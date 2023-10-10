Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс

Жахливий напад терористів на Ізраїль неймовірно порадував наших сусідів на болотах. Вони один наперед другого раділи від того, що Ізраїль зазнав невдачі й провалу, а "біженці" з росії тепер переживають війну. Дослідниця Джулія Девіс розповідає, чому найбільше радіють росіяни через напад ХАМАСу на Ізраїль, на сторінці Центру аналізу європейської політики.

У той час як західний світ з жахом відреагував на несамовиті кадри полювання бойовиків ХАМАС на ізраїльських мирних жителів 7 жовтня, реакція в росії була помітно іншою.

Кремлівські пропагандисти святкували бойові дії як маневр, щоб відволікти увагу Заходу від України, продукували нові теорії змови, щоб пояснити ці новини, і тішилися дискомфортом і страхом російських євреїв, які емігрували до Ізраїлю.

Поки що немає жодних доказів того, що росія знала про майбутню атаку, хоча вона зміцнила зв'язки з ХАМАСом. За повідомленнями, в березні ХАМАС відправив до росії делегацію високого рівня і провів переговори з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим, попередивши Кремль, що "терпіння" угруповання щодо Ізраїлю "закінчується". У травні та вересні 2022 року високопосадовці ХАМАСу також відвідали росію. Угруповання заявило, що його атаку підтримали Іран та інші країни, але не назвало їх.

Але хоча Кремль, можливо, і не був безпосередньо причетний до цього, багато його громадян, як і високопосадовці, є відвертими антисемітами. Військовий кореспондент Дмитро Стєшин, відомий своїми відверто геноцидними висловлюваннями про українців, написав на своєму Telegram-каналі "Русский Тарантас", що до ізраїльтян, у тому числі колишніх російських громадян, не повинно бути "ні краплі жалю або співчуття". Стєшин поскаржився на людей, які виїхали з росії до Ізраїлю, назвавши їх "переселенцями".

Він написав: "Ми залишилися тут і досі стоїмо по коліна в крові. Нехай це зроблять ті, хто винен у наших сльозах! Або нехай біжать, щоб освіжити свою історичну пам'ять. Вітаю переселенців!"

Сергій Мардан, один з найвідоміших російських пропагандистів і ведучий однойменного шоу на державному каналі "Соловйов Live", написав у своєму Telegram-каналі, що він радий за росіян, які переїхали до Ізраїлю, тому що вони не хочуть жити в країні, яка воює зі своїми сусідами.

Він додав: "Цей безлад вигідний росії, тому що глобалістична жаба відволічеться від України і займеться спробами загасити вічну близькосхідну пожежу". Мардан пояснив: "Іран – наш справжній військовий союзник. Ізраїль – союзник США. Тому вибрати сторону легко!".

Під час свого шоу "Мардан" ведучий зробив дивне порівняння між Палестиною і росією, стверджуючи, що росія "була окупована з 1991 року" і тільки зараз намагається виправити ситуацію. російські пропагандисти часто стверджують, що Україна "окуповує" російські землі, а росія бореться за їх повернення.

Керівник RT Маргарита Симоньян написала на своєму акаунті в X/Twitter: "Країна, яка не воює зі своїми сусідами, знову воює зі своїми сусідами. Чекаємо на втечу російських пацифістів. Знову ж таки, ми не будемо затримувати дихання".

Ведучий програми "Ранок Z" на "Соловйов Live" Борис Якеменко звинуватив у насильстві гендерні питання (імовірно, натякаючи на дебати про ЛГБТ+ на Заході), заявивши: "Те, що відбувається сьогодні в різних куточках світу, свідчить про те, що світ підійшов до небезпечної межі, за якою лежить новий світ. Переходу в нього будуть передувати жахливі жертви, через відчуття тотальної несправедливості, божевілля, тотального нерозуміння того, що відбувається, з усіма цими статями, з усіма цими дивними явищами!"

Якеменко зачитав їдкі повідомлення від слухачів, розмірковуючи над тим, яке громадянство оберуть цього разу російські переселенці. Він звернувся до колишніх російських співвітчизників із закликом: "Тікайте або ховайтеся в бомбосховищах".

Під час свого шоу 7 жовтня Володимир Соловйов назвав атаку ХАМАСу "гучним ляпасом" Ізраїлю і його спецслужбам, поклавши всю провину на Америку як "гаранта миру в регіоні" і безпідставно звинувативши Україну в постачанні зброї ХАМАСу (головним постачальником зброї для ХАМАСу насправді є Іран).

Такі звинувачення повторювалися в російських державних ЗМІ, незважаючи на їхню військову нелогічність, явну підтримку Ізраїлю з боку України і величезні труднощі з постачанням зброї в Газу.

Військовий кореспондент Олександр Коц обговорив цю абсурдну тезу з "Комсомольською правдою" і дав зрозуміти, що він не вболіває ані за Ізраїль, ані за палестинців. Потім Коц продовжив: "У разі конфлікту ми повинні бути на чиємусь боці. Я не хочу бути ні на чиєму боці. Одна сторона допомагає Києву озброюватися і воювати проти російських військ, а інша сторона бере в заручники цивільних і знущається над їхніми тілами. І, судячи з кадрів, які надходять звідти, вони також ґвалтують жінок-солдатів ізраїльської армії. Чума на обидва ваші будинки!"

Колишній радник путіна Сергій Марков додав надприродну заяву, звинувативши російських емігрантів у тому, що вони приносять війну в Ізраїль, "наврочивши" будь-яку країну, до якої ті тікають. Він сказав: "росія закликає до миру, але розуміє, що війна неминуча".

"Радянський Союз допомагав палестинцям протягом багатьох років. Головним союзником Ізраїлю є Сполучені Штати, які зараз також є головним ворогом росії. Союзник росії, Іран, є союзником ХАМАСу. росія отримає вигоду від зростання цін на нафту як наслідок цієї війни. . . Будь-які конфлікти, на які США і ЄС доводиться витрачати ресурси, вигідні для росії, тому що це зменшує ресурси, що спрямовуються на підтримку русофобського режиму в Україні".

Марат Булатов, ведучий програми "День Z" на "Соловйов Live", вирішив почати шоу з більш важливої новини, привітавши президента росії володимира путіна з 71-м днем народження. Булатов описав путіна як "нашого начальника, нашого головнокомандувача, нашого президента і нашого суверена".

Він сказав аудиторії: "Ми повинні бути з нашим президентом, з нашою країною, інакше з нами може статися щось подібне до того, що відбувається в Ізраїлі". Булатов абсурдно стверджував, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "закликає до джихаду" проти Палестини, а пізніше зачитав повідомлення від глядача, в якому говорилося: "Ми закликаємо Палестину продовжувати в тому ж дусі!"

Ніна з Санкт-Петербурга надіслала повідомлення, яке Булатов зачитав вголос: "Це не так, як минулого року, коли до дня народження путіна зруйнували Кримський міст. Сьогодні у нас тільки хороші новини!". Ведучий відповів: "Так, я повністю згоден!"

Джерело: CEPA