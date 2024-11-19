1000 днів спротиву: світові лідери висловлюють солідарність з Україною

ЄС і НАТО висловлюють підтримку Україні.

Західні лідери, члени урядів і посли публікують заяви солідарності з Україною до тисячного дня від початку повномасштабного нападу росії на Україну.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що цієї ночі будівлі ЄК підсвічені українським прапором на честь захисників і захисниць України.

"У 2022 році росія вважала, що її повномасштабне вторгнення триватиме кілька днів. Через тисячу днів Україна продовжує мужньо чинити спротив – на полі бою і проти злочинних атак по цивільних цілях", – написала вона.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Україна потребує непохитної підтримки партнерів, а війна має закінчитися справедливим і сталим миром.

"Україна бореться за свободу, за безпеку Європи і за мир у світі. Наша підтримка для України – це інвестиція у майбутнє людства", – заявила вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що ці тисяча днів стали для України часом великого горя, але також проявили мужність та єдність українців. "Ми будемо поруч із вами, доки ви знову здобудете мир. Слава Україні", – написала Бербок.

"Кожен з цих днів – вже занадто багато. Але в усіх труднощах українці проявили незрівнянну мужність і стійкість. Підтримка України з боку Європи – непохитна. Ми продовжимо допомагати Україні", – зазначила експрем’єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі очолить дипломатичну службу ЄС.

"Литва була поруч з Україною на всіх етапах цієї історії – перед вторгненням, у найтемніші дні і зараз, у виснажливій боротьбі за свободу. Україна завжди може розраховувати на нас", – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер зазначив, що поділка у 1000 днів є сильним нагадуванням про силу та стійкість, яку проявили українці, і що цей спротив надихає світ. "Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", – зазначив він.

За 1000 днів повномасштабної війни в Україні в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин, а по місту прилетіло понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА.