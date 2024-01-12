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США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені

12 січня 2024, 08:17
США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені
Фото: з вільного доступу
Сьогодні вночі Сполучені Штати і Велика Британія почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Про це пише британська газета The Guardian.

США і  Британія почали наносити удари по цілях, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені. 

Це стали першими ударами по підтримуваному Іраном угрупованню з моменту, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі.

Хусити контролюють більшу частину Ємену і вони націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, аби показати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню Хамас. 

Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Кабінет міністрів Сунака схвалив це рішення вчора, і авіаудари можуть бути завдані протягом кількох годин.

Ми також писали, що ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з хуситами.

 

СШАБританіяхуситиЄмене

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