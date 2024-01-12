10 країн зробили спільну заяву щодо авіаударів по хуситам

Данія, Німеччина, Нова Зеландія і Південна Корея додали себе до заяви після ударів за участю військових сил Британії та США за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів.

В ніч проти п’ятниці 10 країн виступили з заявою, в якій описали удари як "колективну самооборону".

Про це повідомляє видання Sky news.

Шість країн, які беруть участь у сьогоднішніх військових діях в Ємені, разом із чотирма їхніми союзниками оприлюднили спільну заяву.

"Вибухи були здійснені відповідно до невід’ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, що відповідає Статуту ООН", - йдеться в заяві.

В документі нагадали рішення Ради Безпеки ООН від 1 грудня та 10 січня із засудженням напади хуситів на торговельні та комерційні судна.

"У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, включно з комерційними судами, що проходять через Червоне море, збройні сили Сполучених Штатів і Сполученого Королівства за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії здійснили спільні удари відповідно до невід’ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, що відповідає Статуту ООН, по ряду цілей у районах Ємену, контрольованих хуситами", - написано в заяві.

Високоточні удари мали на меті порушити та погіршити можливості, які використовують хусити, щоб загрожувати світовій торгівлі та життю міжнародних моряків в одному з найбільш критичних водних шляхів світу.

"Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів". - додали країни союзниці.

Від початку стало відомо, що саме США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.