем. ... ескалаційний потенціал цього моменту нівелюється набагато більшим ескалаційним потенціалом ненадання підтримки Україні".

Багато в чому "Повітряний щит" схожий на існуючу місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. З 2004 року НАТО ротує невелику кількість винищувачів на авіабазах в Естонії і Литві, де вони часто піднімаються в повітря для перехоплення російських літаків. Незважаючи на те, що вони стикаються з російськими літаками віч-на-віч, бойових дій не відбувається.

Повітряно-центричний підхід, такий як "Повітряний щит", міг би вирішити найбільшу дилему з розміщенням військ в Україні. Європейська військова присутність в Україні, особливо в умовах, коли підтримка з боку США в кращому випадку сумнівна – має бути достатньо грізною, щоб стримувати росію. Але великі постійні сили потребуватимуть великої кількості озброєнь, особового складу і оборонних виробничих потужностей, що, можливо, навіть вимагатиме від деяких країн відновити призов до армії. Зі зростанням популістських і правих партій, а також громадськості, яка може не погодитися пожертвувати державою загального добробуту заради фінансування переозброєння, великі європейські експедиційні сили було б важко зібрати й утримувати.

З іншого боку, невеликий сухопутний контингент ризикує стати не більше ніж "лежачим поліцейським". Меншого контингенту від 15 000 до 20 000 європейських солдатів, підтриманого західною авіацією і працюючого з сильними українськими військовими, було б "достатньо для стримування, але не настільки великого, щоб Москва сприймала його як бойовий корпус НАТО", – сказав один європейський експерт з питань оборони в інтерв'ю New York Times.

Але що, якщо Москву це не стримає, або якщо вона сприйме європейські чоботи на українській землі як провокацію на задньому дворі Кремля? За оцінками, в Україні перебуває понад 600 000 російських військових. Незважаючи на великі втрати у військах і техніці, вона все ще може генерувати величезну вогневу міць за допомогою артилерії, ракет повітряного базування і планерних бомб, і особливо полчищ безпілотників.

Скільки б солдатів не посилала Європа, завжди залишається питання жертв. росії не потрібно вступати в прямі бойові дії з європейськими військами. Мирна угода, швидше за все, може закінчитися станом напіввійни між росією і Україною, з численними прикордонними інцидентами, як це ставалося вздовж корейської демілітаризованої зони після перемир'я 1953 року. Буде достатньо місця для нещасних випадків, як у випадку з російськими ракетами, що "випадково" влучили в європейські казарми на сході України. Чи буде Європа відповідати та чи ризикне вона піти на ескалацію?

Зрозуміло, що покладання на військово-повітряні сили має свої обмеження. Саме сухопутні війська фізично захищають землю, і саме відданість сухопутних військ, які не можуть покинути зону бойових дій з надзвуковою швидкістю – є сигналом справжньої відданості.

Але військово-повітряні сили є сильною стороною Європи. Вони високотехнологічні, малочисельні та можуть використовувати існуючі військові бази в європейських країнах. Повітряна війна не обов'язково дешева: за деякими оцінками, літаки F-35 чи "Тайфуни" коштують понад 100 мільйонів доларів за штуку. Але наземні війська в Україні також не будуть дешевими, особливо якщо врахувати вартість нових казарм, складів, доріг та іншої інфраструктури.

З точки зору Києва, європейські війська були б набагато бажанішими, ніж літаки, саме тому, що вони сигналізували б про прихильність. Але солдати, яких ніколи не відправлять, з армій, які існують лише на папері, поганий сигнал.

Джерело: CEPA